Nghị quyết 71-NQ/TW tạo chuyển biến rõ nét trong giáo dục Quảng Ninh

Sau một năm triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị ban hành ngày 22/8/2025 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Quảng Ninh đã cụ thể hóa, tổ chức thực hiện đồng bộ các định hướng lớn, từng bước đưa nghị quyết vào thực tiễn. Những chuyển biến rõ nét thể hiện từ tổ chức lại mạng lưới, ưu tiên nguồn lực, thực hiện chính sách đặc thù đến đổi mới dạy học, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển ngoại ngữ, STEM, ưu tiên giáo dục vùng biên giới và gắn đào tạo với nhu cầu nhân lực.

Nghị quyết 71-NQ/TW tạo chuyển biến rõ nét trong giáo dục Quảng Ninh.

Một kết quả rõ thấy là Quảng Ninh chủ động triển khai sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục từ tháng 10/2025, hoàn thành trước yêu cầu chung của Trung ương. Toàn thành phố đã giảm 280/570 đầu mối cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập, tương đương 49,12%; riêng các cơ sở thuộc cấp xã giảm 51%. Việc sắp xếp không chỉ hướng tới tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý mà còn tạo điều kiện kiện toàn tổ chức, điều tiết đội ngũ, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất và từng bước đổi mới quản trị. Hoạt động dạy học được duy trì ổn định, quyền lợi người học được bảo đảm, tạo tiền đề hình thành những mô hình trường học tinh gọn hơn, hiệu quả hơn, chất lượng cao hơn.

Cùng với kiện toàn hệ thống, Quảng Ninh xác định bảo đảm nguồn lực là điều kiện then chốt để các chủ trương về giáo dục đi vào cuộc sống. Các chính sách đặc thù đã bao quát trên 539.000 lượt người học và nhà giáo, tập trung hỗ trợ học phí, sách giáo khoa, dinh dưỡng, bán trú, nội trú, đồng thời ưu tiên học sinh vùng dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo và phát triển giáo dục mũi nhọn. Năm 2026, dự toán giao đầu năm cho lĩnh vực giáo dục và đào tạo là 8.097 tỷ đồng, bằng 19,2% tổng dự toán chi ngân sách địa phương. Trong năm, ngân sách thành phố tiếp tục bổ sung khoảng 995 tỷ đồng để thực hiện các chính sách về học phí, sữa học đường, sách giáo khoa miễn phí, phổ cập giáo dục mầm non, phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo và hỗ trợ bữa ăn cho học sinh tại các xã biên giới đất liền. Tính đến nay, ngân sách dành cho giáo dục đạt 9.093 tỷ đồng, chiếm trên 21% tổng dự toán chi ngân sách địa phương. Việc ưu tiên nguồn lực ở mức cao cho thấy giáo dục và đào tạo tiếp tục được Quảng Ninh xác định là một trong những động lực quan trọng của phát triển, đồng thời tạo cơ sở thực chất để triển khai các mục tiêu của Nghị quyết 71-NQ/TW.

Bên cạnh đó, Quảng Ninh hướng tới 100% cơ sở giáo dục phổ thông đủ điều kiện tổ chức dạy học 2 buổi/ngày từ năm học 2026-2027, trong đó buổi học thứ hai tập trung vào ngoại ngữ, thể chất, nghệ thuật, kỹ năng sống, năng lực số, hướng nghiệp và trải nghiệm. Đến nay, 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố sử dụng hệ thống quản lý trường học trực tuyến, có khả năng tổ chức dạy học trực tuyến; 100% cơ sở đạt mức chuyển đổi số từ mức 2 trở lên, trong đó 50% đạt mức 3. Đáng chú ý, thành phố đã thí điểm dạy học trực tuyến liên trường, qua đó góp phần khắc phục tình trạng thiếu giáo viên cục bộ tại các địa bàn miền núi, biên giới, hải đảo. Cùng với đó, ngoại ngữ và STEM được thúc đẩy mạnh hơn, với 100% cơ sở giáo dục có giáo viên STEM nòng cốt và 50% cơ sở giáo dục thí điểm giáo dục trí tuệ nhân tạo.

Đặc biệt, cụ thể hóa quan điểm bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục, Quảng Ninh dành nguồn lực đầu tư cho những địa bàn còn khó khăn. Thành phố đã đầu tư 6 trường phổ thông tại các xã biên giới đất liền, bảo đảm đồng bộ điều kiện học tập, ăn ở, nội trú, bán trú cho học sinh. Cùng với chuẩn hóa cơ sở vật chất, 100% cán bộ quản lý và gần 100% giáo viên có trình độ đào tạo đạt chuẩn trở lên. Qua đó, từng bước thu hẹp khoảng cách về điều kiện và chất lượng giáo dục giữa các vùng miền, đồng thời gắn phát triển giáo dục với an sinh xã hội, ổn định dân cư, xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh.

Ở bậc đào tạo sau phổ thông, định hướng gắn giáo dục với nhu cầu phát triển nguồn nhân lực và thị trường lao động cũng đang phát huy hiệu quả. Giai đoạn 2022-2025, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tuyển sinh trên 100.000 người, khoảng 79% có việc làm sau tốt nghiệp; riêng các ngành điện, cơ khí, công nghệ ô tô, điều dưỡng, du lịch đạt trên 90%. Trường Cao đẳng Việt - Hàn Quảng Ninh và Trường Đại học Hạ Long tiếp tục được định hướng phát triển theo nhu cầu nhân lực của các ngành kinh tế mũi nhọn, từng bước đáp ứng yêu cầu về nhân lực kỹ thuật, tay nghề cao và nhân lực chất lượng cao cho thành phố.

Sau một năm, những kết quả đạt được cho thấy Nghị quyết số 71-NQ/TW đã tạo động lực và định hình rõ hơn những hướng đột phá của giáo dục Quảng Ninh: Tinh gọn hệ thống, đổi mới quản trị; ưu tiên nguồn lực và bảo đảm công bằng; thúc đẩy chuyển đổi số, ngoại ngữ, STEM; quan tâm giáo dục vùng biên giới và gắn đào tạo với phát triển nguồn nhân lực. Quan trọng hơn, nhiều nhiệm vụ đã chuyển từ chủ trương, cơ chế sang hành động và kết quả cụ thể, tạo nền tảng để Quảng Ninh tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.