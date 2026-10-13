Doanh nghiệp góp sức nâng tầm du lịch

Là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của Quảng Ninh, du lịch tiếp tục ghi nhận những kết quả tăng trưởng tích cực. Theo Sở VH-TT&DL, 9 tháng năm 2026, thành phố đón khoảng 18,8 triệu lượt khách. Tổng thu du lịch đạt khoảng 56.400 tỷ đồng. Đóng góp vào kết quả này có vai trò quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp với những nỗ lực đầu tư, đổi mới sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, góp phần gia tăng sức hấp dẫn và khả năng cạnh tranh của điểm đến Quảng Ninh.

Khu vực làm việc của nhân viên khối văn phòng Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ du lịch T&Y Group.

Một trong những doanh nghiệp tích cực đầu tư, phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới là Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ du lịch T&Y Group. Hoạt động trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, những năm qua, T&Y Group đã từng bước mở rộng quy mô, đa dạng hóa các loại hình kinh doanh, xây dựng hệ sinh thái dịch vụ từ ẩm thực, lưu trú, đến tiệc cưới và tổ chức sự kiện. Hiện doanh nghiệp đang vận hành 5 nhà hàng, 2 khách sạn, tạo việc làm cho hơn 300 lao động.

Với mong muốn góp phần đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ, thu hút du khách đến Quảng Ninh quanh năm, vừa qua T&Y Group tiếp tục đầu tư, đưa Trung tâm tổ chức sự kiện SeaBay Hạ Long vào hoạt động. Công trình góp phần bổ sung không gian tổ chức hội nghị, hội thảo, sự kiện quy mô lớn, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng. Đáng chú ý, SeaBay Hạ Long đã trở thành địa điểm tổ chức một số chương trình trong khuôn khổ Miss World 2026 và Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 - Vòng địa phương Quảng Ninh.

Anh Đặng Văn Toàn, đồng sáng lập kiêm Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ du lịch T&Y Group chia sẻ: Chúng tôi luôn trăn trở làm thế nào để tạo ra những sản phẩm, dịch vụ mới, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của du khách khi đến Quảng Ninh. Việc đầu tư Trung tâm tổ chức sự kiện SeaBay Hạ Long cũng xuất phát từ mong muốn đó. Thời gian tới, doanh nghiệp sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển các sản phẩm mới, để đồng hành cùng sự phát triển của ngành du lịch địa phương.

Đầu Rồng Resort của Công ty CP Tập đoàn Lâm Ngọc Dương được vinh danh ở hạng mục "Điểm tham quan hấp dẫn giới trẻ hàng đầu" (tháng 7/2026). Ảnh: Hoàng Quỳnh

Chú trọng khai thác lợi thế riêng của từng điểm đến, nhiều doanh nghiệp du lịch đã phát triển theo hướng kết hợp nghỉ dưỡng với các hoạt động vui chơi, giải trí, trải nghiệm. Tại xã đảo Cái Chiên, Đầu Rồng Resort của Công ty CP Tập đoàn Lâm Ngọc Dương đã thực hiện mô hình nghỉ dưỡng kết hợp giải trí, không gian trải nghiệm hiện đại, cùng nhiều sản phẩm phù hợp với xu hướng du lịch của thế hệ trẻ. Những nỗ lực này đã giúp Đầu Rồng Resort giành danh hiệu "Điểm tham quan hấp dẫn giới trẻ hàng đầu", tại VITA Awards 2026 (hệ thống giải thưởng quốc gia thường niên của Hiệp hội Du lịch Việt Nam).

Theo ông Đỗ Quốc Vương, Tổng Giám đốc Khu nghỉ dưỡng Đầu Rồng Resort, giải thưởng là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của đơn vị trong quá trình đầu tư, phát triển sản phẩm và nâng cao chất lượng phục vụ. Đây cũng là động lực để khu nghỉ dưỡng tiếp tục đổi mới, bổ sung các hoạt động trải nghiệm, đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng, từ giới trẻ đến các gia đình và du khách ở những độ tuổi khác nhau.

Không riêng Đầu Rồng Resort, thời gian qua, nhiều doanh nghiệp du lịch, dịch vụ của Quảng Ninh cũng liên tiếp được ghi nhận tại các giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế. Giải thưởng du lịch thế giới 2026 vinh danh Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long. Hay Giải thưởng du lịch ASEAN 2026 được trao cho đặc khu Cô Tô, khu nghỉ dưỡng Legacy Yên Tử – Mgallery, khách sạn Hoàng Gia Hạ Long…

Trước yêu cầu ngày càng cao của thị trường, việc đổi mới sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ đang trở thành hướng đi được nhiều doanh nghiệp du lịch chú trọng. Chính sự năng động, sáng tạo và những nỗ lực đổi mới ấy đang tiếp tục tạo động lực để du lịch Quảng Ninh nâng cao sức cạnh tranh, phát triển bền vững.