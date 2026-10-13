Chuyện nghề phía sau mỗi tác phẩm báo chí

Mỗi tác phẩm báo chí đến với công chúng là kết quả của một hành trình tác nghiệp bền bỉ, được tạo nên từ những chuyến đi, những trải nghiệm thực tế và sự dấn thân của người làm báo. Có những lần bám hiện trường giữa mưa bão, xuống hầm lò, vượt núi, băng rừng hay theo chân lực lượng chức năng trong những chuyên án cam go... Chính từ thực tiễn ấy, người làm báo tích lũy vốn sống, tôi luyện bản lĩnh, viết nên những tác phẩm mang hơi thở cuộc sống, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực và đồng hành cùng sự phát triển của thành phố.

Là phóng viên Phòng Thời sự, Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh, nhiều năm theo dõi lĩnh vực công nghiệp, đặc biệt là ngành Than, phóng viên Phạm Tăng đã có hàng chục lần cùng công nhân đi xuống những đường lò sâu hàng trăm mét dưới lòng đất. Mỗi lần tác nghiệp là một lần được trải nghiệm công việc của người thợ mỏ, những con người ngày ngày làm việc trong điều kiện đặc biệt khắc nghiệt để giữ nhịp sản xuất cho ngành kinh tế chủ lực của thành phố.

Phóng viên Phạm Tăng, Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh, tác nghiệp dưới hầm lò ở độ sâu -150 tại Công ty CP Than Mông Dương.

Trong bộ quần áo bảo hộ phủ đầy bụi than, chiếc mũ gắn đèn pin là nguồn sáng duy nhất giữa những đường lò tối hun hút, người phóng viên cũng phải đi bộ hàng giờ, len qua những lối hẹp, cảm nhận rõ hơi nóng, độ ẩm và tiếng máy móc vang vọng trong lòng đất. Chỉ khi trực tiếp bước vào môi trường ấy, những con số về sản lượng khai thác hay năng suất lao động mới thực sự có ý nghĩa, bởi phía sau mỗi tấn than là biết bao mồ hôi, công sức và sự hy sinh thầm lặng của người thợ.

Chia sẻ về những lần xuống lò tác nghiệp, phóng viên Phạm Tăng cho biết: Mỗi lần xuống lò đều để lại trong tôi những cảm xúc rất đặc biệt. Khi cùng công nhân đi sâu vào lòng đất, tôi mới thực sự cảm nhận được điều kiện lao động vất vả của họ. Chính những trải nghiệm ấy giúp tôi hiểu rằng phía sau mỗi tấn than là biết bao công sức của người thợ. Vì vậy, trong mỗi tác phẩm, tôi luôn cố gắng phản ánh chân thực nhất đời sống lao động, để người xem không chỉ thấy những dây chuyền sản xuất hiện đại mà còn cảm nhận được nghị lực, ý chí và tinh thần cống hiến của những người công nhân Vùng mỏ.

Với tôi, điều quý giá nhất mà nghề báo mang lại không chỉ là những chuyến đi, mà còn là cơ hội được sống cùng nhân vật, được chứng kiến những đổi thay của từng lĩnh vực, từng địa phương. Chính điều đó giúp người làm báo có cái nhìn toàn diện hơn, viết bằng trải nghiệm thay vì chỉ bằng tư liệu.

Phóng viên Việt Hưng, Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh, tác nghiệp trong điều kiện mưa bão để truyền tải thông tin về những thiệt hại, công tác khắc phục bão số 1 tới độc giả tại phường Móng Cái 1.

Nếu với phóng viên Phạm Tăng, ký ức nghề nghiệp gắn với những mét lò sâu trong lòng đất thì với phóng viên Việt Hưng, Phòng Thời sự, Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh, dấu ấn lớn nhất lại đến từ những lần tác nghiệp giữa thiên tai. Mỗi mùa mưa bão là mỗi lần những người làm báo bước vào cuộc chạy đua với thời gian. Trong khi người dân tìm nơi tránh trú an toàn thì các phóng viên lại lên đường, có mặt ở những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất để ghi nhận diễn biến thực tế, phản ánh công tác chỉ đạo, ứng phó và khắc phục hậu quả của các cấp, ngành, địa phương.

Trong cơn bão số 1 vừa qua vào hồi đầu tháng 7/2026, phóng viên Việt Hưng được phân công tác nghiệp tại khu vực Móng Cái, là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do mưa bão. Mưa lớn kéo dài, gió giật mạnh, nhiều tuyến đường ngập sâu, cây xanh gãy đổ, hệ thống điện bị gián đoạn... khiến việc tiếp cận hiện trường gặp vô vàn khó khăn. Thế nhưng dù trong mọi điều kiện, hoàn cảnh thì tinh thần trách nhiệm của người làm báo vẫn luôn được phóng viên Việt Hưng thể hiện rõ nét qua từng tác phẩm. “Có thời điểm mưa trắng trời, gió giật rất mạnh, việc di chuyển vô cùng khó khăn. Chúng tôi vừa phải bảo đảm an toàn cho bản thân, vừa tìm mọi cách giữ an toàn cho máy quay, thiết bị truyền dẫn để có thể gửi tin nhanh nhất về tòa soạn. Áp lực lớn nhất không phải là mưa gió mà là làm sao truyền tải thông tin thật kịp thời, chính xác để người dân nắm được diễn biến của cơn bão cũng như công tác chỉ đạo, khắc phục hậu quả của địa phương. Khi nhìn thấy những hình ảnh mình ghi lại góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia của cộng đồng sau thiên tai, tôi cảm thấy mọi vất vả đều xứng đáng” - Phóng viên Việt Hưng chia sẻ.

Thực tế cho thấy, phía sau mỗi tác phẩm là hàng giờ bám hiện trường trong điều kiện khắc nghiệt. Nhưng cũng chính những chuyến đi ấy đã giúp người làm báo trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn và hiểu sâu sắc hơn giá trị của hai chữ “trách nhiệm” đối với nghề. Có một điểm chung ở những người làm báo là càng đi nhiều, càng trải nghiệm nhiều thì càng nhận ra rằng giá trị lớn nhất của nghề không nằm ở việc mình đã có mặt tại bao nhiêu sự kiện hay thực hiện được bao nhiêu tác phẩm, mà ở những điều còn đọng lại sau mỗi chuyến đi. Đó là niềm tin của nhân vật khi chia sẻ câu chuyện của mình, là nụ cười của người dân khi tiếng nói của họ được lắng nghe, là sự ghi nhận của công chúng đối với những thông tin trung thực, khách quan mà báo chí mang lại.

Nếu những ký ức nghề nghiệp là hành trang của mỗi người làm báo thì hàng nghìn tác phẩm được tạo nên từ thực tiễn qua nhiều thế hệ đã góp phần viết nên chặng đường phát triển đáng tự hào của báo chí Quảng Ninh. Hòa cùng dòng chảy hơn một thế kỷ của nền báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Quảng Ninh cũng không ngừng trưởng thành, khẳng định vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân; là diễn đàn tin cậy phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; đồng thời là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa.

Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh đi thực tế, lấy thông tin tại xã Kỳ Thượng.

Qua từng giai đoạn lịch sử, báo chí Quảng Ninh luôn đồng hành cùng những bước chuyển mình của thành phố. Từ những số Báo Vùng mỏ đầu tiên, rồi Báo Quảng Ninh, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ninh, Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh và đến hôm nay là Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh, mỗi dấu mốc phát triển đều gắn liền với sự lớn mạnh của đội ngũ những người làm báo và sự đổi mới không ngừng của nền báo chí địa phương.

Từ báo in, phát thanh, truyền hình đến báo điện tử và các nền tảng số, báo chí Quảng Ninh ngày càng phát triển mạnh mẽ cả về đội ngũ, loại hình, số lượng, chất lượng và phạm vi ảnh hưởng. Không chỉ làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những quyết sách quan trọng của thành phố, báo chí Quảng Ninh còn là kênh thông tin chính thống, nhanh nhạy, kịp thời, phản ánh sinh động mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội và lan tỏa những giá trị tốt đẹp.

Đặc biệt, trong những năm gần đây, nhiều tác phẩm báo chí của Quảng Ninh đã tạo được dấu ấn mạnh mẽ bởi tính phát hiện, tính phản biện, giá trị nhân văn và sức lan tỏa trong xã hội. Không ít tác phẩm được vinh danh tại giải báo chí các cấp, khu vực và toàn quốc, khẳng định vị thế ngày càng vững chắc của báo chí Quảng Ninh trong nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Phóng viên Vũ Miền, Cơ quan thường trú khu vực Đông Bắc - Đài Tiếng nói Việt Nam, phỏng vấn gia đình liệt sĩ tại phường Việt Hưng để xây dựng tác phẩm về nội dung "Chiến dịch 500 ngày đêm" truy tìm hài cốt liệt sĩ.

Phóng viên Hằng Ngần, Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh, tác nghiệp trên biển trong điều kiện sóng gió trong vụ lật tàu Vịnh Xanh 58 để gửi thông tin hình ảnh kịp thời về toà soạn.

Phóng viên Hằng Ngần, Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh, chia sẻ: Muốn phản ánh đúng bản chất của vấn đề, người làm báo không thể chỉ ngồi trước màn hình máy tính hay dựa vào những báo cáo, mà phải trực tiếp đến hiện trường, bám sát cơ sở, cùng đi, cùng chứng kiến và lắng nghe những câu chuyện từ chính những con người đang thực hiện nhiệm vụ. Trong quá trình tác nghiệp, tôi luôn dành nhiều thời gian cùng với địa phương, lực lượng chức năng tại cơ sở, từ vùng biên giới, hải đảo đến những điểm nóng về an ninh, trật tự. Mỗi chuyến đi đều mang đến cho tôi những trải nghiệm mới để tạo nên những tác phẩm báo chí chất lượng. Các tác phẩm của tôi đã được ghi nhận tại các cuộc thi báo chí như: Giải C Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cấp toàn quốc 2025; Giải nhất Giải Báo chí tỉnh Quảng Ninh năm 2025; Giải nhất Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cấp tỉnh; Giải C Giải Búa liềm vàng tỉnh Quảng Ninh. Đây là động lực để tôi tiếp tục giữ vững ngọn lửa nghề, kiên trì bám sát thực tiễn, lấy sự thật làm nền tảng và trách nhiệm xã hội làm kim chỉ nam trong hành trình làm báo của mình.

Phía sau mỗi tác phẩm báo chí không chỉ là chiếc máy quay, máy ảnh hay cuốn sổ ghi chép của mỗi phóng viên. Đó còn là những bước chân không mỏi trên khắp các nẻo đường. Mỗi chuyến đi là một lần tích lũy kinh nghiệm, mỗi nhân vật là một bài học về nghị lực, trách nhiệm và niềm tin. Và hơn hết, mỗi tác phẩm được hoàn thành đều là kết tinh của sự dấn thân, bản lĩnh và đạo đức nghề nghiệp.

Phóng viên Phòng Thời sự, Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh, xử lý thông tin ngay tại hiện trường.

Trong dòng chảy không ngừng của báo chí hiện đại, công nghệ có thể thay đổi phương thức sản xuất, nhưng sẽ không thể thay thế được những trải nghiệm thực tế, sự nhạy cảm nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội và trái tim nhiệt huyết của người làm báo. Đó cũng chính là nền tảng để báo chí Quảng Ninh tiếp tục đổi mới, phát triển, đồng hành cùng thành phố trên chặng đường xây dựng một Quảng Ninh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Thực hiện: Minh Đức

Trình bày: Vũ Đức