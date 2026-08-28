Tạo nền tảng vững chắc cho an ninh năng lượng quốc gia

Năng lượng là nền tảng của phát triển kinh tế. Với Quảng Ninh, nơi có thế mạnh về công nghiệp, khai khoáng và dịch vụ, bảo đảm nguồn điện, nhiên liệu và hạ tầng năng lượng đáp ứng nhu cầu giai đoạn mới là yêu cầu quan trọng để duy trì tăng trưởng. Thực hiện Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, Quảng Ninh đang chuyển mạnh từ tư duy bảo đảm nguồn cung trước mắt sang xây dựng một hệ thống năng lượng đa dạng hơn, có khả năng thích ứng với biến động thị trường và đáp ứng yêu cầu phát triển dài hạn.

Đa dạng nguồn cung, giữ nhịp tăng trưởng

Nguồn cung năng lượng trên địa bàn đang được duy trì ổn định, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của sản xuất và đời sống. Sản lượng than và điện tiếp tục giữ ở mức cao, trong khi các nguồn cung mới từng bước được bổ sung. Trong 7 tháng đầu năm 2026, sản lượng than sạch trên địa bàn đạt 25,7 triệu tấn. Cùng với than, nguồn điện tiếp tục được duy trì ổn định. 7 tháng, sản lượng điện sản xuất ước đạt 4,727 tỷ kWh, tăng 11,4%. Trong bối cảnh nhu cầu điện phục vụ sản xuất, kinh doanh và đời sống ngày càng tăng, việc duy trì sản xuất và bảo đảm cung ứng điện an toàn có ý nghĩa quan trọng đối với năng lực hấp thụ các dự án đầu tư mới của Quảng Ninh.

Nhân viên Điện lực Quảng Ninh kiểm tra thông số kỹ thuật tại trạm biến áp 110kV Cái Lân.

﻿Ảnh: Đơn vị cung cấp

Điểm đáng chú ý là Quảng Ninh không chỉ trông chờ vào các nguồn năng lượng truyền thống. Cơ cấu nguồn cung đang từng bước mở rộng với điện khí LNG, điện gió, điện mặt trời mái nhà và cả phương án nhập khẩu điện. Dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh đang được tiếp tục hoàn thiện các thủ tục để tiến tới những bước triển khai tiếp theo. Đây được xem là một trong những dự án có ý nghĩa trong quá trình đa dạng hóa nguồn điện của tỉnh, giảm sự phụ thuộc vào một nhóm nguồn năng lượng và tạo thêm dư địa cho hệ thống điện trong tương lai.

Từ vùng than truyền thống, địa phương đang từng bước hình thành một “bức tranh” năng lượng nhiều lớp hơn: Nguồn điện nền, điện khí, năng lượng tái tạo và các phương án kết nối nguồn điện bên ngoài...

Tuy nhiên, có nguồn điện thôi là chưa đủ. Quảng Ninh cũng cần một hệ thống lưới điện đồng bộ, đủ khả năng truyền tải điện đến nơi có nhu cầu và kết nối với các nguồn năng lượng mới. Vì vậy, Quảng Ninh đang đẩy nhanh nhiều dự án truyền tải điện. Trạm biến áp 110kV Texhong Hải Hà 2 đã được cấp điện. Các dự án như: Trạm biến áp 220kV Nam Hòa, đường dây 220kV Yên Hưng - Nam Hòa, cải tạo tuyến 110kV An Lạc - Tràng Bạch - Uông Bí và tuyến Hải Hà - Tiên Yên đang tiếp tục được triển khai. Dự án Trạm biến áp 220kV Cộng Hòa và đấu nối cũng đã được khởi công cuối tháng 5. Mục tiêu là từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng điện, đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng lớn của công nghiệp, đô thị và các khu kinh tế trên địa bàn.

Tháo gỡ điểm nghẽn, tạo dư địa cho các dự án mới

Nếu nguồn cung ngày càng đa dạng, thì điều cần thiết là tháo gỡ các vướng mắc để các dự án mới có thể triển khai nhanh hơn. Thực tế, không ít dự án năng lượng vẫn gặp vướng mắc ở quy hoạch, đất đai và thủ tục đầu tư. Một số quy hoạch chung tại Khu kinh tế Vân Đồn, Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái đang trong quá trình hoàn thiện, khiến cơ sở triển khai một số thủ tục về đất đai, đấu thầu dự án có sử dụng đất chưa thật sự thông suốt. Các dự án điện mặt trời tập trung tại mặt các hồ thủy lợi cũng còn vướng trong việc xác định hình thức giao đất, cho thuê đất.

Thi công, lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà.

Do đó, Quảng Ninh đang thúc đẩy hoàn thiện cơ sở quy hoạch để tạo điều kiện triển khai các dự án điện gió Quảng Ninh 3, điện gió tại Bình Liêu, Tiên Yên và những dự án năng lượng khác. Khi quỹ đất, quy hoạch và thủ tục được chuẩn bị sớm, khả năng thu hút nguồn lực xã hội vào lĩnh vực năng lượng cũng sẽ rộng mở hơn. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết: Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án nguồn điện và lưới điện truyền tải trọng điểm, đồng thời đa dạng hóa nguồn cung và phát triển năng lượng tái tạo phù hợp với quy hoạch. Mục tiêu là bảo đảm nguồn năng lượng ổn định, an toàn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Quảng Ninh đang tập trung phát triển cả nguồn điện và lưới điện. Các nhà máy điện mới phải đi cùng hệ thống đường dây, trạm biến áp đủ khả năng truyền tải. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng, sử dụng điện hiệu quả, phát triển giao thông điện và điện mặt trời mái nhà. Từ thế mạnh về than và nhiệt điện, Quảng Ninh đang từng bước đa dạng hóa nguồn năng lượng với điện khí LNG, điện gió, điện mặt trời và điện nhập khẩu.

Các nguồn năng lượng mới đang được bổ sung, cùng với hệ thống lưới điện ngày càng hoàn thiện. Khi các dự án được triển khai đúng tiến độ, hạ tầng năng lượng sẽ tạo nền tảng vững hơn cho sản xuất, thu hút đầu tư và mở rộng không gian phát triển của Quảng Ninh trong giai đoạn tới.