Hân hoan, tự hào về thành phố Quảng Ninh phát triển toàn diện, hội nhập

Sáng 28/8, trong không khí phấn khởi, tự hào, tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Quảng Ninh và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Hòa chung niềm vui của quê hương, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn hướng về sự kiện, cùng chia sẻ niềm tự hào về dấu mốc lịch sử và kỳ vọng vào một chặng đường phát triển mới, với đô thị hiện đại, văn minh, đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Trên khắp các tuyến đường, con phố trên địa bàn tỉnh, cờ hoa được trang trí rực rỡ, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đón chào thành phố Quảng Ninh.

Ngay từ sáng sớm, nhân dân thôn Lục Nà (xã Lục Hồn) đã phấn khởi đến Nhà văn hóa thôn để cùng theo dõi chương trình trực tiếp và tổ chức hoạt động văn nghệ chào mừng sự kiện đặc biệt Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Quảng Ninh và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Trong không khí hân hoan, lãnh đạo phường Móng Cái 1 đã đón đoàn công tác thành phố Phòng Thành Cảng, Trung Quốc, sang Việt Nam cùng tham dự Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Quảng Ninh.

Hai bên chụp ảnh lưu niệm trong thời khắc mới.

Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Quảng Ninh và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh.

Đông đảo cán bộ, người dân tới dự và theo dõi Lễ công bố Nghị quyết.

Người dân phường Hạ Long hân hoan theo dõi Lễ công bố với niềm tin và kỳ vọng về một chặng đường phát triển mới của thành phố Quảng Ninh.

Nhân dân thôn Lục Nà (xã Lục Hồn) đến Nhà văn hóa theo dõi chương trình trực tiếp và tổ chức hoạt động văn nghệ chào mừng sự kiện đặc biệt này.

Đông đảo cán bộ, nhân dân phường Bình Khê cùng tập trung theo dõi Lễ công bố qua truyền hình trực tiếp, hòa chung niềm vui, niềm tự hào về một thành phố Quảng Ninh giàu đẹp, phát triển.

Cán bộ, nhân dân xã Đường Hoa cùng theo dõi Lễ công bố, hòa chung không khí hân hoan, phấn khởi.

Tranh thủ thời gian giao ca, công nhân Công ty Than Hòn Gai cùng theo dõi Lễ công bố, hòa chung niềm vui, niềm tự hào trước dấu mốc công bố thành lập thành phố Quảng Ninh.

Học sinh Trường THCS và THPT Hoành Mô chăm chú theo dõi Lễ công bố.

Gia đình bà Bùi Thị Thụ, khu phố Tràng An 2, phường Bình Khê, cùng nhau quây quần theo dõi Lễ công bố, chia sẻ niềm vui, niềm tự hào về thành phố Quảng Ninh; đồng thời gửi gắm những kỳ vọng về một tương lai phát triển, cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Anh Bùi Huy Hoàng, Công ty Tuyển than Hòn Gai, tranh thủ thời gian rảnh theo dõi Lễ công bố trên xe, hòa chung không khí phấn khởi chào đón thành phố Quảng Ninh.

Tài xế taxi chăm chú lắng nghe Lễ công bố thành lập thành phố Quảng Ninh.

Tiểu thương chợ Đồng Văn, xã Hoành Mô, theo dõi thông tin Lễ công bố Nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh qua điện thoại.

Người dân Quảng Ninh phấn khởi theo dõi sự kiện ý nghĩa thành lập thành phố Quảng Ninh và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất qua các phương tiện thông tin đại chúng, với niềm tự hào, tin tưởng và kỳ vọng vào chặng đường phát triển mới của thành phố Quảng Ninh.