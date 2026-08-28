Niềm tin và kỳ vọng trong khoảnh khắc đặc biệt của Vùng mỏ Quảng Ninh

Sáng nay 28/8, Quảng Ninh long trọng tổ chức lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Quảng Ninh. Lễ công bố được truyền hình trực tiếp trên các kênh: VTV1, VTV8, VTV9, VTVgo và QTV1, QTV3, phát thanh QNR1, QNR2 của Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh. Lễ công bố đã thu hút sự quan tâm của đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh đã ghi lại cảm xúc, niềm tin, kỳ vọng của người dân trong khoảnh khắc đặc biệt của Vùng mỏ Quảng Ninh.

Thượng tá Chu Xuân Quyết, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, Ban Chỉ huy BĐBP Quảng Ninh: “Phát huy tiềm năng, lợi thế, mở rộng quan hệ hợp tác, giao thương”

Vừa được xem Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Quảng Ninh qua truyền hình trực tiếp, tôi vô cùng xúc động. Quảng Ninh trở thành thành phố là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, mang đến niềm vui, niềm tự hào và sự phấn khởi lớn đối với cán bộ, chiến sĩ lực lượng Bộ đội Biên phòng nói riêng và nhân dân trên địa bàn nói chung.

Là lực lượng nòng cốt, thực hiện nhiệm vụ trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, tôi nhận thức sâu sắc rằng các nhiệm vụ mới cũng đặt ra đối với cán bộ, chiến sĩ lực lượng Bộ đội Biên phòng sẽ ngày càng lớn lao. Bản thân tôi sẽ cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động nắm chắc tình hình, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới. Đồng thời, làm tốt công tác đối ngoại biên phòng, duy trì và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới.

Tôi kỳ vọng với vị thế mới, thành phố Quảng Ninh sẽ tiếp tục phát huy mạnh mẽ tiềm năng, nhất là lợi thế về biển, cửa khẩu để đẩy mạnh phát triển kinh tế, mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế. Đồng thời, tiếp tục được quan tâm đầu tư, tạo động lực thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu, thương mại, du lịch và giao lưu nhân dân hai bên biên giới, tạo dựng một chặng đường phát triển mới, ổn định, bứt phá.

Ông Nguyễn Duy Hà, Giám đốc Phát triển dự án Công ty TNHH Dược - Vật tư y tế Hòn Gai: "Tiếp tục đóng góp thúc đẩy ngành dịch vụ - du lịch mang đẳng cấp quốc tế"

Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Quảng Ninh không chỉ là dấu mốc hành chính, mà là bước chuyển mình mang tính lịch sử, mở ra một giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội cho cộng đồng doanh nghiệp.

Đặc biệt, ngay trước ngày diễn ra lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Quảng Ninh, dự án toà nhà khách sạn Thăng Long Quảng Ninh (Ha Long Bay Marriott Hotel) do Công ty TNHH Dược - Vật tư y tế Hòn Gai làm chủ đầu được khởi công. Dự án vinh dự được Quảng Ninh lựa chọn là một trong 24 công trình, dự án chào mừng thành lập thành phố Quảng Ninh.

Nhận thức được tầm quan trọng của dự án và trách nhiệm của doanh nghiệp đối với sự phát triển của thành phố Quảng Ninh, ngay sau lễ khởi công, chúng tôi sẽ huy động tối đa nguồn lực, nhân lực và tài chính thực hiện, ký kết hợp đồng với các nhà thầu có uy tín, năng lực, trình độ đảm bảo chất lượng của dự án, phối hợp chặt chẽ với Marriott International và các đơn vị liên quan sớm đưa dự án vào khai thác trong mùa hè năm 2030. Từ đó, không chỉ thúc đẩy phát triển ngành dịch vụ - du lịch mang đẳng cấp quốc tế, mà còn góp phần tạo diện mạo thành phố Quảng Ninh mới bên bờ vịnh di sản.

Vận động viên Bùi Mai Hạnh, đội tuyển đua thuyền Quảng Ninh: “Thành phố Quảng Ninh mở ra những cơ hội mới cho thể thao thành tích cao”

Chứng kiến Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Quảng Ninh qua chương trình truyền hình trực tiếp, là một vận động viên của Quảng Ninh, tôi cảm thấy rất tự hào và xúc động khi quê hương chính thức trở thành thành phố. Đây không chỉ là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt đối với sự phát triển của tỉnh, mà còn mở ra những cơ hội mới để thế hệ trẻ, trong đó có các vận động viên như chúng tôi, được học tập, rèn luyện và phát triển.

Tôi mong rằng, cùng với sự phát triển của thành phố Quảng Ninh, thể thao thành tích cao sẽ tiếp tục được quan tâm, đầu tư mạnh mẽ hơn, nhất là về cơ sở vật chất, điều kiện tập luyện và đào tạo vận động viên trẻ. Tôi cũng mong Quảng Ninh sẽ có thêm nhiều sân chơi, giải đấu lớn, qua đó tạo điều kiện để các vận động viên được thi đấu, cọ xát và khẳng định mình.

Với riêng môn đua thuyền, tôi mong muốn bộ môn tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện về địa điểm tập luyện, trang thiết bị và các chương trình đào tạo chuyên sâu. Chúng tôi sẽ cố gắng tập luyện, thi đấu hết mình, giành thành tích cao, góp phần quảng bá hình ảnh con người, quê hương Quảng Ninh năng động, giàu sức sống đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Anh Trịnh Bá Kiên, công nhân Trung tâm Cấp cứu mỏ - TKV: “Thành phố phát triển, đời sống công nhân nâng cao”

Chứng kiến quê hương Vùng mỏ trở thành thành phố, bước sang một chặng đường phát triển mới, là một công nhân ngành Than, tôi cảm thấy rất vui, xúc động và tự hào. Quảng Ninh từ lâu đã gắn bó với những người thợ mỏ, với những ca sản xuất và biết bao thế hệ công nhân đã góp sức xây dựng quê hương. Vì vậy, dấu mốc hôm nay càng có ý nghĩa đặc biệt đối với chúng tôi.

Những năm qua, tôi cảm nhận rất rõ sự đổi thay của Quảng Ninh. Đường sá, đô thị ngày càng khang trang, hiện đại; điều kiện làm việc, sinh hoạt và đời sống của công nhân cũng từng bước được cải thiện. Đó là những thay đổi rất gần gũi mà mỗi người lao động đều có thể cảm nhận trong cuộc sống hằng ngày. Khi Quảng Ninh bước vào một chặng đường phát triển mới, chúng tôi mong thành phố sẽ ngày càng văn minh, hiện đại, phát triển mạnh mẽ hơn, đồng thời tiếp tục dành sự quan tâm thiết thực đến đội ngũ công nhân, người lao động.

Điều chúng tôi mong mỏi nhất là có việc làm ổn định, thu nhập ngày càng tốt hơn, môi trường làm việc an toàn và có thêm nhiều cơ hội tiếp cận nhà ở phù hợp với thu nhập. Với người công nhân, khi việc làm ổn định, có một mái ấm để an cư và đời sống gia đình được bảo đảm thì chúng tôi càng yên tâm gắn bó với doanh nghiệp, với Vùng mỏ, nỗ lực lao động và đóng góp sức mình xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp.

Anh Nguyễn Duy Tuyên, Trưởng khu Phú Thanh Tây, phường Uông Bí: "Tiếp tục có cơ chế, chính sách, nguồn lực tạo điều kiện để thành phố thêm đổi mới"

Theo dõi chương trình trực tiếp lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Quảng Ninh, tôi và nhân dân khu phố rất vui mừng. Niềm vui đó không chỉ dừng lại ở cảm xúc nhất thời trong khoảnh khắc lịch sử chuyển giao của Quảng Ninh, mà còn kết tinh thành niềm tự hào và kỳ vọng về một chặng đường phát triển mới. Đây còn là dấu mốc đặc biệt sau hành trình dài nỗ lực vượt khó, xây dựng, trưởng thành của địa phương. Mỗi người đều mang trong mình những cảm xúc rất riêng khi chứng kiến khoảnh khắc lịch sử ấy.

Tôi kỳ vọng Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục có cơ chế, chính sách, nguồn lực tạo điều kiện để thành phố Quảng Ninh đổi mới hơn nữa, phát triển vững chắc và bền vững trong tương lai, để mỗi người dân thành phố sẽ không chỉ được sống, mà còn sống hạnh phúc trên mảnh đất này.

Tôi cũng mong muốn việc trở thành thành phố sẽ mở ra rất nhiều cơ hội, nhất là cho thế hệ trẻ có thêm điều kiện học tập trong môi trường hiện đại hơn, nhiều cơ hội việc làm chất lượng hơn, phát triển bản thân hơn ngay tại chính quê hương của mình. Đây cũng là động lực để thế hệ trẻ yên tâm gắn bó, cống hiến lâu dài, tích cực đóng góp xây dựng quê hương.

Ông Đặng Xuân Quý, thôn 11, phường Hoành Bồ: “Kỳ vọng vào một thành phố Quảng Ninh đổi mới, phát triển”

Tôi cảm thấy rất vui, phấn khởi và tự hào khi Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố. Đây không chỉ là niềm tự hào mà còn mở ra một chặng đường phát triển mới, với nhiều cơ hội để quê hương ngày càng khang trang, hiện đại, đời sống nhân dân được nâng lên.

Những năm qua, diện mạo các khu dân cư, nhất là khu vực nông thôn, miền núi có nhiều đổi thay. Đường giao thông được đầu tư, cơ sở hạ tầng ngày càng đồng bộ, các thiết chế văn hóa, trường học, y tế được quan tâm. Người dân chúng tôi rất phấn khởi trước những bước phát triển đó, khoảng cách giữa khu vực đô thị và nông thôn đã ngày càng được thu hẹp.

Quảng Ninh trở thành thành phố là dấu mốc rất có ý nghĩa. Tôi mong rằng trong giai đoạn mới, thành phố Quảng Ninh sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư cho các địa bàn còn khó khăn, nhất là khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, hỗ trợ tạo thêm sinh kế, việc làm, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống cho nhân dân.

Bản thân tôi cũng như bà con trong thôn xác định sẽ tiếp tục đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chung sức xây dựng khu dân cư văn minh, sạch đẹp. Chúng tôi kỳ vọng thành phố Quảng Ninh sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn nữa, trở thành thành phố giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nơi người dân có cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Bà La Thị Sinh, xã Bình Liêu: “Kỳ vọng vùng cao phát triển đồng đều cùng thành phố Quảng Ninh”

Hôm nay, tôi đã xem truyền hình trực tiếp Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Quảng Ninh. Là người dân ở vùng miền núi, tôi rất vui và tự hào khi Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố. Đây là dấu mốc lớn, mở ra nhiều kỳ vọng về sự phát triển đồng đều hơn giữa các vùng miền.

Tôi mong rằng thành phố Quảng Ninh sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư cho khu vực miền núi, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; nhất là về giao thông, trường học, y tế, hạ tầng số và tạo sinh kế bền vững cho người dân. Khi đường sá thuận lợi, dịch vụ tốt hơn, người dân có thêm cơ hội học tập, việc làm và phát triển sản xuất thì khoảng cách giữa vùng cao với các đô thị sẽ ngày càng được thu hẹp.

Bên cạnh đó, các chính sách phát triển mới sẽ thực sự đến được với người dân ở cơ sở, để đồng bào vùng cao vừa được hưởng thành quả phát triển chung, vừa có điều kiện phát huy những giá trị văn hóa, cảnh quan và thế mạnh riêng của quê hương. Chúng tôi tin rằng thành phố Quảng Ninh sẽ mang đến một chặng đường phát triển mới, trong đó không để vùng nào, người dân nào bị bỏ lại phía sau.

Bà Phạm Thị Phương, khu Thống Nhất, phường Hà An: “Mong thành quả phát triển đến với mọi người dân”

Nghe tin quê hương Quảng Ninh trở thành thành phố, tôi rất vui và tự hào. Mấy hôm nay, bà con trong khu phố gặp nhau cũng nhắc nhiều đến sự kiện này, ai cũng phấn khởi vì quê hương mình ngày càng phát triển. Là người dân sống ở đây lâu năm, tôi thấy những năm qua Quảng Ninh thay đổi rất nhiều. Vì thế, khi Quảng Ninh có một dấu mốc mới, chúng tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Điều chúng tôi mong nhất là khi trở thành thành phố, Quảng Ninh sẽ có thêm nhiều điều kiện để phát triển, đồng thời tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn đời sống của người dân.

Đặc biệt, ở Hà An, nhiều gia đình vẫn gắn bó với sản xuất nông nghiệp, nhất là nuôi trồng, đánh bắt thủy sản. Vì vậy, bà con mong thành phố tiếp tục có những chính sách hỗ trợ thiết thực về vốn, kỹ thuật, tiêu thụ sản phẩm, đồng thời quan tâm bảo vệ môi trường, nguồn lợi thủy sản, giúp người dân yên tâm bám nghề, ổn định sinh kế và từng bước nâng cao thu nhập.

Tôi cũng mong cùng với đầu tư hạ tầng, phát triển đô thị, thành phố sẽ tiếp tục dành nguồn lực chăm lo an sinh xã hội, tạo thêm việc làm, nâng cao chất lượng các dịch vụ thiết yếu để đời sống của người dân ngày càng được cải thiện. Quảng Ninh càng phát triển, chúng tôi càng mong mọi người dân đều được hưởng những thành quả ấy, cuộc sống ngày càng ấm no, tốt đẹp hơn.