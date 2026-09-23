Chứng khoán châu Á trái chiều, giá dầu giảm sau tín hiệu đối thoại Mỹ - Iran

Chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều trong phiên 23/9, trong khi giá dầu giảm sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết giới chức Mỹ và Iran đã có cuộc gặp “rất tốt” bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc. Nhóm cổ phiếu công nghệ tại nhiều thị trường châu Á tăng theo đà đi lên của cổ phiếu công nghệ Mỹ.

Các nhà giao dịch tiền tệ theo dõi màn hình tại phòng giao dịch ngoại hối ở trụ sở Ngân hàng Hana tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 23/9/2026. Ảnh: AP.

Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi tăng 0,9% lên 7.080,92 điểm. Hang Seng của Hong Kong giảm 1,1% xuống 24.821,84 điểm, trong khi Shanghai Composite của Trung Quốc giảm 0,4% xuống 3.936,52 điểm.

Chỉ số S&P/ASX 200 của Australia tăng 0,1% lên 8.765,30 điểm. Taiex của Đài Loan tăng 0,8%, còn Sensex của Ấn Độ tăng 0,5%. Thị trường chứng khoán Nhật Bản nghỉ giao dịch do kỳ nghỉ lễ ngày 23/9 và sẽ giao dịch trở lại vào ngày 24/9.

Các hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ tăng nhẹ.

Giá dầu đã giảm trong phiên 22/9 và tiếp tục duy trì dưới 100 USD/thùng sau khi ông Trump cho biết giới chức Mỹ và Iran đã gặp nhau bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York. Cuộc gặp diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ, trong bài phát biểu tại diễn đàn này, cảnh báo Washington có thể có hành động quân sự mạnh mẽ nếu hai bên không đạt được thỏa thuận.

Trước đó, ông Trump đặt ra hai khả năng: đạt một thỏa thuận để Iran có cơ hội tái thiết và phát triển, hoặc Mỹ sẽ có hành động nhằm vào nước này nếu Tehran tiếp tục gây tổn hại cho người dân và các quốc gia khác.

Giá dầu Brent, chuẩn quốc tế, giảm 0,6% xuống 98,68 USD/thùng. Mức này vẫn cao hơn đáng kể so với khoảng 72 USD/thùng vào cuối tháng 2, trước khi cuộc chiến với Iran nổ ra.

Các chiến lược gia hàng hóa Ewa Manthey và Warren Patterson của Tập đoàn dịch vụ tài chính đa quốc gia ING nhận định tiến triển ngoại giao giữa Mỹ và Iran là một trong những yếu tố kéo giá dầu đi xuống. Thị trường cũng được hỗ trợ bởi thông tin A-rập Xê-út đang nối lại hoạt động tại một đường ống dẫn dầu quan trọng.

Ở nhóm công nghệ, cổ phiếu Samsung Electronics tăng 3,3%, cổ phiếu SK Hynix, nhà sản xuất chip nhớ Hàn Quốc, tăng 1,2%, trong khi cổ phiếu Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) tăng 1,6%.

Giới đầu tư tiếp tục theo dõi cuộc tranh luận tại Mỹ về khả năng làm chậm tốc độ phát triển trí tuệ nhân tạo (AI). AI cũng được dự báo là một trong những chủ đề quan trọng khi Tổng thống Trump gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Washington trong tuần này.

Tại Phố Wall phiên 22/9, chỉ số S&P 500 giảm chưa tới 0,1% nhưng vẫn ở gần mức cao kỷ lục. Dow Jones Industrial Average giảm 0,4%, trong khi Nasdaq Composite tăng 0,5% và đóng cửa ở mức cao nhất từ trước tới nay.

Các cổ phiếu công nghệ lớn của Mỹ nhìn chung đi lên. Nvidia tăng 0,7%, AMD tăng 1,3%, Broadcom tăng 0,5% và Intel tăng 1,7%.

Trên thị trường ngoại hối, đồng USD tăng từ 157,39 yen lên 157,77 yen. Đồng euro giảm xuống 1,1425 USD từ mức 1,1449 USD trước đó.