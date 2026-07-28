Cần đẩy nhanh tiến độ mở rộng, nâng cấp Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí

Ngày 29/12/2025, Dự án mở rộng, nâng cấp Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí khởi công. Đây là một trong những công trình y tế trọng điểm của tỉnh, nhằm mở rộng quy mô khám, chữa bệnh, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân khu vực Đông Bắc. Xác định được ý nghĩa của công trình, chỉ trong 5 tháng triển khai, phường Uông Bí đã hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) với sự đồng thuận cao của người dân. Tuy nhiên, khi mặt bằng đã được bàn giao, nhất là tại các vị trí thi công hạ tầng kỹ thuật, tiến độ triển khai trên công trường vẫn chưa đáp ứng kỳ vọng và t heo báo cáo của tỉnh, dự án đang chậm giải ngân, đặt ra yêu cầu phải quyết liệt hơn trong tổ chức thi công.

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Uông Bí trao đổi với hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án mở rộng, nâng cấp Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí.

Dự án mở rộng, nâng cấp Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí được tỉnh Quảng Ninh xác định là dự án động lực, trọng điểm, sau khi hoàn thành, bệnh viện được nâng quy mô lên khoảng 1.500 giường bệnh, tăng thêm 680 giường so với hiện nay, tạo điều kiện triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu, phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên và đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của nhân dân Quảng Ninh cũng như khu vực Đông Bắc.

Đảng ủy, UBND phường Uông Bí xác định GPMB là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Ban Chỉ đạo GPMB được thành lập; lãnh đạo phường trực tiếp xuống từng khu dân cư; các đoàn thể chính trị - xã hội trở thành lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền, vận động; từng phương án bồi thường, hỗ trợ được công khai, minh bạch.

Các tổ công tác thường xuyên xuống địa bàn tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận bàn giao mặt bằng thực hiện dự án mở rộng, nâng cấp Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí.

Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Uông Bí, chia sẻ: Quan điểm xuyên suốt được phường quán triệt là “làm nhanh nhưng phải đúng quy định; làm đủ quyền lợi, bảo đảm công khai, minh bạch và tạo điều kiện tốt nhất cho người dân ổn định cuộc sống. Nhờ cách làm đó, chỉ trong 5 tháng, toàn bộ mặt bằng dự án đã được giải phóng.

Dự án mở rộng, nâng cấp Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí ảnh hưởng đến 98 hộ gia đình, cá nhân và 1 tổ chức, với tổng diện tích thu hồi 11,76ha; trong đó có 1,18ha đất ở, 8,71ha đất trồng cây lâu năm và 1,87ha đất khác.

Căn nhà 2 tầng của ông Nguyễn Quốc Trai (khu Thanh Sơn 8) được bàn giao mặt bằng sớm nhất.

Gia đình ông Nguyễn Quốc Trai (tổ 5, khu Thanh Sơn 8) có tới 4.150,4m² đất thuộc diện thu hồi nhưng vẫn chủ động bàn giao mặt bằng khi phương án bồi thường chưa hoàn tất. Hành động ấy không chỉ thể hiện ý thức chấp hành chủ trương của Nhà nước, mà còn xuất phát từ mong muốn công trình sớm được xây dựng để phục vụ cộng đồng.

Ông Nguyễn Quốc Trai chia sẻ: Gia đình tôi xác định đây là công trình phục vụ sức khỏe nhân dân nên sẵn sàng bàn giao mặt bằng trước. Tôi tin tưởng chính quyền sẽ thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách và mong dự án được triển khai nhanh để người dân sớm được hưởng lợi.

Một phần diện tích đã được bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Đến nay, 100% diện tích của dự án đã hoàn thành GPMB, trong đó 6,5ha đã được bàn giao cho chủ đầu tư và đơn vị thi công. Đáng chú ý, toàn bộ khu vực phục vụ thi công hạ tầng kỹ thuật của bệnh viện đều đã được bàn giao. Tuy nhiên, theo phản ánh của nhiều người dân, tiến độ thi công trên thực địa vẫn còn khá chậm. Máy móc, thiết bị và nhân lực được huy động chưa nhiều; nhiều hạng mục chưa triển khai tương xứng với điều kiện mặt bằng đã có.

Ông Lê Văn Hồng (khu Thanh Sơn 8) chia sẻ: Tôi đã bàn giao đất và mong bệnh viện sớm được xây dựng. Khi đi qua công trường, ai cũng mong sẽ thấy không khí thi công khẩn trương hơn, nhiều máy móc, công nhân hơn để dự án hoàn thành đúng tiến độ.

Nhiều hộ dân bàn giao mặt bằng sớm đã nhận đất tái định cư xây dựng nhà ở mới.

Theo lãnh đạo Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường Uông Bí, quá trình triển khai dự án nhận được sự phối hợp rất tích cực của các tổ chức đoàn thể, khu dân cư và người dân. Hiện một phần diện tích mặt bằng sạch đã được bàn giao theo đúng kế hoạch. Đây là điều kiện rất thuận lợi để chủ đầu tư và nhà thầu đẩy nhanh tiến độ. Người dân đồng thuận cao nên kỳ vọng lớn nhất hiện nay là công trình sớm được thi công đồng bộ, phát huy hiệu quả đầu tư.

Thực tế cho thấy, với các dự án sử dụng vốn ngân sách, tiến độ giải ngân luôn gắn chặt với tiến độ thi công. Mỗi ngày công trình chậm triển khai không chỉ ảnh hưởng đến kế hoạch đầu tư, mà còn làm tăng chi phí xây dựng trong bối cảnh giá vật liệu, nhân công liên tục biến động.

Tại khu vực thi công, rất ít nhân lực và trang thiết bị máy móc được tập kết để thi công dự án mở rộng, nâng cấp Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí.

Đối với một dự án y tế có ý nghĩa đặc biệt như Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, việc đẩy nhanh tiến độ càng có ý nghĩa hơn, bởi mỗi hạng mục hoàn thành sớm sẽ góp phần nâng cao năng lực khám, chữa bệnh, giảm tải cho tuyến trên và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Phối cảnh một phần dự án mở rộng, nâng cấp Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí sau khi hoàn thành.

Sự quyết liệt của cấp ủy, chính quyền phường Uông Bí và tinh thần đồng thuận của nhân dân đã tạo nên một mặt bằng sạch trong thời gian rất ngắn. Đây là nền tảng quan trọng để dự án bước vào giai đoạn thi công. Điều còn lại là chủ đầu tư và đơn vị thi công cần huy động tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức thi công khoa học, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình.