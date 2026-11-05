Quảng Ninh khẳng định sức hút trên bản đồ du lịch quốc tế

Thị trường du lịch quốc tế ngày càng đòi hỏi cao về chất lượng và tính khác biệt của trải nghiệm. Ngành Du lịch Quảng Ninh đang nỗ lực gia tăng sức hút điểm đến, nâng cao giá trị mỗi hành trình, từng bước chuyển từ tăng trưởng về lượng sang phát triển chiều sâu, hiệu quả và bền vững.

Du khách thích thú với trải nghiệm bắt cá tại làng quê Yên Đức (phường Hoàng Quế).

Làm mới trải nghiệm cho du khách

Ngày 2/11, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đón hai tàu biển Viking Orion và Azamara Pursuit, đưa khách quốc tế đến Quảng Ninh. Trong hành trình khám phá địa phương, gần 50 du khách đã lựa chọn làng quê Yên Đức (phường Hoàng Quế) để tìm hiểu đời sống nông thôn Việt Nam. Ông Warren James, du khách đến từ Australia, chia sẻ: Rời tàu từ 6 giờ sáng, tôi háo hức chờ đợi những trải nghiệm khác biệt. Tại đây, tôi được tìm hiểu văn hóa lúa nước, tham gia bắt cá, khám phá quy trình làm ra hạt gạo và cảm nhận nhịp sống bình dị của một làng quê Bắc Bộ. Cả đoàn đều cảm thấy vô cùng thích thú và hiểu thêm về văn hóa, tập quán và cách người Việt Nam gắn bó với ruộng đồng.

Những trải nghiệm tại làng quê Yên Đức chính là cách để ngành Du lịch kể câu chuyện hấp dẫn hơn với du khách, đưa họ đến gần hơn với đời sống bản địa, để văn hóa không chỉ là nội dung được giới thiệu mà trở thành một phần trực tiếp của hành trình trải nghiệm. Thực tế, hướng đi này đang được mở rộng tại nhiều địa phương trong tỉnh. Ở xã Hoành Mô, nhiều gia đình đã lựa chọn cách đón khách trong không gian rừng hồi, ruộng bậc thang và những căn nhà trình tường mang dáng dấp kiến trúc truyền thống của người Dao. Du khách có thể đi bộ qua bản, tìm hiểu nếp sinh hoạt, thưởng thức những món ăn địa phương và trải nghiệm mùa vụ cùng người dân. Hay tại Quan Lạn, du khách có thể theo trải nghiệm “Một ngày làm ngư dân”, hoặc tìm hiểu nghề thêu trang phục Dao Thanh Y ở Bằng Cả, đan lát mây tre tại Bản Cáu…

Điểm chung của những sản phẩm này là lấy con người, văn hóa và đời sống địa phương làm trung tâm. Thay vì chỉ tham quan một địa danh, du khách được tham gia vào các hoạt động, gặp gỡ người dân và trực tiếp cảm nhận bản sắc vùng đất. Đây cũng là cách tạo nên sự khác biệt cho sản phẩm du lịch Quảng Ninh, nhất là đối với những thị trường quốc tế ngày càng quan tâm đến trải nghiệm văn hóa, thiên nhiên và du lịch có trách nhiệm.

Cùng với dòng sản phẩm văn hóa, cộng đồng, Quảng Ninh cũng chú trọng phát triển các sản phẩm nghỉ dưỡng, giải trí và du lịch cao cấp để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách quốc tế. Vừa qua, hàng loạt khách sạn: Centara Hotel & Residences Vân Đồn và Trà Cổ Long Beach Hotel & Resort hay du thuyền hạng sang Athena Premium Cruise đã được đưa vào sử dụng, góp phần bổ sung lựa chọn mới cho du khách, cũng như từng bước nâng cấp, tạo điều kiện để Quảng Ninh tiếp cận những phân khúc khách có yêu cầu cao về chất lượng phục vụ.

Khách quốc tế đánh giá cao chất lượng dịch vụ tại Quảng Ninh.

Ngoài ra, du lịch golf đang mở ra một hướng thu hút khách quốc tế có giá trị gia tăng cao. Sở hữu hệ thống sân golf, nghỉ dưỡng cao cấp cùng lợi thế về di sản thiên nhiên và văn hóa, Quảng Ninh có điều kiện phát triển những hành trình kết hợp thể thao, nghỉ dưỡng và khám phá điểm đến. Trong các chương trình đón khách golf quốc tế, hành trình trải nghiệm tại các sân golf được kết nối với nghỉ dưỡng tại khách sạn hạng sang cùng chuỗi dịch vụ đa dạng như: Tắm khoáng tại Hilton Yoko Onsen Quang Hanh, tham quan Bảo tàng Quảng Ninh, vịnh Hạ Long và Yên Tử. Cách tổ chức này giúp kéo dài hành trình, mở rộng phạm vi trải nghiệm và đưa du khách đến với nhiều sản phẩm, dịch vụ khác nhau.

Sức hấp dẫn của những sản phẩm mới tiếp tục được củng cố bởi chất lượng hạ tầng và dịch vụ ngày càng được ghi nhận. Năm 2026, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long được vinh danh là Cảng tàu du lịch hàng đầu châu Á; Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn tiếp tục nhận danh hiệu Sân bay khu vực hàng đầu châu Á tại Giải thưởng Du lịch thế giới. Du thuyền Grand Pioneers Halong Bay Cruise cũng được trao các giải thưởng quốc tế trong lĩnh vực du lịch cao cấp và du thuyền thế giới. Những sự ghi nhận này không chỉ góp phần nâng cao hình ảnh điểm đến, mà còn tạo thêm niềm tin đối với các hãng lữ hành, doanh nghiệp phân phối và du khách quốc tế.

Du thuyền Grand Pioneers ba năm liên tiếp được vinh danh tại World Cruise Awards, giai đoạn 2024-2026.

Xúc tiến du lịch theo hướng thực chất

Theo số liệu thống kê 10 tháng năm 2026, Quảng Ninh đón trên 20,3 triệu lượt khách du lịch, tăng 10% so với cùng kỳ 2025; tổng thu du lịch đạt khoảng 61.324 tỷ đồng, tăng khoảng 27%. Đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng doanh thu cao hơn đáng kể so với tốc độ tăng trưởng lượng khách. Kết quả này phản ánh những chuyển biến tích cực trong chất lượng tăng trưởng du lịch, đồng thời cho thấy yêu cầu mới đối với công tác xúc tiến, quảng bá. Thu hút khách không thể chỉ dừng ở việc gia tăng số lượt đến mà cần hướng đến những thị trường có khả năng chi tiêu tốt, khuyến khích du khách lưu trú dài ngày, trải nghiệm nhiều sản phẩm và sử dụng đa dạng dịch vụ tại địa phương.

Năm 2026, Quảng Ninh đặt mục tiêu đón trên 23,5 triệu lượt khách, trong đó có 6 triệu lượt khách quốc tế. Để hiện thực hóa mục tiêu này, cùng với việc khai thác hiệu quả các thị trường truyền thống, tỉnh đang từng bước mở rộng tiếp cận những thị trường tiềm năng như Nhật Bản, Ấn Độ, Nga, Australia, châu Âu và Đông Nam Á.

Để tiếp cận hiệu quả, Quảng Ninh tiếp tục tham gia các hội chợ, diễn đàn, chương trình giới thiệu du lịch quốc tế; tăng cường kết nối với hãng lữ hành, hàng không, doanh nghiệp phân phối và đối tác tại các thị trường tiềm năng. Đây là những kênh xúc tiến quan trọng, giúp địa phương giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác và từng bước đưa các chương trình du lịch vào hệ thống phân phối quốc tế.

Bên cạnh đó, các chương trình đón đoàn khảo sát (famtrip) cũng cho thấy những hiệu quả tích cực. Trong tháng 9, Quảng Ninh liên tục đón đoàn famtrip từ Pakistan, Nhật Bản đến Quảng Ninh để khảo sát sản phẩm, tìm hiểu chất lượng dịch vụ và kết nối với doanh nghiệp địa phương. Địa phương cũng mở rộng hợp tác với các thị trường có đặc điểm văn hóa, nhu cầu du lịch và khả năng kết nối phù hợp như Indonesia thông qua hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Quảng Ninh. Ông Juragan Denny I.Zakno, Hiệp hội Lữ hành Halal Indonesia, nhận định: Quảng Ninh có sức hấp dẫn đối với du khách Indonesia, đặc biệt bởi sự tương đồng về cảnh quan với tỉnh Trung Java. Đặc biệt, thành phố đáp ứng đầy đủ về hạ tầng, cảnh quan, dịch vụ. Trong thời gian tại đây tôi sẽ nghiên cứu, tìm hiểu và sau này có thể cùng các doanh nghiệp du lịch đầu tư, đưa du khách sang đây; đồng thời tôi sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với các bạn.

Để mở rộng và thu hút thị trường khách du lịch quốc tế, ngành Du lịch Quảng Ninh xác định cần kết hợp đồng bộ giữa xúc tiến trực tiếp, hợp tác quốc tế và truyền thông số, đồng thời tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả thực chất. Đặc biệt, một điểm đến muốn tạo dấu ấn bền vững cần có câu chuyện riêng, bản sắc riêng và những trải nghiệm đủ sức hấp dẫn để du khách ghi nhớ. Với Quảng Ninh, đó là sự kết hợp giữa giá trị di sản, cảnh quan thiên nhiên, văn hóa vùng mỏ, đời sống cộng đồng và hệ thống dịch vụ du lịch ngày càng phát triển.

Đây là nền tảng để địa phương chuyển từ cách quảng bá dựa chủ yếu vào những danh thắng nổi tiếng sang giới thiệu một hệ sinh thái trải nghiệm phong phú, có khả năng đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau. Du khách có thể đến Quảng Ninh để khám phá di sản, nghỉ dưỡng trên du thuyền, chơi golf, tìm hiểu văn hóa Vùng mỏ, trải nghiệm đời sống cộng đồng hay tham gia các hoạt động thể thao, nghệ thuật.

Du khách chơi golf tại Silk Path Đông Triều Golf & Country Club (phường An Sinh).

Theo ông Võ Anh Tài, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group), Quảng Ninh đã xây dựng được thương hiệu du lịch có sức nhận diện tốt, được thị trường trong nước và quốc tế biết đến. Vấn đề đặt ra là cần tiếp tục làm mới sản phẩm trên cơ sở phát huy lợi thế sẵn có, đặc biệt thông qua các hoạt động văn hóa, ẩm thực và nghệ thuật. Một giải pháp đáng quan tâm là xây dựng lịch tổ chức các sự kiện, lễ hội định kỳ hằng năm, tạo điều kiện để doanh nghiệp chủ động xây dựng chương trình khai thác khách, đồng thời triển khai quảng bá, xúc tiến từ sớm. Bên cạnh tổ chức sự kiện, cần đánh giá hiệu quả thực tế, nhất là mức chi tiêu của du khách và khả năng thu hút đúng phân khúc thị trường mục tiêu.

Từ góc nhìn này, việc đưa các giá trị văn hóa, nghệ thuật vào hoạt động quảng bá không chỉ giúp làm phong phú hình ảnh điểm đến, mà còn mở ra những phương thức tiếp cận mới. Vừa qua, trong khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế Tokyo lần thứ 39, diễn ra từ ngày 26/10 đến 4/11/2026, đoàn công tác Quảng Ninh tham gia Chương trình Xúc tiến Điện ảnh Việt Nam nhằm giới thiệu tiềm năng, lợi thế về cảnh quan, văn hóa, lịch sử và điều kiện phục vụ sản xuất phim của địa phương.

Cùng với điện ảnh, các sự kiện thể thao quốc tế cũng được kỳ vọng tạo thêm sức hút cho du lịch Quảng Ninh. Dự kiến từ ngày 15 đến 19/12/2026, Giải thuyền buồm quốc tế Hạ Long sẽ diễn ra tại Tuần Châu. Bên cạnh đó, Diễn đàn Du lịch Xanh quốc gia lần thứ II năm 2026, Hội chợ OCOP và triển lãm đặc sản vùng miền Sắc thu Quảng Ninh 2026, các chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam - Quảng Tây, Liên hoan ẩm thực Quảng Ninh, Lễ hội mùa thu Yên Tử, Ngày hội Di sản Then Tày Bình Liêu và Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long 2026… tiếp tục bổ sung những hoạt động đa dạng cho lịch sự kiện của địa phương.

Đáng chú ý, hơn 20 cơ sở lưu trú từ 3 đến 5 sao đang triển khai các chương trình ưu đãi từ 20% đến trên 60%, kết hợp nhiều dịch vụ để thu hút khách. Đây là giải pháp kích cầu cần thiết, nhất là trong giai đoạn thấp điểm của một số dòng sản phẩm.

Thực tế, mở rộng thị trường khách quốc tế là một quá trình lâu dài, đòi hỏi sự đồng bộ giữa sản phẩm, hạ tầng, chất lượng dịch vụ, hoạt động xúc tiến và năng lực kết nối thị trường. Một chiến dịch quảng bá có thể đưa hình ảnh Quảng Ninh đến với đông đảo công chúng, nhưng để biến sự quan tâm thành quyết định lựa chọn điểm đến, địa phương cần có những sản phẩm đủ hấp dẫn, dịch vụ đủ tin cậy và trải nghiệm đủ khác biệt.

Quảng Ninh đang có những điều kiện thuận lợi để thực hiện bước chuyển đó. Từ thương hiệu di sản thế giới đến các sản phẩm nghỉ dưỡng cao cấp, từ du lịch golf, du thuyền đến trải nghiệm văn hóa cộng đồng, mỗi hướng phát triển đều góp phần mở rộng khả năng tiếp cận các phân khúc khách quốc tế. Điều quan trọng là kết nối những sản phẩm riêng lẻ thành các hành trình có chiều sâu, để du khách muốn quay trở lại và khám phá những giá trị độc đáo của vùng đất. Khi mỗi trải nghiệm đều góp phần kể một câu chuyện riêng về cảnh quan, văn hóa và con người, Quảng Ninh có thêm lợi thế để khẳng định thương hiệu du lịch trên thị trường quốc tế, hướng tới tăng trưởng thực chất và bền vững.