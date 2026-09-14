Tạo nền tảng mới từ 3 đột phá chiến lược

Với tinh thần đổi mới phương thức tổ chức thực hiện, những tháng đầu năm 2026, Quảng Ninh tập trung triển khai đồng bộ 3 đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực, gắn với KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Những chuyển động mạnh mẽ trên cả 3 lĩnh vực đang từng bước tạo dựng nền tảng phát triển mới, gia tăng nội lực và mở thêm dư địa để thành phố bứt phá trong chặng đường phía trước.

Quảng Ninh tổ chức trao quyết định đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp VSIP.

Điểm nổi bật trong thực hiện 3 đột phá chiến lược thời gian qua là Quảng Ninh không triển khai theo cách tách rời từng lĩnh vực, mà đặt các nhiệm vụ trong mối liên hệ chặt chẽ với mục tiêu tăng trưởng, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao chất lượng phát triển. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ được lượng hóa theo tháng, quý và cả năm; những lĩnh vực tác động trực tiếp đến tăng trưởng như thu ngân sách, thu hút đầu tư, triển khai dự án, giải ngân đầu tư công được theo dõi thường xuyên, qua đó kịp thời nhận diện và tháo gỡ những điểm nghẽn phát sinh.

Trong đột phá về thể chế, cải cách hành chính tiếp tục được xác định là một trong những giải pháp quan trọng để khơi thông nguồn lực. Quảng Ninh đẩy mạnh số hóa, điện tử hóa quy trình, rà soát, đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết; đồng thời tăng cường phân cấp, phân quyền đi đôi với phân định rõ trách nhiệm thực thi. Đến nay, 100% TTHC đã được cấu hình điện tử; nhiều nhóm thủ tục liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp được rút ngắn thời gian giải quyết, góp phần giảm chi phí tuân thủ và tạo thuận lợi hơn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Cùng với cải cách TTHC, phương thức tổ chức thực hiện nghị quyết, chính sách cũng có bước đổi mới theo hướng rõ việc, rõ cơ quan chủ trì, rõ trách nhiệm và rõ tiến độ. Từ tháng 12/2025 đến nay, HĐND thành phố đã ban hành 39 nghị quyết quy phạm pháp luật. Ngay sau khi nghị quyết được ban hành, UBND thành phố phân công cơ quan chủ trì, xây dựng văn bản hướng dẫn, kế hoạch triển khai và chuẩn bị các điều kiện, nguồn lực cần thiết. Cách làm này góp phần rút ngắn khoảng cách giữa việc ban hành chính sách và tổ chức thực hiện, đưa các chủ trương, cơ chế, chính sách nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Đột phá về thể chế còn được thể hiện qua cách Quảng Ninh đồng hành, tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện cho cộng đồng doanh nghiệp phát triển. Trong 8 tháng năm 2026, toàn thành phố có 2.674 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thành lập mới, đạt 89,13% kế hoạch cả năm, với tổng vốn đăng ký 23.991 tỷ đồng; nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn lên hơn 14.000.

Đằng sau những con số này không chỉ là sự gia tăng về số lượng doanh nghiệp, mà còn cho thấy sức sống của khu vực kinh tế tư nhân và hiệu quả bước đầu của các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi, mở rộng sản xuất và phát triển.

Phối cảnh công trình nhà ở xã hội tại phường Cao Xanh.

Song song với đột phá về thể chế, hạ tầng tiếp tục được Quảng Ninh xác định là động lực quan trọng để mở rộng không gian phát triển. Các dự án giao thông, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, năng lượng, hạ tầng đô thị và công trình kết nối vùng được đẩy nhanh tiến độ. Riêng trong tháng 8, hướng tới dấu mốc thành lập thành phố, Quảng Ninh đồng loạt khởi công 21 công trình, dự án với tổng vốn hơn 40.000 tỷ đồng, trong đó có các dự án khu công nghiệp An Hưng, khu công nghiệp Bạch Đằng II, nhà ở xã hội tại phường Cao Xanh, khách sạn Thăng Long... Cùng với đó, hàng trăm công trình chỉnh trang đô thị, khu dân cư, giao thông và thiết chế văn hóa được triển khai tại các xã, phường, đặc khu, góp phần tạo diện mạo mới và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Ở đột phá về nguồn nhân lực, Quảng Ninh từng bước chuyển từ phát triển số lượng sang nâng cao chất lượng, gắn đào tạo với nhu cầu thực tế của nền kinh tế và yêu cầu chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo. KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là lực đẩy xuyên suốt, góp phần chuyển phương thức phát triển từ “thực hiện nhiệm vụ” sang tạo ra giá trị và hiệu quả thực chất.

Bước vào không gian phát triển mới, thành phố Quảng Ninh đứng trước yêu cầu cao hơn về thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực và khả năng huy động các nguồn lực xã hội. Tiếp tục phát huy 3 đột phá chiến lược vì thế không chỉ là kế thừa những kết quả đã có, mà quan trọng hơn là đổi mới cách làm, khơi thông nguồn lực và tạo thêm động lực tăng trưởng nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.