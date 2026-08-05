Đồng hành cùng phụ nữ biên cương

Với tinh thần trách nhiệm và nghĩa tình quân dân, những năm qua, Đồn Biên phòng Cửa khẩu (BPCK) Hoành Mô đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ triển khai hiệu quả chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương", góp phần hỗ trợ phụ nữ vùng biên phát triển sinh kế, nâng cao nhận thức pháp luật và tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới.

Đồn BPCK Hoành Mô được giao quản lý, bảo vệ hơn 43km đường biên giới qua các xã Bình Liêu, Lục Hồn và Hoành Mô. Địa bàn tập trung 94% dân cư là đồng bào dân tộc thiểu sổ sinh sống, cuộc sống của nhiều phụ nữ từng gắn với cái nghèo, những phong tục lạc hậu và thiếu cơ hội phát triển. Từ thực tế đó, nhận thức rõ vai trò quan trọng của phụ nữ trong phát triển kinh tế gia đình, xây dựng cộng đồng và giữ gìn an ninh biên giới, đơn vị đã chủ động phối với Hội Phụ nữ 3 xã Bình Liêu, Lục Hồn và Hoành Mô triển khai sâu rộng chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”.

Xác định tuyên truyền, nâng cao nhận thức là nhiệm vụ trọng tâm, giai đoạn 2021-2025, đơn vị đã phối hợp với Hội Phụ nữ 3 xã tuyên truyền tổ chức cho hơn 20.000 lượt cán bộ, hội viên và nhân dân; tập huấn nghiệp vụ cho trên 60 lượt cán bộ Hội về pháp luật, bình đẳng giới, phòng, chống tảo hôn, mua bán người và bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế.

CBCS Đồn BPCK Hoành Mô tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân xã Hoành Mô.

Theo bà Vi Thị Đẹp, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hoành Mô: Ngoài các hội nghị để phổ biến, công tác tuyên truyền được thực hiện theo phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, gặp từng người". Nhờ đó, nhiều hủ tục từng bước được xóa bỏ, nhận thức pháp luật của người dân được nâng lên, góp phần xây dựng đời sống văn minh và giữ vững bình yên khu vực biên giới.

Không chỉ đẩy mạnh tuyên truyền, chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" còn huy động nhiều nguồn lực chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ phụ nữ vùng biên ổn định cuộc sống và phát triển sinh kế. Từng là hộ nghèo nhiều năm, chị Chìu Nhì Múi sinh năm 1987 ở thôn Khe Lánh (xã Bình Liêu) một mình gồng gánh nuôi 4 con trong khi chồng thường xuyên đau ốm. Năm 2021, gia đình chị được Đồn BPCK Hoành Mô hỗ trợ 75 triệu đồng cùng nhiều ngày công để xây dựng căn nhà mới. Chị Chìu Nhì Múi xúc động chia sẻ: "Có nhà ở kiên cố, gia đình tôi yên tâm làm ăn, đến nay đã thoát nghèo và cuộc sống ổn định hơn".

Giai đoạn 2021-2025, Đồn BPCK Hoành Mô đã hỗ trợ xây dựng 4 căn nhà, huy động hơn 200 ngày công giúp người dân 3 xã vùng biên xây dựng 11 căn nhà an toàn. Hội LHPN các cấp cũng phối hợp xây mới, sửa chữa 5 căn nhà và hỗ trợ xây dựng 91 nhà tiêu hợp vệ sinh. Nhằm tạo sinh kế bền vững, chương trình còn hỗ trợ các mô hình nuôi gà thương phẩm, nuôi lợn sinh sản và hỗ trợ vốn phát triển sản xuất cho hơn 50 hộ hội viên phụ nữ với kinh phí gần 450 triệu đồng. Đồng thời đã tiếp sức cho hơn 130 học sinh nghèo vượt khó đến trường với tổng kinh phí hơn 390 triệu đồng; trao hơn1.600 suất quà, trao học bổng, xe đạp, đồ dùng học tập cho học sinh nghèo và khám, cấp thuốc miễn phí cho hơn 3.500 lượt người.

Đồn BPCK Hoành Mô ký kết chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" với Hội LHPN các xã Bình Liêu, Lục Hồn và Hoành Mô giai đoạn 2026-2030.

Sau 5 năm triển khai (2021-2025), chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" do Đồn BPCK Hoành Mô phối hợp với Hội LHPN 3 xã đã giúp nhiều hội viên có thêm điều kiện phát triển kinh tế, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Thượng tá Nguyễn Thanh Hoàng, Chính trị viên Đồn BPCK Hoành Mô, cho biết: Chương trình không chỉ nâng cao đời sống người dân, mà còn phát huy vai trò của phụ nữ trong tuyên truyền pháp luật, tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc nơi biên cương Tổ quốc. Phát huy những kết quả đạt được, giai đoạn 2026-2030, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với Hội LHPN 3 xã Hoành Mô, Lục Hồn và Bình Liêu duy trì các mô hình sinh kế và đẩy mạnh phong trào "Bình dân học vụ số", giúp phụ nữ vùng biên tiếp cận công nghệ, phát triển kinh tế số, từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển.