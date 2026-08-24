Chờ đón dấu mốc đặc biệt của Quảng Ninh

Chiều 24/8, Quốc hội sẽ thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương. Đây là bước phát triển mới trong hành trình hơn sáu thập kỷ xây dựng và trưởng thành của vùng Đất mỏ. Từ các chuyên gia, doanh nghiệp, cán bộ cơ sở đến người lao động và nhân dân bày tỏ niềm vui, sự tự hào cùng những kỳ vọng về không gian phát triển mới, những động lực tăng trưởng mới. Từ đó, nêu cao quyết tâm lớn trong hành trình xây dựng thành phố Quảng Ninh giàu mạnh, văn minh, hiện đại, phát triển bền vững.

Ông Đào Chí Nghĩa, Phó trưởng Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ: "Quảng Ninh đóng góp ngày càng lớn vào sự phát triển chung của vùng và cả nước"

Chiều nay, 24/8, Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương, không chỉ là việc nâng tầm về vị thế, mà quan trọng hơn là mở ra một không gian và động lực phát triển mới cho địa phương trong thời gian tới. Đặc biệt, việc này được đặt trong tổng thể với Luật Phát triển đô thị vừa được Quốc hội thông qua sẽ tạo điều kiện để Quảng Ninh hình thành một mô hình quản trị đô thị mới, phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn hiện nay.

Tôi cho rằng, cùng với mô hình chính quyền mới, Quảng Ninh có thêm điều kiện để đổi mới tư duy quản trị, tổ chức lại không gian phát triển, khai thác tốt hơn các tiềm năng, lợi thế về đô thị, biển, kinh tế cửa khẩu, du lịch và công nghiệp.

Điều quan trọng, khi được Quốc hội phê duyệt, Quảng Ninh cần tiếp tục cụ thể hóa mô hình này bằng những cơ chế quản trị hiệu quả, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, đồng thời tăng cường liên kết giữa các khu vực để tạo ra không gian phát triển thống nhất. Thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương, cùng với những quy định mới của Luật Phát triển đô thị, sẽ là tiền đề quan trọng để Quảng Ninh tiếp tục phát triển nhanh, xanh, bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh và đóng góp ngày càng lớn vào sự phát triển chung của vùng và cả nước.

Ông Lê Việt Cường, Phó Viện trưởng Viện Năng lượng (Bộ Công Thương): “Phát triển năng lượng sạch sẽ là một trong những lợi thế khác biệt của Quảng Ninh”

Chỉ còn ít giờ nữa Quốc hội sẽ thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương, đây là dấu mốc phát triển mới. Khi quy mô đô thị, kinh tế và dân số ngày càng mở rộng, mở ra không gian và yêu cầu phát triển ở tầm cao hơn, thành phố Quảng Ninh mới phải xác lập những động lực mới, có tính chiến lược, dài hạn và tạo được lợi thế cạnh tranh khác biệt. Trong đó, phát triển năng lượng sạch cần được xác định là một trong những trụ cột quan trọng, nhất là khi Quảng Ninh có tiềm năng phát triển khoảng 13.000MW điện gió ngoài khơi và 2.300MW điện gió trên đất liền; đồng thời có lợi thế trong phát triển điện khí LNG và các nguồn năng lượng tái tạo.

Trong bối cảnh các tập đoàn toàn cầu ngày càng ưu tiên lựa chọn những địa phương đáp ứng tiêu chuẩn phát triển xanh, giảm phát thải carbon và sử dụng năng lượng tái tạo, đây là lợi thế cạnh tranh rất lớn của Quảng Ninh. Các bạn hoàn toàn có thể trở thành hình mẫu phát triển xanh của Việt Nam, nơi tăng trưởng kinh tế luôn gắn với bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên và phát triển bền vững. Đây sẽ là lợi thế khác biệt giúp Quảng Ninh khẳng định vị thế trong khu vực.

Bà Phan Thị Hải Hường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hà Tu: "Phường sẽ cụ thể hóa chủ trương, chính sách thành những kết quả thiết thực"

Sự kiện Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương là một cột mốc lịch sử, hiện thực hóa khát vọng và những nỗ lực phấn đấu bền bỉ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh qua nhiều năm. Đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào, mà còn mở ra một chặng đường phát triển mới với những yêu cầu và trách nhiệm cao hơn.

Trở thành thành phố trực thuộc Trung ương đồng nghĩa với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân phải được đặt ra ở một tầm cao mới. Theo định hướng của Trung ương, cấp xã là cấp trực tiếp tổ chức thực thi, là nơi đưa chủ trương, nghị quyết vào cuộc sống. Vì vậy, bộ máy cấp ủy, chính quyền phường tiếp tục hoàn thiện phương thức vận hành, nâng cao năng lực quản trị, điều hành và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ.

Quan trọng nhất là phải cụ thể hóa các chủ trương, chính sách thành những kết quả thiết thực, có thể đo lường, để người dân trực tiếp thụ hưởng. Địa phương tiếp tục nỗ lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, chăm lo đời sống nhân dân; đồng thời tập trung chỉnh trang đô thị, nâng cao chất lượng môi trường sống, góp phần xây dựng thành phố Quảng Ninh hiện đại, phát triển và xứng tầm với vị thế mới.

Anh Nguyễn Vũ, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ninh: “Tuổi trẻ Quảng Ninh chung sức, nỗ lực kiến tạo thành phố Quảng Ninh giàu mạnh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc”

Sau chặng đường dài nỗ lực phấn đấu, Quảng Ninh đã tiến gần dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt trong lịch sử phát triển của địa phương, đó là trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Tuổi trẻ Quảng Ninh đón nhận sự kiện này không chỉ bằng niềm tự hào, mà bằng một tâm thế mới, một khát vọng mới và một quyết tâm mới. Tôi tin rằng, thành phố Quảng Ninh trong tương lai phải là thành phố giàu mạnh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc; nơi mỗi người trẻ có cơ hội học tập, cống hiến, sáng tạo, khởi nghiệp và phát triển.

Tôi kỳ vọng thế hệ trẻ Quảng Ninh nỗ lực trở thành những người đi đầu trong ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; xung kích trong xây dựng nếp sống văn minh, bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa; ngày càng tự tin dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và dám khát vọng vươn lên. Mỗi đoàn viên, thanh niên luôn tự hỏi và trả lời bằng hành động cụ thể rằng mình có thể làm gì cho quê hương trong chặng đường mới và tổ chức Đoàn sẽ tạo ra những môi trường để đoàn viên, thanh niên được cống hiến, được sáng tạo và được trưởng thành, đóng góp vào sự phát triển của Quảng Ninh.

Ông Phan Thanh Sơn, Giám đốc Chiến lược Đường sắt, Tập đoàn FPT: "Quảng Ninh sẽ trở thành thành phố logistics"

Những năm qua, với sự lãnh đạo sáng tạo của các thế hệ lãnh đạo tỉnh, quyết tâm của sở, ban, ngành, địa phương và sự vào cuộc tích cực của cán bộ, đảng viên và nhân dân, Quảng Ninh đã có những bước phát triển đột phá, vượt bậc. Đây chính là yếu tố quan trọng để không chỉ thu hút các đầu tư, mà còn góp phần đưa Quảng Ninh tiếp tục bứt phá trong thời gian tới. Đặc biệt, cuối tháng 6/2026, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Ngay sau đó, Quảng Ninh đã có những bước đi cụ thể hóa các định hướng quy hoạch bằng những nhiệm vụ, lộ trình và dự án cụ thể, từng bước hình thành một cấu trúc phát triển thống nhất, đa cực, đa trung tâm.

Từ những nền tảng sẵn có, tương lai rộng mở, tôi tin với nhiều tiềm năng hiện có, cùng với du lịch biển, Quảng Ninh sẽ phát triển trở thành thành phố logistics với các dịch vụ đồng bộ từ hàng hải, hàng không, đường sắt, đường bộ. Điều này sẽ tạo ra cơ hội rất lớn để người dân và doanh nghiệp không chỉ được lựa chọn nơi để sống, mà làm sao sống được hạnh phúc. Đây chính là mục tiêu lãnh đạo tỉnh muốn mang lại cho người dân và doanh nghiệp.

Ông Ngô Khắc Chấn, Phó Chủ tịch Tập đoàn Winner Medical: “Phát huy vai trò là trung tâm kết nối giữa doanh nghiệp”

Với sự đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện của tỉnh, sở, ban, ngành, Tập đoàn đang đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất vật tư y tế tại KCN Texhong - Hải Hà (xã Quảng Hà). Đơn vị phấn đấu hoàn thành và đưa vào hoạt động trước tháng 11/2027. Đây là dự án sản xuất vật tư y tế công nghệ cao đầu tiên của Tập đoàn tại Quảng Ninh. Tôi đánh giá Quảng Ninh có tốc độ tăng trưởng kinh tế, môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định, lành mạnh, an ninh trật tự đảm bảo.

Trong bối cảnh hiện nay, Quảng Ninh ngày càng khẳng định sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư quốc tế. Do đó, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Quảng Ninh có nhiều cơ chế, chính sách, nguồn lực, hạ tầng… từ đó sẽ tạo động lực cho doanh nghiệp an tâm đầu tư; thu hút đầu tư, đổi mới sáng tạo và hợp tác quốc tế.

Bà La Thị Sinh, người có uy tín thôn Bình Quyền, xã Bình Liêu: “Mong rằng Quảng Ninh tiếp tục phát triển toàn diện, đời sống người dân ngày càng hạnh phúc”

Tôi rất phấn khởi khi Quảng Ninh đang bước vào chặng đường phát triển mới với vị thế thành phố trực thuộc Trung ương. Là người dân ở vùng miền núi, biên giới, tôi tin tưởng và kỳ vọng quê hương mình có thêm nhiều điều kiện để phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên.

Tôi mong thành phố Quảng Ninh trong tương lai sẽ phát triển thật xứng tầm, nhưng sự phát triển ấy phải đến được với mọi vùng miền, để người dân miền núi, biên giới, hải đảo đều được hưởng thành quả. Mong rằng hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục, các dịch vụ thiết yếu tiếp tục được quan tâm đầu tư; sản xuất của bà con có thêm điều kiện phát triển, thu nhập ngày càng cao, đời sống ngày càng tốt hơn. Từ đó, khoảng cách giữa miền núi và miền xuôi ngày càng được thu hẹp, con em đồng bào các dân tộc có nhiều cơ hội học tập, lập nghiệp, người dân có cuộc sống ổn định, ấm no. Tôi tin tưởng, quê hương Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp, nhân dân các dân tộc đều được hưởng cuộc sống hạnh phúc.

Ông Nguyễn Đức Tuyến, khu Nam Thạch A, phường Quang Hanh: “Vui mừng khi Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”

Tôi cảm nhận rõ những đổi thay của địa phương trong những năm qua, từ diện mạo đô thị, hạ tầng giao thông đến các dịch vụ phục vụ đời sống nhân dân. Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương là niềm tự hào lớn đối với mỗi người dân Quảng Ninh, đồng thời cũng mở ra một chặng đường phát triển mới với nhiều cơ hội và kỳ vọng cho địa phương cũng như nhiều tỉnh, thành trong nước.

Tôi mong Quảng Ninh tiếp tục quan tâm đầu tư cho các khu dân cư, nhất là những địa bàn đang trong quá trình đô thị hóa; nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế, giáo dục, văn hóa, an sinh xã hội để người dân được thụ hưởng ngày càng nhiều thành quả phát triển. Cùng với đó, tạo thêm nhiều cơ hội việc làm, thu hút các dự án đầu tư có chất lượng, để người dân có điều kiện phát triển kinh tế ngay tại địa phương.

Với truyền thống đoàn kết, tinh thần đổi mới, khát vọng vươn lên và những nền tảng đã được xây dựng trong suốt thời gian qua, Quảng Ninh sẽ hiện thực hóa thành công các mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, hướng tới phát triển xanh, hiện đại, văn minh, giàu đẹp, đáng sống và người dân thực sự là trung tâm, chủ thể của quá trình phát triển.

Anh Phạm Văn Thắng, Thợ lò Phân xưởng Khai thác 10, Công ty Than Hạ Long: “Tạo bứt phá, động lực mới cho ngành Than và người lao động”

Là thợ lò trực tiếp làm việc trong ngành Than, tôi rất hân hoan khi Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Đây là dấu mốc có ý nghĩa rất lớn, thể hiện bước phát triển mới của quê hương vùng Mỏ. Đồng thời, cũng thêm những kỳ vọng mới đối với sự phát triển của ngành Than, của doanh nghiệp và người lao động.

Quảng Ninh là vùng đất gắn liền với truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, với lịch sử hình thành, phát triển của ngành Than. Vì vậy, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Quảng Ninh tiếp tục có những cơ chế, chính sách và định hướng phù hợp để phát huy tốt hơn những lợi thế, tạo động lực cho các ngành kinh tế, trong đó có ngành Than, phát triển ổn định, bền vững, hiện đại và gắn với yêu cầu bảo vệ môi trường.

Những người công nhân trực tiếp sản xuất trong ngành Than, mong mỏi nhất là doanh nghiệp ngày càng phát triển, có việc làm ổn định, thu nhập và đời sống của người lao động ngày càng được nâng lên. Cùng với đó, là tiếp tục đầu tư đổi mới công nghệ, cơ giới hóa, hiện đại hóa sản xuất sẽ giúp cải thiện điều kiện làm việc, giảm bớt sức lao động thủ công, nâng cao năng suất và bảo đảm an toàn trong sản xuất.

Tôi tin với nền tảng và những thành quả đã đạt được, cùng sự đồng lòng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, Quảng Ninh tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới. Tôi sẽ nỗ lực lao động, sản xuất, giữ gìn và phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, góp phần nhỏ bé cùng tập thể xây dựng ngành Than phát triển, đóng góp vào sự đi lên của quê hương Quảng Ninh.