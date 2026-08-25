Trình diễn ánh sáng trên di sản vịnh Hạ Long đã sẵn sàng

Nằm trong Tuần lễ kích cầu du lịch chào mừng thành phố Quảng Ninh

và Chương trình kích cầu du lịch mùa thu - đông năm 2026, tối 27-28/8, hơn 70 tàu du lịch chính thức tham gia chương trình trình diễn ánh sáng trên Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long. Những con tàu được trang hoàng rực rỡ, kết hợp âm thanh, ánh sáng và pháo hoa hứa hẹn tạo nên không gian lễ hội đặc sắc trên vịnh Di sản. Đến nay, công tác chuẩn bị đang được các đơn vị, doanh nghiệp và chủ tàu khẩn trương hoàn tất.

Đại diện Cảng vụ Đường thủy nội địa Quảng Ninh và doanh nghiệp kiểm tra công tác chuẩn bị trước khi tham gia chương trình.

Theo kế hoạch, các tàu tham gia chương trình được trang trí hệ thống đèn LED với nhiều màu sắc, tạo hiệu ứng ánh sáng đồng bộ trên mặt nước. Cùng với đó là màn pháo hoa kéo dài khoảng 10 phút, hòa cùng các hoạt động nghệ thuật diễn ra trên bờ, tạo nên không gian sôi động, rực rỡ chào mừng sự kiện thành lập thành phố Quảng Ninh.

Để chương trình quy mô lớn diễn ra đồng bộ, an toàn trên vịnh di sản, các tàu du lịch đăng ký tham gia đang khẩn trương rà soát toàn bộ điều kiện kỹ thuật và an toàn hoạt động của phương tiện. Các tàu được trang trí cờ Tổ quốc, cờ hoa; lắp đặt, bổ sung hệ thống đèn LED dọc mạn tàu; kiểm tra hệ thống âm thanh, đèn chiếu sáng và các thiết bị phục vụ chương trình.

Các tàu được trang bị đầy đủ các điều kiện, sẵn sàng tham gia chương trình trình diễn ánh sáng.

Bên cạnh đó, các chủ tàu cũng rà soát, bảo đảm hệ thống thiết bị AIS/GPS, VHF hoạt động ổn định, phục vụ công tác điều hành, liên lạc và phối hợp giữa các phương tiện trong suốt quá trình trình diễn. Mỗi tàu tham gia cũng chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện phần trình diễn pháo hoa, góp phần tạo nên màn ánh sáng ấn tượng giữa không gian kỳ vĩ của vịnh Hạ Long.

Anh Phạm Đức Trọng, Thuyền trưởng tàu Quảng Nam 9189, cho biết: Để tham gia chương trình, toàn bộ thuyền viên đã được quán triệt kỹ về hành trình, vị trí tập kết và các yêu cầu trong quá trình trình diễn. Chúng tôi đã chủ động xây dựng phương án vận hành, phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận, bảo đảm tàu di chuyển đúng lịch trình, đúng vị trí theo kịch bản và tuyệt đối an toàn cho du khách.

Trang thiết bị ánh sáng trên tàu đều đã được doanh nghiệp đầu tư, sẵn sàng mang đến màn trình diễn mãn nhãn cho người dân và du khách.

Hiện các cơ quan chức năng cũng đang phối hợp chặt chẽ để bảo đảm chương trình diễn ra thuận lợi, nhất là trong điều kiện hoạt động trên biển. Sở Xây dựng đã tổ chức nhiều cuộc họp với các lực lượng chức năng, đơn vị liên quan và chủ tàu để thống nhất phương án tổ chức, điều hành. Các kênh thông tin liên lạc bằng VHF, nhóm Zalo điều hành giữa thuyền trưởng các tàu du lịch với Ban Tổ chức và Tổ Chỉ huy cũng được thiết lập, nhằm bảo đảm việc trao đổi thông tin, xử lý tình huống diễn ra nhanh chóng, kịp thời.

Cùng với việc đôn đốc các đơn vị triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch, Sở Xây dựng hướng dẫn cụ thể các bước thực hiện theo kịch bản chi tiết tới thuyền trưởng các tàu du lịch. Các lực lượng chức năng cũng xây dựng phương án bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải, tổ chức điều tiết hoạt động của các phương tiện trong thời gian diễn ra chương trình; thông báo để tàu thuyền hạn chế hành trình trên một số khu vực, luồng tuyến trong khung giờ đoàn tàu du lịch trình diễn. Công tác kiểm tra, rà soát điều kiện an toàn đối với các tàu tham gia cũng đang được triển khai chặt chẽ.

Anh Nguyễn Văn Từ, cảng vụ viên Cảng vụ Đường thủy nội địa Quảng Ninh, cho biết: Để bảo đảm chương trình diễn ra an toàn, thông suốt, đơn vị phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng và đơn vị liên quan trong công tác điều phối. Các phương tiện tham gia được hướng dẫn xuất phát đúng thời gian, di chuyển theo hành trình, giữ cự ly và vị trí theo kịch bản, qua đó bảo đảm sự đồng bộ của màn trình diễn và an toàn tuyệt đối trong suốt quá trình diễn ra chương trình.

Các chủ tàu đã chuẩn bị chu đáo các dịch vụ trên tàu để đáp ứng nhu cầu tham quan và trải nghiệm ẩm thực của du khách.

Theo kế hoạch, 18h30' ngày 26/8, chương trình tổ chức tổng duyệt. Tối ngày 27 và 28/8 sẽ trình diễn chính thức. Trong đó, ngày 27/8, chương trình khai mạc bắt đầu lúc 18h tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, mở đầu cho không gian lễ hội sôi động, kết nối các hoạt động trên bờ với màn trình diễn ánh sáng của đoàn tàu trên vịnh. Các tàu sẽ di chuyển bến kết thúc hành trình mỗi ngày từ 21h 30'- đến 22h.

Điểm đặc biệt của chương trình không chỉ nằm ở màn diễu hành của hàng chục tàu du lịch được thắp sáng rực rỡ. Du khách còn có cơ hội trực tiếp trải nghiệm không gian ẩm thực, âm nhạc, ánh sáng và pháo hoa ngay trên vịnh Hạ Long, ngắm nhìn kỳ quan từ một góc nhìn mới mẻ, khác biệt.

Tàu tham gia chương trình trình diễn ánh sáng trên vịnh Hạ Long đã chuẩn bị sẵn sàng.

Theo các đơn vị tham gia, giá dịch vụ trải nghiệm dự kiến từ 200.000 đồng/người đối với gói không sử dụng bữa ăn; từ 500.000 đồng/người đối với các gói kết hợp trải nghiệm ẩm thực, tùy theo từng phương tiện và thực đơn phục vụ.

Với sự tham gia của hơn 70 tàu du lịch cùng sự chuẩn bị đồng bộ của các lực lượng chức năng, chương trình trình diễn ánh sáng tàu du lịch được kỳ vọng sẽ tạo nên một điểm nhấn đặc sắc trên vịnh Hạ Long trong những ngày cuối tháng 8. Không chỉ góp phần tạo không khí phấn khởi chào mừng thành phố Quảng Ninh, sự kiện còn mở ra một sản phẩm trải nghiệm mới; góp phần làm phong phú hoạt động du lịch, nâng cao sức hấp dẫn của vịnh di sản về đêm.