Phường Đông Triều: Rực rỡ đêm hội “Thắp sáng lồng đèn - Thắp sáng ước mơ”

Tối 24/9, phường Đông Triều tổ chức chương trình diễu diễn mô hình đèn Trung thu và đêm hội với chủ đề “Thắp sáng lồng đèn - Thắp sáng ước mơ”. Sự kiện mang đến không gian văn hóa cộng đồng sôi động, tạo sân chơi ý nghĩa cho thiếu nhi và nhân dân trên địa bàn trong dịp Tết Trung thu.

Đây là năm đầu tiên phường Đông Triều tổ chức chương trình diễu diễn mô hình đèn Trung thu với sự tham gia của 11 khu phố. Ngay từ đầu giờ tối, những mô hình đèn được đầu tư công phu, đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung đã tạo nên một không gian Trung thu rực rỡ, thu hút đông đảo người dân đứng dọc các tuyến đường chờ đón đoàn diễu diễn.

Chương trình "Thắp sáng lồng đèn - Thắp sáng ước mơ" tại phường Đông Triều thu hút đông đảo thiếu nhi và nhân dân tham gia, tạo nên không khí vui tươi, sôi động dịp Tết Trung thu.

Từ điểm xuất phát tại Vườn hoa 27/2 (Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều), đoàn diễu diễn lần lượt đi qua các tuyến đường Nguyễn Bình, Nguyễn Hải Thanh, đường gom Trung tâm Văn hóa - Thể thao phường, phố Sư Tuệ, trở lại đường Nguyễn Bình và kết thúc tại Sân vận động trung tâm phường. Mỗi mô hình đèn là một cách kể chuyện đầy sáng tạo về Trung thu và cuộc sống.

Các khu phố đã khéo léo đưa vào mô hình những câu chuyện dân gian, truyền thuyết, cổ tích, ngụ ngôn; hình ảnh các nhân vật lịch sử, anh hùng dân tộc; những nét đẹp văn hóa, lịch sử cách mạng của quê hương; đời sống lao động, sản xuất; thông điệp về bảo vệ môi trường, bảo vệ động vật… Đáng chú ý, nhiều mô hình có sự sáng tạo trong thiết kế, ứng dụng khoa học, công nghệ, tạo nên sắc màu mới mẻ cho đêm hội truyền thống.

Chương trình diễu diễn mô hình đèn Trung thu với sự tham gia của 11 khu phố.

Ngay sau màn diễu diễn, tại Sân vận động trung tâm phường, đêm hội “Thắp sáng lồng đèn - Thắp sáng ước mơ” diễn ra với các tiết mục văn nghệ do học sinh đến từ các trường học trên địa bàn biểu diễn. Những lời ca, điệu múa trong trẻo, vui tươi cùng sắc màu rực rỡ của đèn Trung thu đã mang đến cho các em một mùa Trung thu nhiều kỷ niệm.

Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo phường Đông Triều đã trao tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Agribank Chi nhánh Tây Quảng Ninh trao tặng 30 triệu đồng; Công ty TNHH MTV F-one Global Foods trao tặng 10 chiếc xe đạp với tổng số tiền 25 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Những phần quà thể hiện sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền và cộng đồng đối với thiếu nhi, góp phần động viên, chia sẻ, để các em đón Trung thu thêm ấm áp, trọn vẹn niềm vui.

Các đồng chí lãnh đạo phường Đông Triều trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.

Tại chương trình, Ban Tổ chức cũng trao các giải cho những mô hình đèn Trung thu được đánh giá cao về ý tưởng, hình thức và nội dung. Giải Đặc biệt thuộc về khu phố Mễ Xá với ý tưởng “Ngựa vàng thắp sáng ước mơ"; Giải A thuộc về khu phố Nguyễn Bình và khu phố Đoàn Xá; giải B thuộc về các khu phố Vân Giang, Đạm Thủy, Trạo Hà; giải C thuộc về các khu phố An Biên, Yên Lâm, Mỹ Cụ, Đông Mai và Bình Lục.

Khép lại đêm hội là chương trình phá cỗ Trung thu và bắn pháo bông trong sự háo hức, phấn khởi của đông đảo thiếu nhi và nhân dân.