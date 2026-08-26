Tổng duyệt trình diễn ánh sáng trên Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long

Tối 26/8, hơn 70 tàu du lịch đã tham gia tổng duyệt chương trình trình diễn ánh sáng trên Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long. Công tác chuẩn bị, tổ chức và điều hành được triển khai kỹ lưỡng, bảo đảm đội hình vận hành đồng bộ, an toàn, sẵn sàng mang đến cho người dân và du khách một không gian trình diễn mãn nhãn, rực rỡ sắc màu trong tuần lễ kích cầu du lịch, chào mừng Quảng Ninh trở thành thành phố và Quốc khánh 2/9.

Các tàu xếp hàng tạo thành dải sáng lung linh trên Vịnh Hạ Long

Tham gia chương trình, các tàu được trang hoàng bằng hệ thống đèn LED đa sắc, kết hợp cờ và các hiệu ứng ánh sáng, tạo nên những dải màu lung linh trải dài trên mặt nước. Khi màn đêm buông xuống, hàng chục con tàu đồng loạt bừng sáng, tạo nên khung cảnh vừa hiện đại, sôi động, vừa tôn lên vẻ đẹp kỳ vĩ của Vịnh Hạ Long.

Những con tàu hiện đại được trang trí hệ thống đèn đa sắc, tạo thành dải ánh sáng nổi bật trên Vịnh Hạ Long.

Các tàu đồng loạt bật hệ thống đèn, tạo thành đội hình ánh sáng trên Vịnh Hạ Long.

Điểm nhấn của chương trình là màn pháo hoa kéo dài khoảng 10 phút, kết hợp với các hoạt động nghệ thuật diễn ra trên bờ. Ánh sáng, âm thanh, pháo hoa cùng đội hình tàu di chuyển trên vịnh tạo thành một không gian lễ hội đặc sắc, mang đến những trải nghiệm mới mẻ cho người dân và du khách.

Chương trình sẽ diễn ra chính thức trong 2 ngày 27 và 28/8. Trong đó, ngày 27/8, chương trình khai mạc lúc 18h tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long. Sau đó, tàu di chuyển theo đội hình đến khu vực trình diễn, theo hành trình từ Cầu Bài Thơ đến Bãi tắm Hòn Gai rồi quay trở lại.

Ngày 28/8, các tàu xuất phát từ Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long và Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu lúc 18h30, di chuyển theo đội hình đã được bố trí.

Các tàu đưa du khách ngắm Vịnh Hạ Long và không gian đô thị ven vịnh về đêm.

Du khách trải nghiệm ẩm thực trên tàu, kết hợp ngắm cảnh ven bờ Vịnh Hạ Long.

Bên cạnh thưởng thức màn trình diễn, du khách còn có thể trải nghiệm ẩm thực trên tàu, vừa thưởng thức các món ăn, vừa ngắm cảnh vịnh và không gian ven bờ về đêm. Hàng chục con tàu cùng lúc khoác lên mình những sắc màu rực rỡ, tạo nên một “bữa tiệc ánh sáng” giữa kỳ quan thiên nhiên, góp phần làm nên không khí lễ hội đặc biệt chào mừng sự kiện thành lập thành phố Quảng Ninh.

Du khách tham gia đoàn diễu hành có cơ hội chiêm ngưỡng không chỉ ánh sáng của những con tàu mà cả màn trình chiếu 3D mapping độc đáo.

Đội hình tàu được tổ chức chặt chẽ, di chuyển theo đúng kịch bản, duy trì khoảng cách và vị trí trong suốt hành trình.

Chương trình tổng duyệt diễn ra an toàn với đội hình tàu được tổ chức chặt chẽ, di chuyển theo đúng kịch bản, duy trì khoảng cách và vị trí trong suốt hành trình. Chương trình chính thức hứa hẹn tạo “bữa tiệc ánh sáng” hoành tráng giữa kỳ quan thiên nhiên thế giới.