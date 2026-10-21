Cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục về an toàn, vệ sinh lao động

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động đề xuất cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đồng thời hoàn thiện cơ chế quản lý máy móc, thiết bị và khai báo tai nạn lao động.

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, sáng 21/10, Quốc hội làm việc tại hội trường, nghe Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động.

Đề xuất cắt giảm 4 thủ tục hành chính về cấp Giấy chứng nhận huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Trình bày Tờ trình, Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết: Sau 10 năm thi hành, một số quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động không còn phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phát sinh bất cập về thẩm quyền quản lý nhà nước, thanh tra, thủ tục hành chính và điều kiện đầu tư kinh doanh.

Việc xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động nhằm kịp thời xử lý những vấn đề thực sự cần thiết, cấp bách phát sinh từ việc sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; thực hiện các yêu cầu về phân quyền, phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh; đồng thời xử lý các nội dung có liên quan trực tiếp để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và khả thi của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

Đại biểu Quốc hội làm việc tại hội trường. (Ảnh: DUY LINH)

Dự thảo Luật gồm 3 điều tập trung vào 3 nhóm nội dung cấp bách: Các quy định chịu tác động từ việc sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền địa phương hai cấp; thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh và các quy định cần sửa đổi trực tiếp để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Về tổ chức bộ máy và phân cấp quản lý, dự thảo Luật sửa đổi tên cơ quan cho phù hợp với tổ chức bộ máy mới; điều chỉnh quy định về thanh tra, kiểm tra theo Luật Thanh tra; sửa đổi quy định về khai báo, điều tra, thống kê, báo cáo tai nạn lao động theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Dự thảo Luật cũng sửa đổi Điều 83 về trách nhiệm quản lý nhà nước theo yêu cầu phân công, phân cấp; điều chỉnh trách nhiệm xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia theo Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; sửa đổi thành phần Hội đồng quốc gia, Hội đồng cấp tỉnh về an toàn, vệ sinh lao động; sửa đổi quy định về trách nhiệm của các bộ trong quản lý nhà nước đối với máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động theo hướng Luật quy định nguyên tắc, Chính phủ quy định việc phân công phạm vi quản lý giữa các bộ.

Đáng chú ý, để bảo đảm đồng bộ với pháp luật về đầu tư, theo đó dịch vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động không còn thuộc Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, dự án Luật đề xuất sửa đổi các quy định có liên quan tại Điều 14; cắt giảm 4 thủ tục hành chính về cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, chuyển sang cơ chế thông báo trước khi cung cấp dịch vụ và quản lý hoạt động huấn luyện theo phương thức hậu kiểm...

Nghiên cứu hoàn thiện cơ chế khai báo tai nạn lao động

Trình bày Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, Ủy ban tán thành sự cần thiết ban hành dự án Luật. Tuy nhiên, Ủy ban đề nghị tiếp tục rà soát để bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật, nhất là với các dự án luật liên quan lĩnh vực lao động, việc làm, bảo hiểm xã hội đang được trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ hai.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh trình bày Báo cáo thẩm tra. (Ảnh: DUY LINH)

Về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động trong công tác an toàn, vệ sinh lao động, Ủy ban tán thành việc tiếp thu, chỉnh lý quy định yêu cầu người sử dụng lao động chấp hành yêu cầu, kết luận, quyết định thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, bảo đảm thống nhất với pháp luật về thanh tra và kiểm tra.

Về quy định huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, Ủy ban tán thành việc sửa đổi để thực hiện chủ trương cắt giảm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Đồng thời, cơ quan thẩm tra lưu ý các văn bản hướng dẫn thi hành luật cần bảo đảm không phát sinh trở lại điều kiện đầu tư kinh doanh, giấy phép đã được cắt giảm.

Đối với việc khai báo, điều tra tai nạn lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng, Ủy ban ghi nhận việc Chính phủ tiếp thu ý kiến, giao quy định chi tiết về trình tự, thủ tục và các nội dung liên quan tổ chức điều tra tai nạn lao động. Đồng thời, đề nghị tiếp tục nghiên cứu cơ chế phát hiện, báo tin, tiếp nhận và xử lý thông tin trong các quy định pháp luật có liên quan để hoàn thiện cơ chế khai báo tai nạn lao động...