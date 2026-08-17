Điện lực Quảng Ninh đồng loạt ra quân tuyên truyền App EVN CSKH vào ngày bầu cử Khu trưởng nhiệm kỳ 2026-2031

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ninh tại Văn bản số 7284/VP.UBND-XDMT ngày 05/8/2026 về việc phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng EVN CSKH trên địa bàn tỉnh, Công ty Điện lực Quảng Ninh (CTĐL Quảng Ninh) đang triển khai đợt cao điểm tuyên truyền, mở rộng phạm vi tiếp cận của ứng dụng đến mọi khách hàng sử dụng điện. Đây là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ điện tử, nâng cao chất lượng dịch vụ và tối ưu hóa trải nghiệm cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn.

Bên cạnh nhiệm vụ đảm bảo cung ứng điện bầu cử Khu trưởng nhiệm kỳ 2026-2031 của các phường, xã, đặc khu trong tỉnh Quảng Ninh vào ngày 16/8/2026, Chuyên môn phối hợp cùng Công đoàn Công ty ra quân tuyên truyền App EVN CSKH tại các điểm bầu cử.

CTĐL Quảng Ninh đồng loạt ra quân tuyên truyền hướng dẫn cài App EVN CSKH cho các khách hàng sử dụng điện trên địa bàn tỉnh trong ngày bầu cử Khu trưởng.

Trong xu thế phát triển kinh tế số và xã hội số, việc hiện đại hóa công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng là định hướng xuyên suốt của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cũng như Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC). CTĐL Quảng Ninh xác định App EVN CSKH là nền tảng giao dịch điện tử thống nhất, góp phần minh bạch hóa thông tin và mang đến sự thuận tiện tối đa cho khách hàng sử dụng điện.

Việc đẩy mạnh phát triển khách hàng sử dụng App EVN CSKH còn là bước chuẩn bị quan trọng để ngành Điện thực hiện lộ trình từng bước dừng gửi tin nhắn SMS truyền thống, chuyển sang các hình thức thông báo điện tử hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng.

Nhân viên các Điện lực trực thuộc hướng dẫn cài đặt App EVN CSKH cho các khách hàng sử dụng điện trên địa bàn tỉnh, trong ngày bầu cử Khu trưởng.

Nhân viên các Điện lực trực thuộc hướng dẫn cài đặt App EVN CSKH cho các khách hàng sử dụng điện trên địa bàn tỉnh, trong ngày bầu cử Khu trưởng.

Nhằm bảo đảm sự thống nhất trong công tác truyền thông, CTĐL Quảng Ninh quán triệt thông điệp xuyên suốt: "Vì mục tiêu lấy sự hài lòng của khách hàng làm trọng tâm, EVN không ngừng đổi mới để nâng tầm trải nghiệm khách hàng".

Ứng dụng EVN CSKH cho phép khách hàng có thể liên kết, quản lý đồng thời nhiều hợp đồng mua bán điện trên một tài khoản; theo dõi điện năng tiêu thụ theo ngày, tuần, tháng; cài đặt ngưỡng cảnh báo sản lượng/mức tiêu thụ theo điện năng (kWh); thanh toán hóa đơn tiền điện của các mã hợp đồng điện liên kết hoặc thanh toán hộ tất cả các hóa đơn tiền điện do các Công ty Điện lực thuộc EVN phát hành; tra cứu lịch sử thanh toán; báo sự cố điện, gửi ý kiến phản hồi. Tra cứu giá bán điện, tra cứu lịch ngừng/giảm cung cấp điện, thông tin hướng dẫn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả đối với gia đình/cơ sở sản xuất, kinh doanh/công sở. Lưu trữ lịch sử thông báo bài bản, hỗ trợ gửi yêu cầu giải đáp nhanh chóng và tiếp nhận các thông tin chăm sóc khách hàng chính thức từ ngành Điện.

Nhân viên các Điện lực trực thuộc hướng dẫn cài đặt App EVN CSKH cho các khách hàng sử dụng điện trên địa bàn tỉnh.

Nhân viên các Điện lực trực thuộc hướng dẫn cài đặt App EVN CSKH cho các khách hàng sử dụng điện trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, CTĐL Quảng Ninh hướng dẫn người dân nhận diện đúng ứng dụng chính thức EVN CSKH trên App Store và Google Play, nâng cao cảnh giác trước các hành vi giả mạo cuộc gọi, tin nhắn hay website lừa đảo chiếm đoạt thông tin.

Khi cần hỗ trợ hoặc có ý kiến đóng góp, Quý khách hàng vui lòng gọi số 1558. EVN luôn sẵn sàng lắng nghe, tiếp nhận và phục vụ Quý khách hàng với tinh thần trách nhiệm, tận tâm và chuyên nghiệp.

Ông Nguyễn Văn Quyết, Khu trưởng khu phố Đoàn Xá, phường Đông Triều, chia sẻ: Hôm nay được nhân viên Điện lực Đông Triều giới thiệu hướng dẫn cài đặt App EVN Chăm sóc khách hàng tôi thấy có rất nhiều tiện ích như việc theo dõi sản lượng điện sử dụng hàng ngày, thanh toán tiền điện mọi lúc mọi nơi, chỉ cần có chiếc điện thoại thông minh và kết nối mạng internet. Tôi sẽ gửi thông tin đến nhóm Zalo của nhân dân khu phố chúng tôi nắm biết được để cài đặt App này.

Việc triển khai tuyên truyền và hướng dẫn cài đặt App EVN CSKH không chỉ dừng lại ở chỉ tiêu phát triển khách hàng đơn thuần, mà là lời cam kết mạnh mẽ của Công ty Điện lực Quảng Ninh trong việc không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, lấy khách hàng làm trung tâm. Sự hưởng ứng của người dân và sự đồng hành của chính quyền địa phương sẽ là nền tảng vững chắc để CTĐL Quảng Ninh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyển đổi số, góp phần xây dựng tỉnh Quảng Ninh ngày càng hiện đại và văn minh.