Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật vùng DTTS

Để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho đồng bào dân tộc vùng cao, các địa phương của Quảng Ninh đang chú trọng đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền theo hướng gần dân, sát cơ sở, phát huy vai trò của chính quyền, lực lượng công an và những người có uy tín trong cộng đồng.

Tại các địa bàn vùng đồng bào DTTS ở Quảng Ninh, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao nhận thức và hình thành thói quen sống, làm việc theo pháp luật. Vì vậy, chính quyền địa phương luôn chú trọng lồng ghép nội dung pháp luật vào các buổi sinh hoạt thôn, bản, hoạt động của các tổ chức đoàn thể và những cuộc gặp gỡ trực tiếp với nhân dân.

Cùng với đó, việc sử dụng ngôn ngữ dễ hiểu, cách diễn đạt gần gũi, lấy những tình huống thực tế làm ví dụ... các cán bộ cơ sở đã giúp người dân dễ tiếp thu, ghi nhớ và vận dụng. Cán bộ làm công tác tuyên truyền cũng đã dành thời gian lắng nghe, giải đáp những thắc mắc của người dân, kịp thời hướng dẫn cách xử lý các vấn đề phát sinh trong đời sống, tránh để những vướng mắc nhỏ kéo dài thành mâu thuẫn trong cộng đồng.

Một tiết học về pháp luật của cô và trò Trường THCS bán trú xã Đường Hoa.

Trung tá Nguyễn Phi Cường, Phó Trưởng công an xã Đường Hoa cho biết: “Thông qua hoạt động nắm tình hình địa bàn, tiếp xúc với nhân dân và phối hợp với các tổ chức đoàn thể, chúng tôi có điều kiện nhận diện những vấn đề nổi lên về ANTT để lựa chọn nội dung tuyên truyền phù hợp. Việc kết hợp tuyên truyền với hướng dẫn người dân phòng ngừa vi phạm, tố giác tội phạm, giải quyết mâu thuẫn ngay từ cơ sở góp phần xây dựng địa bàn an toàn, ổn định”.

Tại xã Đông Ngũ, một trong những yếu tố quan trọng giúp nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật là phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng. Với sự am hiểu phong tục, tập quán, đời sống và tâm tư của người dân, người có uy tín trong cộng đồng có nhiều lợi thế trong việc truyền đạt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước bằng cách thức gần gũi, dễ tiếp nhận.

Tại các thôn, người có uy tín của Đông Ngũ không chỉ vận động người dân chấp hành các quy định pháp luật, mà còn góp phần hòa giải mâu thuẫn, xây dựng tình đoàn kết, vận động các gia đình thực hiện nếp sống văn minh, tích cực tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Để phát huy tốt công tác tuyên truyền pháp luật, xã Đông Ngũ cũng thường xuyên cập nhật những quy định pháp luật mới và tổ chức bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ người có uy tín. Đồng thời, tăng cường sự phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền, công an và các tổ chức đoàn thể, tạo điều kiện để những người có uy tín tham gia sâu hơn vào hoạt động vận động quần chúng.

Công an xã Đông Ngũ tuyên truyền pháp luật cho nhân dân trên địa bàn.

Bí thư Đảng uỷ xã Đông Ngũ Hoàng Đức Hậu cho biết: “Chúng tôi chú trọng đến nội dung tuyên truyền thiết thực như phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội, lừa đảo trên không gian mạng… và trách nhiệm của mỗi công dân đối với cộng đồng. Khi được trang bị kiến thức pháp luật từ sớm, người dân sẽ có thêm kỹ năng nhận diện rủi ro, biết tự bảo vệ bản thân và góp phần lan tỏa những hành vi tích cực trong gia đình”.

Để công tác tuyên truyền pháp luật tại vùng đồng bào DTTS đạt hiệu quả bền vững, các địa phương cần tiếp tục đổi mới phương thức triển khai, bảo đảm nội dung phù hợp với từng nhóm đối tượng và điều kiện thực tế. Việc tổ chức các buổi phổ biến pháp luật cần tránh hình thức, chú trọng trao đổi, đối thoại, giải đáp những vấn đề người dân quan tâm. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, đánh giá kết quả sau tuyên truyền, kịp thời điều chỉnh những cách làm chưa hiệu quả.