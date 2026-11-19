Xã Đầm Hà thăm hỏi, tri ân Nghệ nhân Nhân dân Đặng Thị Tự

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, ngày 18/11, đồng chí Lục Văn Long, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đầm Hà, cùng lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã đã đến thăm, tặng quà, động viên Nghệ nhân Nhân dân Đặng Thị Tự, 105 tuổi, ở khu phố Đầm Buôn.

Đồng chí Lục Văn Long, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã thăm, tặng quà Nghệ nhân Nhân dân Đặng Thị Tự.

Tại gia đình Nghệ nhân Nhân dân Đặng Thị Tự, đồng chí Lục Văn Long, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, ân cần thăm hỏi, chúc nghệ nhân luôn mạnh khỏe, trường thọ, tiếp tục là tấm gương sáng trong gìn giữ, trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống của quê hương. Đồng thời, bày tỏ sự trân trọng trước những đóng góp bền bỉ của nghệ nhân đối với việc bảo tồn và phát huy nghệ thuật hát nhà tơ - hát, múa cửa đình trên địa bàn.

Nghệ nhân Nhân dân Đặng Thị Tự sinh năm 1921. Từ khi còn nhỏ, bà đã được người thân truyền dạy hát nhà tơ và đến năm 17 tuổi bắt đầu tham gia biểu diễn tại các lễ hội đình làng. Trong hành trình hơn 90 năm gắn bó với loại hình nghệ thuật truyền thống này, nghệ nhân là người nhớ được 39 bài hát với gần 800 câu, thuộc 9 giọng hát cổ, cùng 4 điệu múa cổ của hát nhà tơ - hát, múa cửa đình.

Năm 2009, khi lễ hội đình Đầm Hà được phục dựng, bà trực tiếp tham gia truyền dạy cho gần 100 học viên, góp phần quan trọng đưa những làn điệu cổ trở lại với đời sống văn hóa cộng đồng.

Đồng chí Lục Văn Long, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, thăm, tặng quà Nghệ nhân Nhân dân Đặng Thị Tự, nhân Ngày Văn hóa Việt Nam.

Năm 2019, Nghệ nhân Ưu tú Đặng Thị Tự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, trở thành nghệ nhân đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh được trao tặng danh hiệu cao quý này. Bà được ghi nhận bởi những đóng góp xuất sắc trong việc gìn giữ, phát huy di sản văn hóa phi vật thể, đặc biệt là hát nhà tơ - hát, múa cửa đình.

Hoạt động thăm hỏi, tri ân Nghệ nhân Nhân dân Đặng Thị Tự nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 thể hiện sự trân trọng của cấp ủy, chính quyền và thế hệ trẻ xã Đầm Hà đối với những người đã dành trọn tâm huyết gìn giữ “hồn cốt” văn hóa quê hương. Qua đó góp phần lan tỏa ý thức bảo tồn, trao truyền và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, để hát nhà tơ - hát, múa cửa đình tiếp tục được thực hành, gìn giữ và phát huy trong đời sống cộng đồng.