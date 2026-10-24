Đầu tư nguồn lực cho thiết chế văn hóa

Tăng cường các nguồn lực cho phát triển văn hóa tương xứng với tăng trưởng kinh tế, gắn với thu hẹp khoảng cách vùng miền là chủ trương mà Quảng Ninh đã triển khai trong thời gian qua.

Những năm gần đây, Quảng Ninh ưu tiên tăng cường đầu tư và huy động các nguồn lực xã hội hóa để đầu tư tu bổ, tôn tạo các di tích, đồng thời xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo các thiết chế văn hóa một cách đồng bộ. Theo đó, hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao từ thành phố đến cơ sở dần được hoàn thiện về số lượng cũng như chất lượng, đáp ứng nhu cầu đời sống văn hóa tinh thần, vui chơi, giải trí, rèn luyện sức khỏe của nhân dân và du khách. Trong đó, hệ thống thiết chế văn hóa cấp tỉnh đáp ứng tổ chức các hoạt động, sự kiện văn hóa, thể thao cấp quốc gia, quốc tế và khu vực, góp phần tạo nên thương hiệu của Quảng Ninh.

Trung tâm Văn hóa phường Hoành Bồ tổng mức đầu tư 20 tỷ đồng vừa được đưa vào hoạt động tháng 9/2026. Ảnh: Hoàng Nga

Phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao, các cấp đã đầu tư, xây dựng mới và sửa chữa, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất các trung tâm văn hóa - thể thao trên địa bàn, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Tiêu biểu như cuối tháng 9/2026, phường Hoành Bồ đưa Trung tâm Văn hóa phường với tổng mức đầu tư khoảng 20 tỷ đồng vào hoạt động. Công trình có tổng diện tích khu đất hơn 9.000m², riêng hạng mục Trung tâm Văn hóa có diện tích khoảng 900m², quy mô gần 300 ghế ngồi. Qua đó, tạo diện mạo mới cho không gian đô thị, bổ sung một thiết chế văn hóa hiện đại, mở thêm không gian để người dân tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; tổ chức các sự kiện chính trị, xã hội, góp phần tăng cường sự gắn kết cộng đồng và xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Hay như ngành Than luôn dành nhiều nguồn lực đầu tư hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa ngành Than - khoáng sản. Hiện Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đang trực tiếp vận hành và bảo tồn 9 di tích lịch sử - văn hóa cùng 4 địa điểm lịch sử ghi dấu những cột mốc phát triển của ngành; 8 tượng đài và 8 công trình văn hóa tâm linh tri ân thế hệ đi trước; 26 nhà và phòng truyền thống lưu giữ hàng ngàn hiện vật quý giá. Hàng trăm công trình dân sinh: 83 nhà văn hóa, 25 thư viện, 44 nhà thi đấu, 40 sân bóng đá, 33 sân quần vợt và 4 bể bơi.

Thành phố sử dụng có hiệu quả ngân sách nhà nước chi cho lĩnh vực văn hóa, thể thao để tiếp tục xây dựng hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao các cấp, phục vụ cho cộng đồng. Đến nay, 624 nhà văn hóa - khu thể thao thôn đã phát huy vai trò là địa điểm sinh hoạt văn hóa gắn kết cộng đồng; địa điểm tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng, thông tin, tuyên truyền như: Tuyên truyền về công tác bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố; trở thành điểm bầu cử trên địa bàn; lắp đặt màn hình LED phục vụ nhân dân theo dõi các sự kiện lớn, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết trong nhân dân.

Các địa phương, khu dân cư tích cực tổ chức vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan, treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, trang trí khánh tiết và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao phù hợp, góp phần lan tỏa niềm tự hào, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng trong xây dựng Quảng Ninh phát triển xanh, văn minh, hiện đại, giàu bản sắc.

Trong 9 tháng 2026, thành phố đã tổ chức 3 sự kiện cấp quốc gia, quốc tế và 5 sự kiện cấp thành phố phục vụ các nhiệm vụ chính trị và thu hút khách du lịch. Hoạt động giao lưu, quảng bá văn hóa đối ngoại được tăng cường, góp phần quảng bá văn hóa, nghệ thuật và con người Quảng Ninh ra quốc tế.

Hiện Quảng Ninh đang tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chương trình hành động số 12-CTr/TU của Ban Thường vụ Thành ủy; tiếp tục đầu tư, hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; thúc đẩy các phong trào, hoạt động văn hóa cơ sở, lấy người dân làm trung tâm.