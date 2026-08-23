Dành những điều tốt đẹp nhất cho học sinh

Những ngày này khi năm học mới đang đến gần, mỗi gia đình lại tất bật chuẩn bị sách vở, đồng phục, đồ dùng học tập, sẵn sàng cho ngày học sinh trở lại trường. Với nhiều phụ huynh ở Quảng Ninh, niềm vui chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027 đang nhân lên khi những chính sách hỗ trợ thiết thực của tỉnh tiếp tục được triển khai, giúp hành trình đến trường của con em thuận lợi hơn, thêm vững tin vào một năm học với nhiều thành công.

Giáo viên, học sinh Trường THPT Vũ Văn Hiếu (phường Hà Tu) tham gia đoàn khảo sát các tuyến xe buýt điện, tháng 7/2026.

Chị Đàm Thị Thu Hà (khu 6, phường Bãi Cháy) có con năm nay vào lớp 1, chia sẻ: Năm đầu tiên con bước vào môi trường học tập mới, gia đình tôi có nhiều khoản phải chuẩn bị. Vì vậy, những chính sách hỗ trợ của tỉnh như mượn sách giáo khoa, uống sữa học đường... thực sự là nguồn động viên rất lớn, không chỉ với các con, mà với cả phụ huynh. Đối với các bậc làm cha mẹ, có lẽ chẳng gì vui hơn khi thấy các con được tạo điều kiện chăm lo, học tập tốt nhất.

Niềm vui của mỗi gia đình ở Quảng Ninh trong mùa tựu trường bắt nguồn từ những chính sách thiết thực mà tỉnh đã quan tâm, đầu tư cho sự nghiệp giáo dục. Quán triệt quan điểm của Đảng xác định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Quảng Ninh đã dành nguồn lực, ban hành nhiều chính sách phù hợp với thực tiễn địa phương, lấy người học làm trung tâm và hướng tới bảo đảm cơ hội học tập cho mọi trẻ em.

Cùng với việc tổ chức mạng lưới trường học đi vào hoạt động ổn định sau sắp xếp đơn vị hành chính, Quảng Ninh kịp thời triển khai những chính sách hỗ trợ thiết thực, tập trung vào 3 định hướng: Bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục; nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và điều kiện học tập, phát triển giáo dục mũi nhọn.

Một trong những chính sách nhận được sự đồng tình của đông đảo phụ huynh là hỗ trợ sữa uống miễn phí tại trường cho toàn bộ trẻ mầm non và học sinh tiểu học trên địa bàn tỉnh từ năm học 2025-2026. Riêng năm 2026, chính sách này hỗ trợ cho 197.277 lượt trẻ em, học sinh tại các cơ sở giáo dục công lập và tư thục, gồm 18.226 trẻ nhà trẻ, 58.740 trẻ mẫu giáo và 120.311 học sinh tiểu học, với tổng kinh phí hơn 290,1 tỷ đồng.

Bước vào năm học 2026-2027, học sinh phổ thông và học viên giáo dục thường xuyên sẽ được cấp miễn phí sách giáo khoa theo hình thức mua sắm, trang bị tại các cơ sở giáo dục để học sinh mượn và sử dụng trong năm học. Với kinh phí khoảng 147 tỷ đồng, chính sách dự kiến hỗ trợ trên 290.000 học sinh, học viên.

Niềm vui của học sinh Trường Mầm non Trới (phường Hoành Bồ) khi uống sữa tươi tại trường.

Những hỗ trợ về điều kiện học tập cũng đang được mở rộng theo hướng hiện đại, đảm bảo an toàn cho học sinh và thúc đẩy chuyển đổi xanh trong trường học. Trong năm học 2026-2027, Quảng Ninh thí điểm tổ chức đưa đón học sinh bằng xe buýt điện tại các phường Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu, dự kiến bố trí khoảng 50 xe loại 30 chỗ.

Chị Nguyễn Thị Hiền (khu phố 4, phường Hà Tu) vui mừng chia sẻ: Nhà tôi cách Trường TH&THCS Hà Tu khoảng 4km, nên mỗi ngày gia đình đều phải sắp xếp thời gian đưa đón con, khá bất tiện. Khi có xe buýt điện, gia đình sẽ giảm được thời gian đưa đón, con được đi học an toàn, thuận tiện hơn.

Hiện nay tỉnh cũng đang chỉ đạo rà soát triển khai lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà tại các cơ sở giáo dục công lập đủ điều kiện, trang bị điều hòa cho các phòng học. Qua đó cải thiện điều kiện dạy và học, giảm tác động của thời tiết nắng nóng tới sức khỏe và khả năng tập trung của học sinh. Việc khai thác nguồn năng lượng sạch cũng góp phần tiết kiệm chi phí vận hành, từng bước hình thành những ngôi trường xanh, hiện đại.

Bên cạnh những chính sách mới, Quảng Ninh tiếp tục triển khai chính sách chăm lo hỗ trợ cho học sinh, gồm: Ăn trưa đối với trẻ em mầm non và học sinh tiểu học vùng DTTS, miền núi, xã đảo và nhóm yếu thế, ưu tiên; tổ chức dạy học, chăm sóc trẻ mầm non trong thời gian hè; ăn, ở tập trung và tổ chức đưa đón học sinh, học viên khó khăn khi đến trường hằng ngày; tiếp tục trợ giúp trẻ em, học sinh không có nguồn nuôi dưỡng đến khi hoàn thành văn bằng đại học thứ nhất; học phí đối với học sinh, học viên THPT thuộc nhóm yếu thế học tại cơ sở giáo dục tư thục; thưởng cao nhất đến 700 triệu đồng cho học sinh đoạt giải quốc tế, trong đó học sinh DTTS ở địa bàn khó khăn được thưởng gấp 1,5 lần mức chung; bồi dưỡng học sinh giỏi và thực hiện chính sách ưu đãi đối với Trường THPT Chuyên Hạ Long...

Năm học mới đang cận kề. Trong niềm háo hức của học sinh các cấp trước ngày tựu trường, trong sự tất bật của mỗi gia đình chuẩn bị hành trang cho con em, những chính sách giáo dục thiết thực đang góp thêm một niềm vui, một sự yên tâm đối với mỗi học sinh và gia đình. Từ đó, hành trình đến trường không chỉ được bảo đảm đầy đủ hơn về điều kiện, mà còn là hành trang để mỗi học sinh tự tin học tập và rèn luyện.