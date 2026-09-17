Tiếp sức em đến trường

Những ngày đầu năm học 2026-2027, nhiều địa phương trên địa bàn thành phố đã triển khai các hoạt động hỗ trợ thiết thực cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà gửi trao không chỉ giúp bớt lo toan vật chất, mà còn tiếp thêm niềm tin và động lực để các em vững bước đến trường.

Tại đặc khu Vân Đồn, nhân dịp năm học mới, Hội Liên hiệp Phụ nữ đặc khu đã kết nối với các cơ quan, tổ chức, Câu lạc bộ Doanh nghiệp nữ, các thôn, khu và chi hội phụ nữ tổ chức thăm hỏi, động viên, trao quà cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Trong dịp này, Hội trao 15 suất quà, tổng trị giá 7,5 triệu đồng; trao tặng một chiếc xe đạp cho em Tằng Thị Diệp Hân, ở thôn Vạn Yên 1. Dù thiếu vắng tình thương cha mẹ và sống cùng bà nội 75 tuổi, Tằng Thị Diệp Hân vẫn luôn nỗ lực vươn lên trong học tập. Chiếc xe đạp mới được trao tặng đúng lúc giúp đường đến trường của em bớt nhọc nhằn. Nhận món quà ý nghĩa, Diệp Hân chia sẻ sẽ cố gắng học giỏi để không phụ sự chăm sóc, nâng đỡ từ cộng đồng.

Hội LHPN phối hợp với Công an đặc khu Vân Đồn tặng quà cho em Tằng Thị Diệp Hân (thôn Vạn Yên 1, đặc khu Vân Đồn).

Không chỉ ở Vân Đồn, tại khu vực biên giới, biển đảo, việc chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn cũng được các đơn vị lực lượng vũ trang quan tâm ngay từ trước thềm năm học. Vừa qua, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Vạn Gia (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Quảng Ninh) tổ chức gặp mặt, trao hỗ trợ cho 7 học sinh thuộc chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng”. Đơn vị đồng thời tặng 3 xe đạp cho 3 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Vĩnh Thực. Tổng trị giá quà tặng và tiền hỗ trợ hơn 18 triệu đồng.

Trung tá Trần Đại Dương, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Vạn Gia, cho biết: Vào dịp đầu năm học mới, đơn vị chủ động rà soát hoàn cảnh của từng học sinh để lựa chọn hình thức hỗ trợ phù hợp, qua đó kịp thời chia sẻ khó khăn với các gia đình, giúp các em có thêm điều kiện chuẩn bị cho năm học.

Nếu những món quà đầu năm học mang đến niềm vui trước mắt thì sự đồng hành lâu dài lại có thể tạo nên những thay đổi bền vững. Với em Đinh Thị Hải Yến, một trong những em nhỏ được Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hồng Gai nhận đỡ đầu, sự quan tâm ấy đã trở thành nguồn động viên thiết thực, theo em qua từng chặng đường.

Tháng 8/2026, Hải Yến nhận tin trúng tuyển Trường Đại học Y dược, Đại học Quốc gia Hà Nội. Với em, cánh cửa đại học mở ra là kết quả của quá trình nỗ lực không ngừng trong học tập, đồng thời cũng là niềm vui của gia đình và những người đã đồng hành cùng em trong suốt chặng đường qua.

Hội LHPN phường Hồng Gai chúc mừng em Đinh Thị Hải Yến, tân sinh viên Trường Đại học Y dược, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Từ chương trình “Mẹ đỡ đầu”, sự quan tâm của các cấp Hội và những người mẹ đỡ đầu đã trở thành nguồn động viên để Hải Yến thêm tự tin, kiên trì theo đuổi việc học. Thành quả hôm nay vì thế không chỉ là một suất học đại học, mà còn cho thấy ý nghĩa của việc trao cho trẻ em khó khăn một điểm tựa để các em tự vươn lên bằng chính năng lực và nghị lực của mình.

Hành trình của Hải Yến cũng cho thấy chăm lo trẻ em không chỉ là hỗ trợ trong một thời điểm, mà cần sự kiên trì và đồng hành lâu dài. Mỗi em nhỏ có một hoàn cảnh, một khả năng và một ước mơ khác nhau; điều các em cần là được quan tâm đúng lúc và có thêm niềm tin để tiếp tục cố gắng. Để mỗi năm học mới thực sự là một hành trình của niềm tin và hy vọng, sự đồng hành cần tiếp tục được nối dài. Khi cộng đồng cùng chung tay, những ước mơ nhỏ bé của trẻ em hôm nay sẽ có thêm cơ hội trở thành hiện thực trong tương lai.