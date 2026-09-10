Xã Hải Ninh: Những công trình "0 đồng" giải phóng mặt bằng

Nhờ sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị cùng tinh thần tự nguyện, đồng lòng của nhân dân, phong trào hiến đất làm đường, nâng cấp hạ tầng tại xã Hải Ninh đã và đang lan tỏa mạnh mẽ. Nhờ đó, hàng chục công trình "0 đồng" giải phóng mặt bằng đã được triển khai, tạo nên những chuyển biến rõ nét trong diện mạo hạ tầng nông thôn địa phương.

Những ngày này, trên tuyến đường từ cầu treo Quảng Nghĩa đi QL18A, không khí thi công diễn ra rất khẩn trương. Tuyến đường có tổng chiều dài 3,42km, điểm đầu từ cầu treo Quảng Nghĩa và điểm cuối đấu nối tại Km 271+636 QL18A.

Gia đình bà Nguyễn Thị Tuyến, thôn 4, xã Hải Ninh, tháo dỡ toàn bộ tường rào, công trình và hiến hàng trăm m2 đất để thi công tuyến đường từ cầu treo Quảng Nghĩa đi QL18A.

Công trình có tổng mức đầu tư 65 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố hỗ trợ, do Trung tâm Cung ứng dịch vụ xã Hải Ninh làm chủ đầu tư. Với mục tiêu đưa tuyến đường xã thành trục giao thông hiện đại, dự án được thiết kế mở rộng lên tới 13,5m đối với đoạn qua khu dân cư (mặt đường nhựa 7,5m, vỉa hè lát gạch mỗi bên 3m, hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng và cây xanh) và 8m đối với đoạn ngoài khu dân cư.

Đáng chú ý, toàn bộ kinh phí 65 tỷ đồng đều tập trung cho xây lắp, dự án không bố trí kinh phí giải phóng mặt bằng. Qua công tác tuyên truyền, vận động của Mặt trận Tổ quốc xã và các đoàn thể, 250 hộ dân nằm trong diện ảnh hưởng đã tự nguyện bàn giao mặt bằng. Nhân dân đã hiến hơn 34.000m² đất cùng nhiều tài sản như tường rào, lan can, mái tôn, nhà ở... để đơn vị thi công phấn đấu hoàn thành dự án trong thời hạn 300 ngày.

250 hộ dân nằm trong diện ảnh hưởng đã tự nguyện hiến hơn 34.000m² đất cùng nhiều tài sản, bàn giao mặt bằng để thi công dự án đường từ cầu treo Quảng Nghĩa đi QL18A.

Trực tiếp cùng thợ san gạt mảnh sân vừa tháo dỡ để chuẩn bị xây lại tường rào mới, bà Nguyễn Thị Tuyến, thôn 4, xã Hải Ninh, chia sẻ: "Nói thật là lúc cầm búa tháo dỡ căn nhà cấp 4, đập bỏ hơn 60 mét tường rào kiên cố với nhường hơn 160m² đất để làm đường, tôi cũng tiếc công, tiếc của lắm. Nhưng nghĩ lại, xã mở đường rộng rãi thì nhân dân trực tiếp được hưởng lợi. Vừa dỡ xong phần giải phóng mặt bằng là gia đình tôi làm ngay cái cổng mới, xây lại tường rào và đổ bê tông toàn bộ sân nhà. Tuyến đường thi công to đẹp, hiện đại, mình chịu thiệt chút đất nhưng quê hương đổi thay từng ngày, con cháu mình được nhờ, thế là vui rồi”.

Không riêng tuyến đường nối từ cầu treo Quảng Nghĩa đi QL18A, phong trào hiến đất nâng cấp hạ tầng đang lan tỏa rộng khắp các khu dân cư trên địa bàn xã Hải Ninh. Việc phát huy sức mạnh cộng đồng đã trở thành chìa khóa giúp xã giải bài toán hạ tầng giao thông và các thiết chế văn hóa vốn đã cũ kỹ, chật hẹp.

Năm 2026, xã Hải Ninh triển khai kế hoạch đầu tư công gắn liền với thực hiện Kế hoạch số 272/KH-UBND ngày 21/10/2025 của Quảng Ninh về chỉnh trang các khu dân cư hiện hữu. Bằng phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng", chính quyền cùng các đoàn thể địa phương đã chủ động đến từng nhà, rà soát từng tuyến đường để tuyên truyền, vận động.

Ông Vũ Viết Duy, Trưởng phòng Kinh tế xã Hải Ninh, cho biết: "Năm 2026, xã được phân bổ 257 tỷ đồng để thực hiện 21 công trình, dự án, chủ yếu tập trung vào trường học và giao thông nông thôn. Đến nay, đã có 380 hộ dân tự nguyện hiến đất, tháo dỡ tường rào, vật kiến trúc và các công trình trên đất để phục vụ chỉnh trang, mở rộng đường giao thông với tổng diện tích hiến là 10.826,18m², giá trị ước tính khoảng 7,2 tỷ đồng. Đây là kết quả hết sức ý nghĩa, thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức cộng đồng và sự đồng thuận của nhân dân đối với chủ trương đúng đắn của thành phố và xã”.

Công nhân thi công Trường Tiểu học và THCS Quảng Nghĩa, xã Hải Ninh.

Sự chung sức của nhân dân đã tạo nên hàng chục công trình "0 đồng" giải phóng mặt bằng trên địa bàn xã. Nguồn vốn đầu tư công nhờ đó được tập trung trọn vẹn cho chất lượng xây lắp và nâng cao quy mô kỹ thuật công trình. Những con đường nhỏ hẹp trước đây đang dần được thay thế bằng những trục đường bê tông nhựa rộng rãi, có vỉa hè, cây xanh và đèn chiếu sáng đồng bộ.

Hiệu quả từ phong trào hiến đất xây dựng công trình hạ tầng ở Hải Ninh không chỉ dừng lại ở những con số diện tích đất hay giá trị tài sản được hiến tặng, mà quan trọng hơn là củng cố niềm tin của nhân dân vào chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Lại Hữu Việt