Bắt nhịp xu hướng báo chí hiện đại, chuyển đổi số

Trong kỷ nguyên số, sức cạnh tranh của báo chí không còn chỉ được đo bằng tốc độ đưa tin, mà còn bởi năng lực đổi mới, khả năng kết nối công chúng và sức lan tỏa trên đa nền tảng. Trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, cùng những thay đổi trong thói quen tiếp nhận thông tin của công chúng, Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh đang từng bước xây dựng mô hình cơ quan truyền thông hiện đại, lấy chất lượng nội dung làm nền tảng, chuyển đổi số làm động lực phát triển bền vững. Từ đó, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thông tin của công chúng, đồng thời khẳng định vai trò là cơ quan báo chí chủ lực, đa phương tiện của thành phố.

Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia xác định chuyển đổi số là động lực chiến lược, tạo đột phá cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn mới. Quán triệt tinh thần đó, Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh đã xác định: Chuyển đổi số không chỉ dừng lại ở việc ứng dụng công nghệ, hay đầu tư hạ tầng kỹ thuật, mà là quá trình đổi mới toàn diện về tư duy quản lý, phương thức vận hành, đến quy trình sản xuất và phân phối nội dung. Mục tiêu hướng tới là xây dựng mô hình “Tòa soạn hội tụ đa phương tiện, phân phối đa nền tảng”, trong đó mọi hoạt động đều được vận hành trên nền tảng công nghệ số, tạo nên dòng chảy thông tin thống nhất, nhanh chóng nhưng vẫn bảo đảm chiều sâu, tính chính xác và định hướng.

Sau khi hợp nhất các cơ quan báo chí của thành phố năm 2019, Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh đứng trước nhiều bài toán lớn về sự khác biệt trong quy trình sản xuất, nhịp độ xuất bản và ngôn ngữ thể hiện của các loại hình báo chí. Chính vì vậy, điều đơn vị hướng tới không phải là “hội tụ về tổ chức”, mà là hội tụ về tư duy, về quy trình và về chiến lược nội dung.

Ekip của Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh chuẩn bị cho điểm cầu truyền hình trực tiếp kết nối với chương trình cầu truyền hình toàn quốc trong ngày bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện.

Đó cũng là lý do Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh lựa chọn chuyển từ tư duy tổ chức theo loại hình, sang tư duy tổ chức theo nhóm nội dung. Thay vì chia tách cứng giữa báo in, truyền hình hay phát thanh, các phòng chuyên môn được cơ cấu theo các lĩnh vực: Thời sự, kinh tế, văn hóa - xã hội, nội chính, chuyên đề... Qua đó, ngay từ khi hình thành ý tưởng, mỗi đề tài đều được xác định sẽ phát triển thành một “gói nội dung” đa nền tảng.

Đặc biệt, đơn vị xây dựng chiến lược rõ ràng và các giải pháp thiết thực để nâng cao chất lượng nội dung, phát triển báo chí đa nền tảng và đảm bảo tính bền vững trong môi trường số. Trong đó, tập trung xây dựng một mô hình hội tụ tối đa, nhưng chuyên sâu theo sở trường. Mỗi nền tảng đóng vai trò như một “điểm chạm thông tin” đến công chúng, bao gồm: Báo điện tử, mạng xã hội, video trực tuyến, podcast, ứng dụng di động.

Các đại biểu ấn nút ra mắt kênh Podcast của Báo và PTTH Quảng Ninh.

Cách làm này tạo nên sự kết hợp hài hòa giữa các loại hình báo chí, giúp khai thác tối đa giá trị của thông tin thay vì sản xuất rời rạc, trùng lặp. Quan trọng hơn, công chúng có thể tiếp cận cùng một nội dung dưới nhiều hình thức khác nhau, phù hợp với thói quen sử dụng từng nền tảng.

Để vận hành mô hình này, Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh đã hình thành cơ chế điều phối nội dung tập trung với vai trò tương tự “Superdesk” trong các tòa soạn hiện đại trên thế giới. Hằng ngày, Ban Giám đốc cùng lãnh đạo các phòng chuyên môn phân tích dòng chảy thông tin, xác định chủ đề trọng tâm, thống nhất định hướng tuyên truyền và phân công triển khai đồng bộ trên tất cả các nền tảng. Cơ chế điều hành này giúp bảo đảm sự thống nhất về thông điệp, đồng thời phát huy thế mạnh riêng của từng loại hình báo chí.

Từ một nguồn thông tin ban đầu, các bộ phận phối hợp chặt chẽ để xây dựng nhiều sản phẩm khác nhau, vừa tiết kiệm nguồn lực, vừa nâng cao hiệu quả tuyên truyền. Đây cũng là bước chuyển quan trọng từ mô hình sản xuất tuyến tính sang mô hình sản xuất đồng thời, nơi mọi khâu trong quy trình đều được kết nối thông qua công nghệ số.

Báo chí Quảng Ninh tích cực ứng dụng KHKT vào hoạt động tác nghiệp, kết hợp truyền thống và hiện đại, nhằm tạo ra những chiến dịch truyền thông với dấu ấn thật sự ấn tượng.

Cùng với đổi mới mô hình tổ chức, Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh xác định nguồn nhân lực là nhân tố then chốt quyết định hiệu quả của chuyển đổi số và xây dựng tòa soạn hội tụ. Theo phóng viên Nguyễn Thị Dung (Phòng Văn nghệ - Báo Hạ Long), để làm chủ thông tin trong kỷ nguyên số, ngoài việc chủ động nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ, các phóng viên, biên tập viên của Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh còn chủ động rèn luyện, học hỏi để trở thành nhà báo số có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, tư duy đổi mới sáng tạo và năng lực tác nghiệp đa phương tiện, đáp ứng yêu cầu của môi trường truyền thông đa nền tảng. Ngoài ra, cơ quan cũng thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, sinh hoạt chuyên môn về sản xuất chương trình trực tiếp, tác phẩm đa phương tiện, đồ họa dữ liệu, podcast, ứng dụng AI và các công nghệ mới để nâng cao nghiệp vụ cho phóng viên.

Một trong những điểm nhấn nổi bật trong quá trình chuyển đổi số của Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh là việc chủ động ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào nhiều công đoạn sản xuất báo chí. Khác với quan niệm AI sẽ thay thế người làm báo, đơn vị xác định AI chỉ là một trong những công nghệ trọng tâm, nhưng không thay thế người làm báo, mà hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động, đổi mới quy trình sản xuất nội dung và tăng cường khả năng tương tác với công chúng.

Theo đó, Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh đã áp dụng các giải pháp, công cụ AI như: ChatGPT, Gemini, Canva… để tổng hợp dữ liệu phục vụ xây dựng đề cương; gợi ý cấu trúc bài viết; xử lý hình ảnh; dựng video ngắn; tạo infographic; hỗ trợ sản xuất podcast, hỗ trợ viết mô tả bài đăng trên các nền tảng số. Việc tích cực ứng dụng các công cụ AI giúp rút ngắn đáng kể thời gian xử lý kỹ thuật, để người làm báo tập trung hơn vào việc phát hiện vấn đề, kiểm chứng thông tin và sáng tạo nội dung. Đồng thời, sản phẩm báo chí đã được trình bày hiện đại, phù hợp với nhu cầu tiếp cận và chia sẻ, tương tác thông tin của công chúng trong giai đoạn mới.

Người làm báo Quảng Ninh ứng dụng AI trong đổi mới, nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí.

Cùng với đó, báo Quảng Ninh điện tử cũng được vận hành trên hệ thống quản trị nội dung (CMS) hiện đại; tăng cường các tác phẩm đa phương tiện như: E-magazine, longform, infographic, báo chí dữ liệu; tích hợp các tính năng phát thanh, truyền hình trực tuyến. Hiện Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh đang tiếp tục nâng cấp CMS của báo điện tử theo hướng hiện đại, ứng dụng mạnh mẽ các công nghệ AI vào quá trình quản trị nội dung và xây dựng các chuyên trang theo hướng dữ liệu chuyên sâu, điều chỉnh nội dung phù hợp hơn với nhu cầu công chúng số.

Với quan điểm định hướng thông tin trên mạng xã hội, đơn vị tiếp tục tập trung phát triển các nền tảng truyền thông hiện đại gồm cả Youtube, Facebook, Tiktok, Zalo… Các kênh mạng xã hội của Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh có lượng lớn độc giả quan tâm theo dõi, có tốc độ tăng trưởng nhanh từng năm.

Cụ thể, các fanpage có gần 45.000 lượt theo dõi, 914.000 lượt tương tác; kênh tiktok có 80.000 lượt theo dõi, số lượt xem video đạt 4.700.000 lượt, 130.000 lượt tương tác… Gần đây nhất, đơn vị đã tổ chức ra mắt kênh podcast trên nền tảng Spotify và báo Quảng Ninh điện tử. Các chuyên mục được thiết kế phù hợp với đặc trưng nghe theo yêu cầu, đảm bảo tính chính xác, kịp thời, đồng thời tăng cường yếu tố chiều sâu, phân tích và trải nghiệm.

Bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường cùng đoàn công tác thăm và kiểm tra cơ sở vật chất tại phòng thu phát thanh trực tiếp của Báo và PTTH Quảng Ninh. (Ảnh chụp ngày 19/6/2026)

Ngày 19/6/2026, đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố làm việc với Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026 và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Tại cuộc làm việc, đồng chí Bí thư Thành ủy chỉ đạo: Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh phải là đơn vị giữ vai trò trung tâm trong sản xuất và phân phối nội dung tuyên truyền chính thống của thành phố trên môi trường số. Nghiên cứu thành lập Bộ phận sáng tạo truyền thông số Quảng Ninh trực thuộc đơn vị theo Đề án “Tuyên truyền về lịch sử, truyền thống, văn hóa, con người Quảng Ninh thông qua truyền thông sáng tạo trên nền tảng số đến năm 2030”. Đổi mới mạnh mẽ phương thức làm báo trong thời đại số, ngoài việc đổi mới công cụ, thiết bị, cần có tư duy mới, triết lý mới, phương pháp tiếp cận vấn đề mới; đẩy mạnh ứng dụng AI có kiểm soát, nhằm tối ưu quy trình sản xuất của tòa soạn hội tụ đa phương tiện, tiết kiệm tối đa nhân lực cho các khâu kỹ thuật thủ công, để dồn sức cho khâu sáng tạo nội dung. Tập trung khai thác tối đa sản phẩm đã có và làm giàu thêm những sản phẩm mới. Chú trọng vai trò kết nối, hướng dẫn hệ thống truyền thông cơ sở, góp phần xây dựng hệ thống thông tin truyền thông của thành phố vững mạnh, hệ thống thông tin dữ liệu đầy đủ, phong phú, đa dạng.

Báo và PTTH Quảng Ninh ra mắt các sản phẩm truyền thông chào mừng thành phố Quảng Ninh.

Quán triệt tinh thần chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy, Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh đã phát động Giải thưởng “QMG - Đổi mới và sáng tạo” năm 2026. Đây không chỉ là sân chơi khuyến khích đổi mới sáng tạo, mà còn là động lực để mỗi cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên và người lao động không ngừng học hỏi, đổi mới tư duy, làm chủ công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí, cải tiến quy trình sản xuất, ứng dụng kỹ thuật - công nghệ, phát triển các hoạt động truyền thông và tăng nguồn thu.

Báo và PTTH Quảng Ninh phát động Giải thưởng “QMG - Đổi mới và sáng tạo” năm 2026.

Có thể thấy, giữa dòng chảy thông tin đan xen đa chiều, cạnh tranh ngày càng gay gắt, lợi thế lớn nhất của báo chí địa phương không nằm ở tốc độ lan truyền thông tin, mà ở chiều sâu, độ tin cậy và sự am hiểu thực tiễn địa phương. Đây cũng chính là định hướng mà Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh kiên trì theo đuổi. Quá trình ấy không chỉ tạo ra những sản phẩm truyền thông hiện đại, mà còn góp phần xây dựng một nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn và giàu sức lan tỏa, đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên số. Đồng thời, tiếp tục khẳng định vị thế Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh là cơ quan báo chí chủ lực, là tiếng nói tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ninh.

Thực hiện: HOÀNG QUỲNH

Trình bày: ĐỖ QUANG