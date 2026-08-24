Chiều nay, 24/8, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh

Chiều nay, 24/8, tại phiên bế mạc Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương.

Toàn cảnh phiên làm việc tại hội trường Quốc hội tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Theo chương trình kỳ họp, Quốc hội sẽ tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương. Đây là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở ra một chặng đường phát triển mới đối với Quảng Ninh, đồng thời đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ về tổ chức bộ máy, phương thức quản trị và khai thác hiệu quả không gian phát triển.

Trước đó, tại phiên họp ngày 4/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết về thành lập thành phố Quảng Ninh. Theo dự kiến, Nghị quyết về thành lập thành phố Quảng Ninh có hiệu lực từ ngày 1/9/2026. Ngày 12/8, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh. Qua thảo luận, các đại biểu đánh giá việc thành lập thành phố Quảng Ninh là cần thiết, phù hợp với định hướng phát triển không gian kinh tế - xã hội, yêu cầu tổ chức chính quyền đô thị và tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh dự Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất của Quốc hội.

Theo hồ sơ Đề án, Quảng Ninh đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện để thành lập thành phố trực thuộc Trung ương. Phương án được xây dựng trên cơ sở giữ nguyên diện tích tự nhiên, quy mô dân số và số đơn vị hành chính cấp xã hiện có. Thành phố Quảng Ninh sau khi được thành lập dự kiến có diện tích tự nhiên 6.231,27km², quy mô dân số 1.523.400 người và 54 đơn vị hành chính cấp xã.

Theo định hướng được đặt ra, thành phố Quảng Ninh phát triển theo mô hình “Trung tâm, xanh, thông minh, có bản sắc”, trở thành hình mẫu về chuyển đổi mô hình phát triển ở tầm quốc gia, tiên phong chuyển từ tư duy quản lý hành chính sang quản trị đô thị thông minh và bền vững. Trong đó, yêu cầu xuyên suốt là hài hòa giữa bảo tồn các giá trị tự nhiên, văn hóa với tốc độ tăng trưởng kinh tế; giữa phát triển không gian đô thị với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên đất đai, tài nguyên biển.

Đô thị Quảng Ninh phát triển đồng bộ, hiện đại.

Quảng Ninh định hướng chuyển mạnh sang mô hình kinh tế dựa trên chuỗi giá trị gia tăng, với các trụ cột gồm kinh tế biển, du lịch và dịch vụ cao cấp; logistics trung chuyển quốc tế; công nghiệp xanh và kinh tế số. Trong đó, du lịch được định hướng chuyển sang phân khúc giá trị cao, hình thành hệ sinh thái nghỉ dưỡng hạng sang; logistics hướng tới kết nối cửa khẩu Móng Cái với các khu kinh tế ven biển, hình thành chuỗi cung ứng khép kín; công nghiệp tiếp tục chuyển dịch từ khai khoáng truyền thống sang công nghiệp chế biến, chế tạo công nghệ cao, gắn với sử dụng năng lượng tái tạo và phát triển các trung tâm đổi mới sáng tạo, vườn ươm công nghệ.

Đặc biệt, phát triển đô thị thông minh được xác định không chỉ là đầu tư công nghệ, mà trước hết là đổi mới phương thức quản trị. Thành phố hướng tới xây dựng xã hội số, văn hóa số, bảo đảm công bằng trong tiếp cận dịch vụ công; tạo điều kiện để người dân tham gia vào quá trình quản lý, vận hành và giám sát sự phát triển đô thị…

Việc Quốc hội thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong lịch sử phát triển của địa phương. Đây là nền tảng để Quảng Ninh tiếp tục phát huy vai trò cực tăng trưởng của vùng Đông Bắc. Đồng thời, đây là bước chuyển quan trọng trong quá trình xây dựng mô hình quản trị đô thị hiện đại, gắn phát triển kinh tế với quản lý không gian, kết cấu hạ tầng, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long lung linh về đêm. Ảnh: Vũ Bằng

Để phục vụ cán bộ, đảng viên và nhân dân theo dõi sự kiện quan trọng này, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành văn bản số 3816/UBND-VNXH về việc tổ chức các hoạt động phục vụ nhân dân tham gia các sự kiện hướng tới chào mừng tỉnh Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó, có việc tổ chức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân theo dõi truyền hình trực tiếp phiên họp của Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết về việc thành lập thành phố Quảng Ninh, dự kiến khoảng 15 giờ 30 ngày 24/8. Phiên họp được truyền hình trực tiếp trên các kênh VTV1 và QTV1.

Theo đó, các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị bố trí địa điểm, màn hình, thiết bị và các điều kiện cần thiết tổ chức theo dõi tập trung; tăng cường thông tin tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của các sự kiện, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi, lan tỏa niềm tự hào trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Tại các xã, phường, đặc khu, UBND địa phương chỉ đạo các thôn, bản, khu phố tổ chức cho nhân dân theo dõi truyền hình trực tiếp tại nhà văn hóa hoặc các địa điểm sinh hoạt cộng đồng phù hợp.

Sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết, các địa phương, đơn vị tổ chức tuyên truyền, cổ động và các hoạt động hưởng ứng phù hợp, tạo không khí phấn khởi, lan tỏa niềm tự hào trong nhân dân trước sự kiện Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.