Tổng thống Putin tin tưởng đàm phán về Ukraine sau cuộc gặp đặc phái viên Mỹ

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể Tổng thống Donald Trump, ngày 5/9 đã có cuộc gặp kéo dài 3 giờ 10 phút với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Matxcova, trong nỗ lực thúc đẩy giải quyết xung đột Nga-Ukraine. Sau cuộc gặp, hai đặc phái viên Mỹ dự kiến tới Kiev để tiếp tục các cuộc tiếp xúc.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) chào Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner (trái) và Steve Witkoff (giữa) trước cuộc hội đàm tại Matxcova, ngày 5/9/2026. Ảnh: AP.

Phát biểu mở đầu cuộc gặp, Tổng thống Vladimir Putin gửi lời chúc tốt đẹp và cảm ơn Tổng thống Donald Trump vì những nỗ lực thúc đẩy giải quyết xung đột Nga-Ukraine. Nhà lãnh đạo Nga cho biết sẵn sàng thông tin với phía Mỹ về cách Matxcova nhìn nhận tình hình, đồng thời đánh giá cao kênh tiếp xúc với các đặc phái viên Mỹ và cho rằng mức độ tin cậy của Nga đối với hoạt động trung gian này hiện khá cao.

Tổng thống Putin cũng xác nhận ông Witkoff và ông Kushner sẽ tới Kiev sau khi kết thúc chuyến thăm Matxcova, đồng thời nhấn mạnh những cuộc tiếp xúc như vậy có lợi cho tiến trình đàm phán.

Một trong những diễn biến đáng chú ý trước cuộc gặp là việc Tổng thống Putin ra lệnh tạm dừng các cuộc tấn công nhằm vào Kiev trong 3 ngày, bắt đầu từ 0h ngày 5/9, nhằm tạo điều kiện an toàn cho các đặc phái viên Mỹ trong chuyến đi tới Ukraine.

Về phần mình, ông Steve Witkoff cảm ơn Tổng thống Putin vì đã đồng ý tạm dừng các cuộc tấn công nhằm vào Kiev trong thời gian đoàn đàm phán Mỹ hoạt động tại khu vực.

Theo Tổng thống Putin, đề nghị tạm dừng các cuộc tấn công nhằm vào Kiev được chuyển tới Nga thông qua các kênh chính thức, trong đó có các cơ quan an ninh và Bộ Ngoại giao. Ông cho biết kể từ 0h ngày 5/9, Nga không tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Kiev. Nhà lãnh đạo Nga cũng cho biết phía Ukraine đã giảm đáng kể, khoảng 10 lần, các cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ Nga, trong đó có Matxcova. Tổng thống Putin khẳng định Nga sẵn sàng tiếp tục phối hợp với Mỹ để tìm kiếm giải pháp chính trị, ngoại giao cho cuộc xung đột.

Phát biểu sau cuộc gặp, Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov đánh giá cuộc trao đổi là “có nội dung, mang tính xây dựng, hết sức thẳng thắn và dựa trên sự tin cậy”. Ông cho biết cuộc gặp diễn ra cả trong khuôn khổ làm việc chính thức và trong bữa ăn không chính thức. Theo ông Ushakov, phía Nga đã đưa ra những đánh giá rõ ràng và toàn diện về tình hình trên chiến trường, trong đó đề cập những bước tiến của quân đội Nga và khẳng định quyết tâm đạt các mục tiêu đề ra. Matxcova đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải loại bỏ những nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột. Ông Ushakov cho biết hai nhà đàm phán Mỹ sẽ sử dụng những đánh giá và quan điểm do Tổng thống Putin trực tiếp trao đổi trong cuộc gặp khi tiến hành các cuộc tiếp xúc tại Kiev.

Ngoài vấn đề Ukraine, hai bên cũng thảo luận khá chi tiết về hợp tác kinh tế và khả năng triển khai các dự án lớn, cùng có lợi giữa Nga và Mỹ.