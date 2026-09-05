Thành phố mới, những kỳ vọng mới cho giáo dục

Năm học 2026-2027, trong không khí của một thành phố Quảng Ninh mới, những mái trường lại mở ra hành trình mới với nhiều niềm tin và kỳ vọng. Từ thầy cô, học sinh đến các bậc phụ huynh, mỗi người đều mong một năm học nhiều khởi sắc, với thêm những cơ hội để thế hệ trẻ học tập, trưởng thành và tự tin bước vào tương lai; góp phần xây dựng thành phố Quảng Ninh phát triển hiện đại, văn minh và hội nhập.

Cô, trò Trường THCS Bãi Cháy hân hoan trong lễ khai giảng năm học mới.

Bà Nguyễn Thị Trang Nhung, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Bình (phường Quảng Yên): “Để mọi học sinh đều được học tập trong môi trường an toàn, thân thiện, hạnh phúc"

Năm học 2026-2027, Trường Tiểu học Nguyễn Bình có 589 học sinh ở 18 lớp. Với chúng tôi, năm học mới không chỉ là tiếp nối những kết quả đã đạt được, mà còn mở ra một hành trình đổi mới mạnh mẽ hơn, với phương châm “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ, kết quả thực chất”. Mọi đổi mới đều phải hướng tới mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng giáo dục và tạo điều kiện tốt nhất để mỗi học sinh tiến bộ, phát triển toàn diện. Trước hết, nhà trường sẽ đổi mới tư duy quản trị, chuyển từ quản lý hành chính sang quản trị linh hoạt, dân chủ, minh bạch; phát huy trách nhiệm của người đứng đầu, đồng thời khơi dậy tinh thần chủ động, sáng tạo trong mỗi cán bộ, giáo viên. Chuyển đổi số sẽ được triển khai sâu rộng hơn, từ số hóa hồ sơ, dữ liệu đến ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo trong quản lý và giảng dạy, từng bước hiện thực hóa mục tiêu “Trường học số - Giáo viên số - Học sinh số - Quản trị giáo dục số”.

Trong từng lớp học, chúng tôi tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Mỗi thầy cô sẽ không ngừng tự học, làm chủ công nghệ và sáng tạo để mỗi giờ học thực sự cuốn hút, hiệu quả. Mục tiêu của nhà trường là giúp mỗi học sinh tiến bộ, vui mỗi ngày đến trường và được học tập trong môi trường an toàn, thân thiện, hạnh phúc. Đó cũng là thước đo thực chất nhất cho những đổi mới của nhà trường trong năm học mới.

Em Hà Linh Đan, lớp 8A, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Bình Liêu, xã Bình Liêu: “Chúng em rất vui mừng, phấn khởi và hạnh phúc với ngôi trường mới”

Giống như nhiều bạn học sinh trong trường, nhà em ở xã Đồng Văn, cách trường 20km. Em rất vui mừng, phấn khởi và hạnh phúc khi được học tập trong ngôi trường mới khang trang. Chúng em còn được ăn ở tại khu nội trú mới đầy đủ tiện nghi, thuận lợi cho việc học tập, được thoả thích trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị khác ngay tại nhà trường với phòng thư viện mới, sân thể chất mới, bể bơi mới. Đây là động lực rất lớn để em và các bạn sẽ tiếp tục nỗ lực học tập để trở thành công dân có ích, đóng góp xây dựng quê hương. Riêng trong năm học này, em sẽ cố gắng để đạt học sinh xuất sắc, đồng thời nỗ lực đạt thành tích cao trong tại giải thi học sinh giỏi các cấp.

Cô giáo Vũ Thị Kiều Trinh, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nam Sơn, xã Ba Chẽ: “Nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu đổi mới”

Thời gian qua, cán bộ, giáo viên và học sinh trên địa bàn thành phố, nhất là ở khu vực miền núi, vùng cao, biên giới, hải đảo luôn nhận được sự quan tâm chăm lo toàn diện của ngành GD&ĐT và thành phố. Cùng với học sinh cả nước, năm học này là năm học đầu tiên học sinh trên địa bàn toàn thành phố sử dụng một bộ sách giáo khoa kết nối tri thức với cuộc sống theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Để đảm bảo chất lượng giáo dục, chúng tôi đã được tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo do các cấp tổ chức, qua đó, trang bị kiến thức mới, chia sẻ kinh nghiệm của bản thân, học hỏi kỹ năng của đồng nghiệp. Các chương trình bồi dưỡng, đào tạo, tập huấn được thực hiện theo hướng thiết thực, sát nhu cầu, bảo đảm mỗi giáo viên không chỉ nắm vững chương trình, mà còn chủ động đổi mới phương pháp, đáp ứng yêu cầu giáo dục trong bối cảnh chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, tôi và các đồng nghiệp chủ động tìm tòi, nghiên cứu, học hỏi việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giảng dạy, sử dụng thiết bị dạy học, đổi mới phương pháp giáo dục… đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng, truyền cảm hứng cho học sinh. Đây cũng là nền tảng quan trọng để tôi và các đồng nghiệp cùng nhà trường không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học mới, mà còn tiếp tục vun đắp hành trang tri thức cho các học sinh miền núi, tự tin hoà nhập, nỗ lực vươn lên.

Em Nguyễn Gia Hưng, lớp 12 văn, Trường THPT Chuyên Hạ Long (phường Hạ Long): “Tiếp thêm ngọn lửa đam mê trên con đường chinh phục tri thức”

Sau những ngày tháng nỗ lực ôn luyện, em vô cùng tự hào khi nhận được phần thưởng trị giá 30 triệu đồng của thành phố cho học sinh đạt giải Ba, học sinh giỏi quốc gia môn ngữ văn theo Nghị quyết số 19/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố quy định học sinh đoạt giải được thưởng theo cấp độ. Đây là một sự hỗ trợ rất thiết thực và là nguồn động viên tinh thần quý báu, tiếp thêm ngọn lửa đam mê để em vững bước trên con đường chinh phục những đỉnh cao tri thức tiếp theo trong tương lai. Sự quan tâm này không chỉ dừng lại ở giá trị vật chất đơn thuần, mà hơn hết, nó thể hiện tình yêu thương, sự chăm lo chu đáo của thành phố đối với thế hệ trẻ.

Đặc biệt, khi Quảng Ninh đã chính thức được công nhận là thành phố, niềm kỳ vọng và trọng trách đặt lên vai thế hệ trẻ lại càng lớn hơn bao giờ hết. Ý thức được sứ mệnh của mình, chúng em càng quyết tâm nỗ lực vượt bậc để phấn đấu trở thành những nhân tố tinh hoa, ưu tú, xứng đáng là niềm tự hào và đại diện cho bộ mặt trí tuệ của thành phố, tự tin sánh vai cùng các tỉnh, thành và chung tay đưa đất nước ngày một vươn cao.

Em Nguyễn Duy Hưng, lớp 5A1, Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (phường Hồng Gai): “Em rất vui và thích đi xe buýt điện đến trường vì xe sạch sẽ, mát mẻ"

Em rất thích đi xe buýt điện đến trường vì xe sạch sẽ, mát mẻ. Trước đây, những hôm trời mưa hoặc nắng nóng, bố mẹ phải đưa đón em nên khá vất vả. Có hôm tan học, do đường quá đông, em còn phải ngồi chờ bố mẹ đến đón. Bây giờ em chỉ cần lên xe là có thể về nhà an toàn, không lo mưa nắng. Trên xe, em còn được gặp các bạn, cùng trò chuyện và kể cho nhau nghe những chuyện vui ở lớp. Em rất vui vì thành phố có những chuyến xe buýt miễn phí dành cho học sinh và mong chương trình sẽ được duy trì lâu dài.

Chị Nguyễn Thị Hương, khu Hồng Hải 4, phường Hạ Long: “Đặt nhiều niềm tin và kỳ vọng vào tinh thần đổi mới, cách làm mới của ngành Giáo dục”

Bước vào năm học mới, phụ huynh chúng tôi đặt nhiều niềm tin và kỳ vọng vào tinh thần đổi mới, cách làm mới đang được triển khai trong ngành Giáo dục. Điều chúng tôi mong muốn không chỉ là những thay đổi về hình thức, mà quan trọng hơn là sự chuyển biến thực chất trong chất lượng đào tạo, để mỗi học sinh được học tập trong một môi trường hiện đại, tiến bộ và phù hợp với yêu cầu của thời đại mới. Bên cạnh đó, ngành Giáo dục cần đổi mới phương pháp tiếp cận kiến thức, khuyến khích học sinh chủ động tìm tòi, đặt câu hỏi, tư duy độc lập và vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Việc tiếp cận công nghệ mới, các phương thức học tập hiện đại cũng đang mở ra nhiều cơ hội để các con phát triển năng lực một cách toàn diện, thay vì chỉ ghi nhớ kiến thức.

Chúng tôi mong các nhà trường tiếp tục tạo không gian để học sinh được sáng tạo, được thử nghiệm, được mạnh dạn đưa ra ý tưởng và phát huy thế mạnh riêng của mình. Khi người thầy đổi mới cách dạy, học sinh đổi mới cách học và nhà trường đổi mới cách quản lý, tôi tin chất lượng giáo dục sẽ có những chuyển biến rõ nét. Chúng tôi tin tưởng rằng với tinh thần đổi mới và quyết tâm hành động, giáo dục sẽ thực sự trở thành nền tảng quan trọng để thế hệ trẻ tự tin bước vào tương lai, làm chủ tri thức, công nghệ và đóng góp tích cực cho quê hương, đất nước.

Anh Nguyễn Đức Cảnh, khu Thanh Sơn 2, phường Uông Bí: “Phấn khởi và tin tưởng khi nhiều chính sách đặc thù về giáo dục được triển khai”

Bước vào năm học mới, chúng tôi rất phấn khởi và tin tưởng khi nhiều chính sách đặc thù về giáo dục của TP Quảng Ninh được triển khai, mang lại thêm nhiều điều kiện thuận lợi để học sinh học tập và phát triển. Có lẽ chưa bao giờ, những mầm non tương lai của đất nước được thụ hưởng nhiều chính sách giáo dục đến vậy. Từ việc học sinh được cung cấp sách giáo khoa miễn phí đến những chuyến xe buýt miễn phí đưa học sinh tới trường, đồng thời các trường học từng bước được trang bị điều hòa, điện mặt trời áp mái, hướng tới một môi trường học tập an toàn, thuận tiện hơn cho học sinh.

Tôi cho rằng, những chính sách này không chỉ góp phần giảm bớt gánh nặng cho gia đình, mà còn thể hiện sự quan tâm thiết thực của địa phương đối với học sinh, để các em được học tập trong môi trường an toàn, bình đẳng và có điều kiện phát triển toàn diện. Đây cũng là động lực để phụ huynh chúng tôi thêm tin tưởng, đồng hành cùng nhà trường trong năm học mới, cùng chăm lo và dành những điều tốt đẹp nhất cho con em mình.