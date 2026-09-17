Tin dự báo mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An

📍 Diễn biến 24h qua:

Đêm qua và sáng sớm nay (17/9), khu vực Phú Thọ, Tp. Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và phía Nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; riêng khu vực Tp. Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 16/9 đến 03 giờ ngày 17/9 có nơi trên 130mm như các trạm: Cầu Diễn (Hà Nội) 133.8mm, Gia Viễn (Ninh Bình) 152.8mm, Như Xuân (Thanh Hóa) 151mm,…

📍 Diễn biến 24–48h tới: Từ sáng sớm 17/9 đến hết đêm 17/9: Khu vực Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và phía Nam tỉnh Phú Thọ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 130mm.

Từ sáng sớm 17/9 đến hết ngày 17/9: Khu vực phía Nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên; phía Bắc tỉnh Phú Thọ; Bắc Ninh, Tp. Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 90mm.

⚠️ Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>100mm/3h).

Ngoài ra: Ngày và đêm 17/9, các nơi khác ở Bắc Bộ, từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa rào và dông với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Chiều tối và tối 17/9, khu vực từ Tp. Huế đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

📍 Thiên tai đi kèm:Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

📍 Cảnh báo: Từ ngày 18/9, mưa lớn trên khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có xu hướng giảm dần.

🔴 Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

📍 Tác động của mưa lớn: Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).