Mỹ và Iran họp liền 3 giờ sau tuyên bố cứng rắn của Tổng thống Donald Trump tại LHQ

Ngày 22/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các quan chức Mỹ và Iran đã có cuộc gặp trực tiếp chỉ chừng vài giờ sau khi ông đưa ra lời cảnh báo tại Đại hội đồng Liên hợp quốc rằng Washington có thể "xóa sổ" nước Cộng hòa Hồi giáo nếu hai bên không sớm đạt được thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài gần 7 tháng qua.

Tổng thống Trump chia sẻ thông tin về cuộc gặp này với các phóng viên nhưng không tiết lộ nhiều chi tiết cụ thể. Sự xuất hiện của Tổng thống Trump tại Đại hội đồng Liên hợp quốc diễn ra trong bối cảnh thế giới, và chính chiếc ghế tổng thống của ông, đang trải qua nhiều biến động lớn.

Trong bài phát biểu, ông điểm lại những thành tựu kinh tế như tạo thêm việc làm tư nhân, chặn đứng dòng người di cư trái phép và kiềm chế tội phạm, trước khi lên tiếng bảo vệ quyết định châm ngòi cuộc chiến với Iran. Theo ông Trump, Tehran đang cố tình kéo dài thời gian nhằm trì hoãn việc đạt thỏa thuận mở cửa trở lại Eo biển Hormuz cũng như đàm phán chấm dứt xung đột cho đến khi cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ kết thúc. Trong khi đó, nền kinh tế toàn cầu tiếp tục chao đảo vì ảnh hưởng từ cuộc chiến này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc ở trụ sở chính vào thứ Ba, ngày 22/9/2026. Ảnh: AP

Sau bài phát biểu, ông Trump có các cuộc hội đàm với tân Thủ tướng Anh Andy Burnham và Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi. Bên cạnh đó, Tổng thống Mỹ cũng chuẩn bị đón tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Washington trong tuần này trong bối cảnh cuộc cạnh tranh kinh tế và công nghệ giữa hai siêu cường không ngừng leo thang. Dù hai bên đều muốn hạ nhiệt quan hệ, giới phân tích nhận định khó có thể xuất hiện những thỏa thuận đột phá lớn nào trong chuyến thăm này.

Sau đây là một số thông tin mới cập nhật liên quan:

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung khó tạo bước ngoặt lớn

Giới phân tích theo dõi quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nhận định cuộc gặp tuần này giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khó mang lại một bước đột phá đáng kể nào.

Edgard Kagan, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), nhận định chuyến thăm này sẽ mang tính biểu tượng nhiều hơn là tạo ra các tiến bộ thực chất. Đồng quan điểm, Louise Loo - chuyên gia kinh tế trưởng khu vực châu Á thuộc Oxford Economics - cho rằng kết quả khả dĩ nhất chỉ là việc gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại Mỹ - Trung vốn dự kiến sẽ hết hạn vào tháng 11 tới.

Tuy nhiên, bà Loo lưu ý rằng hai bên vẫn có thể đạt được một số thỏa thuận thực chất hơn ở những lĩnh vực dễ xoay chuyển như hạ thuế quan đối với hàng hóa công nghệ thấp, gia tăng lượng mua nông sản và máy bay Mỹ, dỡ bỏ hoặc cắt giảm thuế 15% của Trung Quốc đối với khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Mỹ, cũng như đưa ra các cam kết chắc chắn hơn về việc nới lỏng giấy phép xuất khẩu đất hiếm và nam châm.

Cuba rút đoàn đại biểu khỏi phiên họp Liên hợp quốc

Ngay sau khi Tổng thống Trump gọi Cuba là một quốc gia "thất bại" trong bài phát biểu, Trưởng đoàn đại biểu Cuba, Bộ trưởng Ngoại giao Bruno Rodríguez, đã lên tiếng bác bỏ những điều mà ông gọi là "sai sự thật" và "vu khống".

Viết trên mạng xã hội X, ông Rodríguez nhấn mạnh chính quyền Mỹ không chấp nhận việc Cuba là một quốc gia hoàn toàn độc lập và có chủ quyền. Ông khẳng định lệnh phong tỏa kinh tế và năng lượng chỉ đe dọa người dân Cuba cùng các quốc gia khác, đồng thời tuyên bố đây là tội ác diệt chủng và hình phạt tập thể đối với một quốc gia luôn hướng về hòa bình.

Quân đội Iran đáp trả phát ngôn của ông Trump

Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Iran ra tuyên bố khẳng định các mối đe dọa của ông Trump tại Đại hội đồng Liên hợp quốc chỉ nhằm mục đích "tuyên truyền nội địa" chứ không phản ánh đúng thực tế trên chiến trường.

Tuyên bố nhấn mạnh rằng những lời đe dọa lặp đi lặp lại của Mỹ trong bối cảnh hao tổn quân sự cho thấy một "sự tuyệt vọng về chiến lược". Phía Iran cảnh báo nước này đang "chuẩn bị đầy đủ để tung ra những đòn giáng mạnh mẽ, chí mạng và khó lường hơn nữa" nhằm vào Mỹ và Israel.

Chính quyền Mỹ xem xét lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel

Giữa lúc cử tri đang oằn mình gánh giá nhiên liệu đắt đỏ trước thềm bầu cử giữa kỳ, Tổng thống Trump cho biết ông đang yêu cầu Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent nghiên cứu khả năng cấm xuất khẩu dầu diesel để hạ nhiệt Inflation trong nước.

Tuy nhiên, Viện Dầu khí Mỹ (API) đã lên tiếng cảnh báo rằng động thái này có thể làm trầm trọng thêm các thách thức về lọc dầu và gây tổn hại ngược lại cho người tiêu dùng. Giám đốc điều hành API Mike Sommers khẳng định giải pháp tối ưu là gia tăng nguồn cung và sự linh hoạt thay vì áp đặt các hạn chế mới có nguy cơ làm tình hình thêm tồi tệ.

Ông Trump chạm mặt phóng viên CNN tại Liên hợp quốc giữa lúc đối đầu căng thẳng với báo chí

Ngay khi bước vào trụ sở Liên hợp quốc, Tổng thống Trump bắt gặp nhà báo Kaitlan Collins của CNN. Ông thẳng thừng tuyên bố: "Cô không nên có mặt ở đây để đưa tin về tôi. Các cô từng nói sẽ không đưa tin cơ mà". Phản hồi ngay sau đó trên sóng truyền hình, nữ phóng viên Collins khẳng định CNN chưa từng đưa ra tuyên bố như vậy và cam kết sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ phản ánh thông tin mỗi ngày.

Cuộc chạm trán này cho thấy khoảng cách ngày càng khoét sâu giữa chính quyền đương nhiệm và các hãng truyền thông từng bị ông Trump gán nhãn "tin giả". Trước đó, ngày 18/9, Tổng thống Donald Trump thông báo cấm các "hãng tin giả" CNN, MS NOW và Politico. Ông không nói rõ điều gì đã thúc đẩy quyết định này, nhưng cho rằng "các hãng truyền thông không thể được phép liên tục viết hoặc đưa tin hư cấu, dối trá về Tổng thống Mỹ". Ngay sau lệnh cấm trên, các cơ quan báo chí này đã đồng loạt đệ đơn kiện lên tòa án liên bang. Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng (WHCA), tổ chức độc lập đại diện cho hàng trăm nhà báo đưa tin về Tổng thống, cũng mô tả lệnh cấm là hành động vi phạm Tu chính án thứ nhất, đồng thời kêu gọi lập tức khôi phục quyền tiếp cận cho các phóng viên bị cấm.