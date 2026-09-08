Chương trình chính luận nghệ thuật “Quảng Ninh ngày mới” sẽ diễn ra vào 20h10 ngày 11/9

Tối 11/9, tại trường quay S8, Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh sẽ tổ chức chương trình chính luận nghệ thuật “Quảng Ninh ngày mới”, hứa hẹn mang đến những sắc màu nghệ thuật đặc sắc, khắc họa hình ảnh thành phố Quảng Ninh trên hành trình phát triển mới.

Chương trình nghệ thuật “Quảng Ninh ngày mới” có thời lượng khoảng 80 phút, được kết cấu thành 3 chương: “Một miền đất - Một hành trình”, “Nhịp sống mới” và “Biển lớn ngày mai”. Qua các tiết mục nghệ thuật, chương trình khắc họa hành trình phát triển của Quảng Ninh, từ những giá trị truyền thống đến nhịp sống hiện đại và khát vọng vươn ra biển lớn. Chương trình quy tụ những giọng ca giàu nội lực và truyền cảm hứng như NSƯT Hoàng Tùng, ca sĩ Đỗ Tố Hoa, cùng các nghệ sĩ Vùng mỏ và những giọng ca đạt giải cao tại Hội thi Giọng hát hay trên sóng PT-TH Quảng Ninh như Hồng Nhung, Bảo Anh, Ngọc Anh, Tuấn Anh, Văn Thi, Vân Trường, Anh Thư, Thái Nguyệt, Đức Đạt, Thiên Long...

Trong chương trình, khán giả sẽ được thưởng thức một số ca khúc mới viết về Quảng Ninh, cùng nhiều ca khúc về quê hương, đất nước như “Bài ca Quảng Ninh”, “Tinh hoa Việt Nam”, “Quảng Ninh thành phố em yêu”, “Quảng Ninh trong tôi”, “Làng chài”, “Hát về thành phố hôm nay”, “Đất Mỏ quê ta”, “Quảng Ninh rạng ngời hôm nay”…

Đặc biệt, trong chương trình, nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến sẽ có phần giao lưu, chia sẻ về ca khúc “Bài ca Quảng Ninh” - tác phẩm được anh viết trong thời điểm đặc biệt khi Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố.

“Quảng Ninh ngày mới” hứa hẹn sẽ là một chương trình nghệ thuật giàu cảm xúc, góp phần lan tỏa niềm tự hào về quê hương, khơi dậy tinh thần đổi mới, khát vọng vươn lên và niềm tin vào chặng đường phát triển phía trước của thành phố Quảng Ninh. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh QTV1, QTV3, VTVgo, kênh phát thanh QNR và livestream trên fanpage của Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh.