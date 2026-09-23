Naoero khẳng định tên gọi mới tại Đại hội đồng Liên hợp quốc

Ngày 22/9 tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, Tổng thống David Adeang tuyên bố quốc đảo Nam Thái Bình Dương lâu nay được biết đến với tên Nauru đã chính thức đổi tên thành Naoero, trở lại cách viết và cách phát âm truyền thống. Theo ông, đây không chỉ là thay đổi tên gọi mà là bước khẳng định lại di sản, ngôn ngữ và bản sắc dân tộc.

Tổng thống Naoero David Ranibok Adeang phát biểu tại Khóa họp thứ 81 của Đại hội đồng Liên hợp quốc tại trụ sở Liên hợp quốc, ngày 22/9/2026. Ảnh: AP.

Phát biểu tại New York, tổng thống David Adeang cho biết đất nước ông đang "trở lại với tên gọi và cách phát âm trước đây". Dù Nauru và Naoero về bản chất là cùng một từ và có cách phát âm khá gần nhau, việc điều chỉnh cách viết và cách phát âm mang ý nghĩa tái khẳng định tên gọi mà người dân địa phương từ lâu vẫn sử dụng trong đời sống thường ngày.

Theo ông Adeang, “Nauru” là cách tên nước này được người bên ngoài phát âm do khó đọc đúng cách gọi bản địa, rồi dần trở thành cách dùng phổ biến trên thế giới. Trong khi đó, người dân trong nước vẫn gọi quê hương mình là Naoero.

Quốc đảo rộng khoảng 21 km² với dân số khoảng 12.000 người giành độc lập năm 1968 sau thời gian dài chịu sự cai trị của Anh, New Zealand, Australia và Đức.

Chính phủ nước này đã công bố việc đổi tên vào tháng 8, sau khi phát tín hiệu về kế hoạch từ tháng 2. Cùng với tên nước, mã quốc tế cũng sẽ được đổi từ NRU thành NRO. Người dân nước này sẽ được gọi là dei-Naoero thay vì Nauruan. Tên cũ thường được người nước ngoài phát âm gần giống “Now-roo”, trong khi tên mới được đọc gần với “Now-ero”.

Trong thế kỷ qua, nhiều quốc gia đã đổi tên hoặc điều chỉnh cách gọi vì nhiều lý do, trong đó có mong muốn hiện đại hóa hoặc thoát khỏi dấu ấn thời thuộc địa.

Eswatini đổi tên từ Swaziland năm 2018. Dahomey trở thành Benin năm 1975, Rhodesia đổi thành Zimbabwe năm 1980 sau khi chấm dứt chế độ thuộc địa, còn quốc gia Xiêm đổi thành Thái Lan năm 1939. Thổ Nhĩ Kỳ cũng từng đề nghị Liên hợp quốc từ năm 2022 sử dụng cách viết và phát âm “Türkiye” trong tiếng Anh. Bên cạnh đó, Ba Tư đổi thành Iran, Miến Điện đổi thành Myanmar, Thượng Volta thành Burkina Faso, Bờ Biển Vàng thành Ghana và Ceylon (hay Tích Lan) thành Sri Lanka.

Việc trở lại tên gọi truyền thống cũng được thể hiện như một phần trong nỗ lực khẳng định bản sắc dân tộc của Naoero trên trường quốc tế.

“Chúng tôi không đưa ra lựa chọn này để xóa bỏ quá khứ. Chúng tôi làm như vậy vì muốn tôn vinh quá khứ” - tổng thống David Adeang nói. Theo ông, tên Naoero gắn với ký ức tổ tiên, ngôn ngữ và bản sắc của người dân quốc đảo.

Sau phần phát biểu đề cập các thách thức mà đất nước đang đối mặt, từ nước biển dâng, kinh tế cho tới vị thế trên trường quốc tế, Tổng thống David Adeang kết thúc bài phát biểu bằng lời kêu gọi: “Hãy gọi đúng tên chúng tôi”.