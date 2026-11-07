Câu lạc bộ Xe điện Hạ Long kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch

Ngày 6/11, Câu lạc bộ Xe điện Hạ Long tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2030, nhằm kiện toàn tổ chức, thống nhất phương hướng hoạt động và tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp kinh doanh xe điện tại khu vực Bãi Cháy, Hạ Long. Qua đó, hướng tới nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh, thân thiện.

Đại hội Câu lạc bộ Xe điện Hạ Long lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2030.

Thành lập đầu năm 2026, Câu lạc bộ hiện có 7 doanh nghiệp thành viên, quản lý và khai thác trên 240 phương tiện. Việc tập hợp các doanh nghiệp vào một tổ chức chung tạo điều kiện phối hợp trong quản lý, điều hành, từng bước khắc phục tình trạng hoạt động phân tán, nâng cao trách nhiệm đối với chất lượng phục vụ du khách.

Thời gian qua, các thành viên chú trọng duy trì chất lượng phương tiện, chấp hành quy định về an toàn giao thông, giá cước, trật tự đô thị; đồng thời nâng cao ý thức, văn hóa phục vụ của đội ngũ lái xe. Xe điện cũng tham gia phục vụ các chương trình văn hóa, thể thao, sự kiện du lịch và hoạt động cộng đồng; góp phần kết nối các điểm đến, dịch vụ tại trung tâm du lịch Bãi Cháy, Hạ Long.

Đại hội ra mắt Ban Chấp hành Câu lạc bộ nhiệm kỳ 2026-2030.

Tại Đại hội, các đại biểu đánh giá kết quả hoạt động, thảo luận những khó khăn, vướng mắc và thống nhất phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2030. Trong đó, tập trung mở rộng hội viên, nâng cao chất lượng phương tiện và dịch vụ; tăng cường liên kết với Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh, các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, nhà hàng để đưa dịch vụ xe điện tham gia sâu hơn vào chuỗi sản phẩm du lịch.

Việc kiện toàn tổ chức và thống nhất phương hướng hoạt động sẽ tạo nền tảng để Câu lạc bộ phát huy vai trò kết nối doanh nghiệp, xây dựng dịch vụ xe điện chuyên nghiệp, chất lượng. Không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại, xe điện còn có tiềm năng trở thành sản phẩm tham quan, trải nghiệm, góp phần đa dạng hóa dịch vụ và gia tăng sức hấp dẫn của du lịch Hạ Long.