Cháy rừng lan rộng tại vườn quốc gia nổi tiếng của Indonesia

Ngày 9/8, Indonesia đã triển khai máy bay cùng hàng trăm nhân viên cứu hỏa để ứng phó với đám cháy tại Vườn quốc gia Bromo Tengger Semeru, một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất nước này.

Lực lượng cứu hỏa nỗ lực dập tắt đám cháy rừng tại Vườn quốc gia núi Bromo ở Probolinggo, Indonesia, ngày 8/8/2026. Ảnh: AP

Đám cháy lớn nhất trong tuần qua đã thiêu rụi khoảng 176 ha tại khu vực núi Bromo, thuộc tỉnh Đông Java.

Giới chức đã đóng cửa vườn quốc gia từ ngày 8/8. Ông Rudijanta Tjahja Nugraha, người đứng đầu Vườn quốc gia Bromo Tengger Semeru, cho biết quyết định đóng cửa sẽ được duy trì cho đến khi có thông báo mới.

Hàng trăm lính cứu hỏa, nhân viên quản lý thiên tai, cảnh sát, binh sĩ, kiểm lâm và tình nguyện viên đã được huy động để khống chế đám cháy. Trực thăng và thiết bị bay không người lái cũng được triển khai hỗ trợ, trong khi các lực lượng trên mặt đất tạo các đường băng cản lửa nhằm ngăn đám cháy tiếp tục lan rộng.

Theo ông Nugraha, địa hình hiểm trở đang gây khó khăn cho công tác chữa cháy, khi một số điểm nóng nằm trên các sườn núi lửa dốc và rất khó tiếp cận bằng đường bộ.

Đám cháy tại núi Bromo xảy ra trong bối cảnh Indonesia đang phải đối phó với nhiều vụ cháy rừng khác do mùa khô năm nay bất thường.

Tại huyện Banyumas, tỉnh Trung Java, một vụ cháy rừng xảy ra ngày 7/8. Giới chức cho biết đám cháy bắt nguồn từ hoạt động phát dọn đất và nhanh chóng lan sang các khu vực xung quanh do điều kiện khô hạn.

Ở tỉnh Tây Java, một vụ cháy khác cũng bùng phát trong tuần qua tại khu đồng cỏ Suryakencana thuộc Vườn quốc gia núi Gede Pangrango, điểm đến leo núi nổi tiếng. Nhà chức trách đã tạm thời đóng các tuyến đường mòn dẫn lên núi Gede và Pangrango.

Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia cho biết gió mạnh cùng thảm thực vật khô đang làm các đám cháy lan nhanh hơn. Hiện tượng El Niño kết hợp với các đợt gió khô theo mùa từ Australia cũng làm gia tăng nguy cơ cháy tại nhiều khu vực của Indonesia.

Cháy rừng thường xuyên xảy ra trên các đảo Sumatra và Borneo trong mùa khô. Nhiều vụ bắt nguồn từ hoạt động đốt dọn thực bì trái phép để phục vụ canh tác hoặc phát triển các đồn điền. Những đám cháy như vậy từng nhiều lần gây ra các đợt khói mù nguy hiểm bao phủ một số khu vực ở Đông Nam Á.