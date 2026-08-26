Đảng ủy xã Thống Nhất tổ chức sinh hoạt chính trị tư tưởng chào mừng thành phố Quảng Ninh

Chào mừng dấu mốc Quảng Ninh trở thành thành phố, ngày 26/8, Đảng ủy xã Thống Nhất tổ chức sinh hoạt chính trị tư tưởng với chủ đề “Khát vọng thành phố Quảng Ninh giàu mạnh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc”, thu hút gần 400 cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia.

Đảng ủy xã Thống Nhất tổ chức sinh hoạt chuyên đề "Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới" và sinh hoạt chính trị tư tưởng “Khát vọng thành phố Quảng Ninh giàu mạnh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc”.

Tại chương trình, các đại biểu được thông tin, tìm hiểu những dấu mốc và thành tựu nổi bật của tỉnh trong quá trình xây dựng, phát triển; đồng thời nhận diện những thời cơ, thuận lợi và yêu cầu đặt ra trong giai đoạn mới, nhất là trước yêu cầu hội nhập quốc tế, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững... Từ đó, tiếp tục bồi đắp niềm tự hào về truyền thống cách mạng của Vùng mỏ, phát huy tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm”, ý chí tự lực, tự cường, đổi mới, sáng tạo và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên; góp phần xây dựng thành phố Quảng Ninh xanh, văn minh, hiện đại, giàu bản sắc.

Đông đảo cán bộ, đảng viên xã Thống Nhất tham dự sinh hoạt chuyên đề.

Trong khuôn khổ chương trình, Đảng ủy xã tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”. Nội dung tập trung làm rõ những vấn đề cốt lõi trong học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với nhiệm vụ chính trị, đạo đức cách mạng và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Thông qua sinh hoạt chuyên đề, Đảng ủy xã Thống Nhất tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tinh thần tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; từng bước chuyển hóa nội dung học tập thành những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới.