Yamal và Mbappé đối đầu ở El Clasico trước lễ trao giải Quả bóng Vàng

Trận siêu kinh điển El Clasico giữa Barcelona và Real Madrid vào ngày 25/10 không chỉ có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua vô địch La Liga mà còn là màn đối đầu đáng chú ý giữa Lamine Yamal và Kylian Mbappé, hai ứng viên cho danh hiệu Quả bóng Vàng 2026. Cuộc so tài diễn ra chỉ một ngày trước lễ trao giải tại London (Anh), trong bối cảnh Real Madrid đang kém Barcelona 6 điểm sau 9 vòng đấu.

Lamine Yamal (trái) ăn mừng cùng đồng đội Jules Koundé sau khi ghi bàn mở tỷ số cho Barcelona trong trận gặp Real Betis tại Giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha (La Liga), ở thành phố Seville (Tây Ban Nha), ngày 17/10/2026. Ảnh: AP.

Real Madrid sẽ làm khách trên sân Barcelona với sức ép phải giành kết quả tích cực để không bị đối thủ bỏ xa hơn. Sau 9 vòng đấu, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đang xếp thứ ba, sau Barcelona và Atletico Madrid, trong khi Barcelona hướng tới chức vô địch La Liga lần thứ ba liên tiếp.

Dù cuộc bỏ phiếu Quả bóng Vàng của các nhà báo đã kết thúc từ tháng 9, màn trình diễn của Yamal và Mbappé trong trận El Clasico vẫn thu hút sự chú ý lớn của người hâm mộ trước lễ trao giải ngày 26/10. Hai ngôi sao này nằm trong nhóm ứng viên nổi bật cùng đương kim chủ nhân Quả bóng Vàng Ousmane Dembélé, Harry Kane và Lionel Messi, hiện 39 tuổi.

Yamal đang có khởi đầu ấn tượng ở mùa giải mới sau khi góp công giúp đội tuyển Tây Ban Nha vô địch World Cup hồi tháng 7, lần lượt vượt qua Pháp của Mbappé ở bán kết và Argentina của Messi trong trận chung kết. Tiền đạo 19 tuổi đã ghi 10 bàn và có 10 pha kiến tạo tại La Liga và Champions League mùa này, đồng thời ghi thêm 4 bàn cho đội tuyển quốc gia.

Trong khi đó, Mbappé tiếp tục thể hiện khả năng săn bàn với 12 pha lập công sau 12 trận. Cùng với thủ môn Thibaut Courtois, tiền đạo người Pháp là nhân tố quan trọng giúp Real Madrid duy trì khoảng cách với Barcelona dù đội bóng thi đấu thiếu ổn định.

Trận đấu cũng đánh dấu màn trở lại sân Camp Nou của huấn luyện viên José Mourinho trên cương vị dẫn dắt Real Madrid. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai tại đội bóng Hoàng gia từ mùa giải này, sau giai đoạn đầu tiên từ năm 2010 đến 2013.

Trong nhiệm kỳ trước, Mourinho từng khiến sự kình địch giữa hai đội trở nên căng thẳng hơn bởi lối chơi quyết liệt và những cuộc đấu khẩu với huấn luyện viên Pep Guardiola của Barcelona. Ông còn gây tranh cãi khi chọc vào mắt trợ lý huấn luyện viên Tito Vilanova trong một vụ xô xát giữa hai đội. Vì vậy, Mourinho nhiều khả năng sẽ phải đối mặt với phản ứng gay gắt từ cổ động viên chủ nhà trong lần trở lại Camp Nou.

Về phong độ, Barcelona vừa nhận thất bại đầu tiên của mùa giải khi thua Paris Saint-Germain 2-4 tại Champions League ngày 20/10. Trước đó, đoàn quân của huấn luyện viên Hansi Flick đã toàn thắng 11 trận trên mọi đấu trường. Dù Yamal tiếp tục ghi một bàn thắng đẹp, hai bàn thua ở cuối trận khiến Barcelona không thể duy trì chuỗi chiến thắng.

Tuy nhiên, hàng công Barcelona vẫn đang thể hiện sức mạnh vượt trội với 50 bàn thắng, nhiều nhất trong số các đội bóng châu Âu ở mùa giải này. Trong đó, Raphinha ghi 14 bàn ở vai trò tiền đạo mới, còn toàn đội có tới 6 trận ghi từ 5 bàn trở lên.

Với lối chơi pressing và khả năng kiểm soát bóng của Barcelona, đội chủ nhà được dự báo sẽ chủ động tấn công và tìm kiếm bàn thắng sớm. Ngược lại, Real Madrid của Mourinho có thể tận dụng tốc độ của Mbappé để triển khai những pha phản công.

Barcelona cũng dự kiến đón tiền vệ Rodri trở lại đội hình xuất phát. Chủ nhân Quả bóng Vàng 2024 gia nhập đội bóng xứ Catalonia trong mùa hè vừa qua sau khi từ chối Real Madrid để được thi đấu cùng nhiều đồng đội ở tuyển Tây Ban Nha.

Cựu tiền vệ Manchester City đã đá chính 8 trận liên tiếp trước khi chỉ vào sân trong khoảng 30 phút cuối trận gặp PSG. Ở cuộc đối đầu Real Madrid, Rodri nhiều khả năng sẽ sát cánh cùng Pedri và Fermín López tại tuyến giữa, trong bối cảnh Dani Olmo đang chấn thương.

Ở phía Real Madrid, Vinícius Júnior sẽ vắng mặt do đang thực hiện án treo giò 4 trận tại La Liga vì hành vi kéo tóc đối phương. Đây sẽ là trận thứ hai cầu thủ người Brazil phải nghỉ thi đấu theo án phạt.

Dù vậy, sự vắng mặt của Vinícius có thể phần nào được bù đắp bởi tân binh 19 tuổi Yan Diomande, người đã ghi bàn trong 3/4 trận gần nhất của Real Madrid. Diomande sở hữu tốc độ đáng chú ý ở cánh trái, dù kỹ năng rê bóng chưa đạt đến trình độ của Vinícius.

Bên cạnh đó, Real Madrid cũng kỳ vọng Arda Güler tạo ra những tình huống sáng tạo trước hàng tiền vệ được đánh giá cao hơn của Barcelona. Khả năng tổ chức tấn công của Güler cùng hiệu suất ghi bàn của Mbappé sẽ đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực giành điểm của đội khách.

Với khoảng cách 6 điểm trên bảng xếp hạng, phong độ ghi bàn ấn tượng của hai ngôi sao hàng đầu và lễ trao giải Quả bóng Vàng diễn ra ngay sau trận đấu, El Clasico lần này mang ý nghĩa đặc biệt đối với cả Barcelona lẫn Real Madrid.