“Trong hành trình Miss World 2026, Quảng Ninh là điểm khởi đầu để kể câu chuyện Việt Nam với thế giới”

Bên lề họp báo cung cấp thông tin về cuộc thi Miss World 2026 tại Quảng Ninh chiều 5/8, phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh đã có cuộc phỏng vấn với đạo diễn Hoàng Nhật Nam, Tổng Giám đốc Sen Vàng Entertainment, Trưởng Ban Tổ chức Miss World 2026 tại Việt Nam về những điểm nhấn của chuỗi hoạt động mở màn cuộc thi năm nay tại Quảng Ninh, cũng như cơ hội quảng bá hình ảnh, vùng đất, văn hóa Quảng Ninh, Việt Nam đến bạn bè quốc tế thông qua sự kiện này.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam. - Chương trình khai mạc Miss World 2026 vào tối 11/8 tại Quảng Ninh được kỳ vọng sẽ tạo dấu ấn đặc biệt, mở đầu cho hành trình của cuộc thi tại Việt Nam. Xin ông có thể cho biết những điểm nhấn nổi bật của chương trình? + Tối 11/8, tại Quảng trường biển Hạ Long Marina (phường Bãi Cháy) sẽ diễn ra lễ khai mạc Miss World 2026 với chủ đề “Welcome Miss World to Quảng Ninh - Việt Nam”, dự kiến thu hút khoảng 10.000 đại biểu, người dân và du khách. Chúng tôi lựa chọn không gian bãi biển rất đẹp, thơ mộng bên bờ vịnh Hạ Long và dàn dựng một sân khấu quy mô, hoành tráng, hiện đại để chào đón gần 120 thí sinh đến từ khắp các quốc gia và vùng lãnh thổ đến với Miss World 2026 tại Việt Nam. Đêm khai mạc sẽ mang đến không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, kết hợp giữa âm nhạc, thời trang và sắc đẹp. Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Lệ Quyên, Trang Pháp, Hà Myo cùng các hoa hậu, ca sĩ Hera Ngọc Hằng, Yến Nhi, Ari Quế Anh với những ca khúc ca ngợi quê hương, đất nước Việt Nam.

Đặc biệt, màn trình diễn áo dài của toàn bộ các thí sinh Miss World hứa hẹn sẽ trở thành điểm nhấn nổi bật của đêm khai mạc, tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam. Khi gần 120 người đẹp đến từ khắp các quốc gia và vùng lãnh thổ cùng khoác lên mình tà áo dài, chúng tôi mong muốn gửi tới bạn bè thế giới một thông điệp về bản sắc, con người và văn hóa Việt Nam thông qua ngôn ngữ của thời trang.

Trên nền khung cảnh kỳ vĩ của Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long, tà áo dài Việt Nam sẽ càng tôn lên vẻ đẹp hài hòa giữa thiên nhiên và văn hóa. Đó cũng là cách chúng tôi kể câu chuyện về một Việt Nam giàu truyền thống, giàu bản sắc và luôn rộng mở chào đón bạn bè quốc tế. Tôi tin rằng đây sẽ là một trong những khoảnh khắc giàu cảm xúc và giàu giá trị biểu tượng của đêm khai mạc, khi vẻ đẹp của con người, di sản và văn hóa Việt Nam cùng tỏa sáng.

Với chúng tôi, đây không chỉ là đêm mở màn của một cuộc thi sắc đẹp, mà còn là một đêm hội của âm nhạc, nghệ thuật và văn hóa dành cho người dân và du khách. Thông qua âm nhạc, những màn trình diễn áo dài với sự hội tụ của gần 120 nhan sắc đến từ khắp thế giới, đây sẽ là cơ hội tuyệt vời để Quảng Ninh giới thiệu vẻ đẹp của mình đến đông đảo bạn bè quốc tế ngay từ những ngày đầu của Miss World 2026.

Các hoa hậu, á hậu, nam vương tham dự và giao lưu tại chương trình họp báo ngày 5/8 tại Quảng Ninh.

- Vịnh Hạ Long sẽ là điểm đến quan trọng trong hành trình của các thí sinh Miss World 2026 tại Quảng Ninh. Ông kỳ vọng những trải nghiệm này sẽ tạo hiệu ứng quảng bá như thế nào đối với di sản và du lịch Quảng Ninh?

+ Vịnh Hạ Long vốn đã là di sản, kỳ quan thiên nhiên nổi tiếng của thế giới. Vì vậy, chúng tôi mong muốn các thí sinh không chỉ đến để tham quan, mà còn thực sự cảm nhận vẻ đẹp của Quảng Ninh thông qua những trải nghiệm thực tế.

Sau lễ khai mạc, các thí sinh sẽ tham gia chương trình city tour khám phá một số điểm đến du lịch của Quảng Ninh bằng xe bus 2 tầng; trải nghiệm cùng thuyền ba vách trên vịnh Hạ Long, đặc biệt là hành trình tham quan, khám phá vẻ đẹp vịnh Hạ Long trên du thuyền hạng sang Catherine Horizon. Đây sẽ là dịp để các người đẹp chiêm ngưỡng cảnh quan hùng vĩ của di sản thiên nhiên thế giới, tìm hiểu những giá trị văn hóa đặc sắc cũng như cảm nhận sự hiếu khách của con người Quảng Ninh.

Vẻ đẹp thơ mộng của Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long. Ảnh: Đỗ Giang

Tôi tin rằng, khi gần 120 thí sinh đến từ gần 120 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng chia sẻ những hình ảnh, câu chuyện và cảm xúc về hành trình của mình thì vẻ đẹp của vịnh Hạ Long sẽ tiếp tục tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ hơn trên các nền tảng truyền thông quốc tế, mạng xã hội. Các thí sinh Miss World không chỉ là những đại diện của nhan sắc mà còn là những đại sứ văn hóa, du lịch, góp phần đưa hình ảnh vịnh Hạ Long và Quảng Ninh đến gần hơn với bạn bè năm châu, quảng bá mạnh mẽ thương hiệu du lịch Việt Nam.

Đó cũng chính là giá trị mà chúng tôi kỳ vọng khi lựa chọn Quảng Ninh là điểm khởi đầu của Miss World 2026 tại Việt Nam. Không chỉ giới thiệu một kỳ quan thiên nhiên thế giới, chúng tôi còn mong muốn kể câu chuyện về một Quảng Ninh năng động, thân thiện, giàu bản sắc và là điểm đến hấp dẫn hàng đầu của du lịch Việt Nam.

Trải nghiệm cùng thuyền ba vách trên vịnh Hạ Long - một sản phẩm du lịch đặc trưng mới của Quảng Ninh. Ảnh: Xuân Hoàng

- Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai Miss World và Quảng Ninh được lựa chọn là điểm khởi đầu của hành trình cuộc thi. Vì sao Ban Tổ chức quyết định lựa chọn Quảng Ninh và mong muốn kể câu chuyện gì về vùng đất này cũng như về Việt Nam thưa ông?

+ Việt Nam đã ấp ủ mong muốn đăng cai Miss World từ nhiều năm trước và đến hôm nay cơ hội ấy mới thực sự trở thành hiện thực. Với chúng tôi, đây không chỉ là niềm tự hào, mà còn là dịp đặc biệt để quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Chính vì vậy, Ban Tổ chức Miss World Việt Nam đã đề xuất và được Miss World tại Anh quốc chấp thuận sử dụng thông điệp “Vietnam - Timeless Charm” (Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận) trong suốt hành trình của cuộc thi. Đây không chỉ là khẩu hiệu quảng bá du lịch mà còn thể hiện mong muốn giới thiệu một Việt Nam giàu bản sắc, thân thiện và luôn có sức hấp dẫn đối với bạn bè năm châu.

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc sẽ đại diện chủ nhà Việt Nam tranh tài tại cuộc thi Miss World năm nay.

Khi lựa chọn điểm khởi đầu cho Miss World 2026, chúng tôi mong muốn hành trình ấy phải bắt đầu từ một địa danh có khả năng kể câu chuyện về Việt Nam một cách trọn vẹn và độc đáo nhất. Và Quảng Ninh, với vịnh Hạ Long - kỳ quan thiên nhiên thế giới, chính là nơi đáp ứng được điều đó. Vịnh Hạ Long là cái tên mà hầu như bạn bè quốc tế đều biết đến. Đây không chỉ là một di sản thiên nhiên thế giới mà còn là biểu tượng của du lịch Việt Nam, từng xuất hiện trong nhiều bộ phim và các chiến dịch quảng bá quốc tế. Khi trao đổi với Ban Tổ chức Miss World quốc tế, Ban Tổ chức Miss World Việt Nam cũng như các thí sinh, chúng tôi cảm nhận được sự hào hứng của họ khi biết hành trình Miss World lần thứ 73 sẽ bắt đầu tại Quảng Ninh. Có lẽ, với nhiều người, được một lần đặt chân đến vịnh Hạ Long không chỉ là mong muốn, mà còn là một trải nghiệm đáng nhớ trong hành trình khám phá Việt Nam.

Chúng tôi hy vọng những ngày trải nghiệm tại Quảng Ninh sẽ để lại những ký ức đẹp trong lòng các thí sinh quốc tế không chỉ bởi cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ của vịnh di sản mà còn bởi văn hóa, ẩm thực, con người hiếu khách, thân thiện và sự chuyên nghiệp trong công tác tổ chức. Khi họ trở về mỗi quốc gia, những câu chuyện và hình ảnh về Quảng Ninh sẽ tiếp tục được lan tỏa, góp phần đưa vẻ đẹp của vùng đất di sản đến gần hơn với bạn bè thế giới.

- Chỉ còn ít ngày nữa các hoạt động mở màn Miss World 2026 sẽ chính thức diễn ra tại Quảng Ninh. Ông đánh giá như thế nào về sự phối hợp, công tác chuẩn bị của địa phương cho sự kiện lần này?

+ Trong những ngày làm việc tại Quảng Ninh, chúng tôi thực sự ấn tượng trước sự đón tiếp chu đáo của lãnh đạo tỉnh cùng các sở, ban, ngành, địa phương. Bên cạnh những giá trị nổi bật của di sản thiên nhiên thế giới, điều khiến chúng tôi tin tưởng lựa chọn Quảng Ninh chính là tinh thần đồng hành, sự quyết tâm và tính chuyên nghiệp trong công tác chuẩn bị của địa phương.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương của tỉnh và Công ty Sen Vàng khảo sát địa điểm dựng sân khấu khai mạc cuộc thi.

Đến thời điểm này, các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị và doanh nghiệp liên quan của tỉnh đang phối hợp rất chặt chẽ với Ban Tổ chức để triển khai đồng bộ các nhiệm vụ. Từ nội dung chương trình, lễ tân - đối ngoại, truyền thông, hậu cần, an ninh, vệ sinh môi trường đến hạ tầng kỹ thuật và các điều kiện phục vụ đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, với mục tiêu bảo đảm các hoạt động của Miss World 2026 diễn ra trang trọng, chuyên nghiệp và an toàn.

Hiện nay, các bên vẫn đang tiếp tục rà soát kịch bản, hoàn thiện từng phương án tổ chức và tăng cường công tác truyền thông, quảng bá để mọi hoạt động diễn ra đúng kế hoạch. Tôi tin rằng, với sự vào cuộc đồng bộ, trách nhiệm của tỉnh Quảng Ninh và sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, những hoạt động mở màn của Miss World 2026 sẽ diễn ra thành công, để lại ấn tượng đẹp trong lòng các thí sinh, du khách và bạn bè quốc tế, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế, thương hiệu Quảng Ninh là điểm đến của những sự kiện mang tầm vóc quốc tế.

- Xin cảm ơn ông về cuộc phỏng vấn này!