Phát huy vai trò tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước

Trên địa bàn Quảng Ninh hiện có 14 địa phương đã thành lập Đảng bộ Khối doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Sau một thời gian hoạt động, mô hình này từng bước phát huy hiệu quả, góp phần củng cố, phát triển tổ chức Đảng, đảng viên trong doanh nghiệp; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với khu vực kinh tế tư nhân.

Tại phường Hạ Long, Đảng bộ Khối doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước được thành lập tháng 6/2026. Ngay sau khi thành lập, Đảng bộ đã tập trung kiện toàn tổ chức, xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho Ban Chấp hành và duy trì nền nếp sinh hoạt theo quy định. Cùng với củng cố tổ chức, Đảng bộ xác định phát triển đảng viên là nhiệm vụ trọng tâm.

Đảng bộ Khối doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước phường Hạ Long duy trì nền nếp sinh hoạt thường kỳ, tập trung vào công tác phát triển tổ chức Đảng và đảng viên trong doanh nghiệp.

Điểm đáng chú ý trong cách làm của Đảng bộ Khối doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước phường Hạ Long là chủ động tiếp cận, tuyên truyền, vận động và trao đổi trực tiếp với doanh nghiệp; qua đó nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn trong quá trình thành lập tổ chức Đảng, phát triển đảng viên để phối hợp tháo gỡ. Cách làm này góp phần tạo sự đồng thuận, từng bước đưa công tác xây dựng Đảng trở thành một nội dung gắn với hoạt động của doanh nghiệp, thay vì chỉ dừng ở yêu cầu thành lập tổ chức.

Kết quả bước đầu cho thấy hướng đi này đang tạo chuyển biến tích cực. 9 tháng năm 2026, Đảng bộ phường Hạ Long đã kết nạp được 22 đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đạt 84,6% chỉ tiêu được giao; đồng thời thành lập thêm 23 công đoàn cơ sở và 2 tổ chức đoàn trong doanh nghiệp. Những kết quả này không chỉ bổ sung lực lượng cho tổ chức Đảng, mà còn từng bước mở rộng các tổ chức chính trị - xã hội, tạo nền tảng để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Việt Bắc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước phường Hạ Long, cho biết: "Ngay sau khi thành lập, Đảng bộ Khối nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy phường, tạo điều kiện để nhanh chóng ổn định tổ chức, đi vào hoạt động. Cùng với việc kịp thời nắm bắt, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, chúng tôi cũng chủ động tham mưu với cấp ủy các giải pháp tăng cường kết nối, đồng hành cùng doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi để củng cố, phát triển tổ chức Đảng, phát huy vai trò hạt nhân chính trị trong doanh nghiệp".

Tại phường Hà Tu, do chỉ có hơn 30 doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, nên việc phát triển Đảng ở khu vực này gặp không ít khó khăn với cấp ủy địa phương. Trước thực tế đó, Đảng ủy phường đã chỉ đạo thành lập Chi bộ Liên kết gồm các đảng viên làm việc tại những doanh nghiệp chưa có tổ chức Đảng và đang sinh sống trên địa bàn phường.

Đây là giải pháp linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tiễn, tạo nền tảng để thành lập Đảng bộ Khối doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước với 3 chi bộ, 47 đảng viên. Sau khi thành lập, Đảng bộ Khối đã phát triển được thêm 4 đảng viên và đang tập trung cho công tác phát triển thêm các tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Chi bộ Công ty CP Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ Quảng Ninh thuộc Đảng bộ Khối doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước phường Hà Tu, tổ chức kết nạp đảng viên mới.

Bà Dương Thị Thanh Nga, Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước phường Hà Tu, cho biết: "Hiện nay chúng tôi đang tăng cường nắm bắt tình hình hoạt động của các chi bộ, đặc biệt là Chi bộ Liên kết, để kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong quá trình sinh hoạt. Cùng với đó, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được chú trọng, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi đảng viên đang công tác tại các doanh nghiệp tư nhân, qua đó phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu trong lao động và sản xuất".

Tới nay trên địa bàn Quảng Ninh đã có 14 xã, phường, đặc khu thành lập Đảng bộ Khối doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, gồm: Mạo Khê, Việt Hưng, Uông Bí, Bãi Cháy, Cao Xanh, Hồng Gai, Hạ Long, Cẩm Phả, Cửa Ông, Móng Cái 1, Quảng Hà, Đông Mai, Hà Tu và Vân Đồn. Đây đều là những địa bàn trung tâm công nghiệp, thương mại, dịch vụ, có số lượng doanh nghiệp ngoài nhà nước lớn.

Trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, yêu cầu đặt ra đối với tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước ngày càng cao, đòi hỏi các đảng bộ khối phải tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Theo đó, cần tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ.

Ngoài ra, cần chủ động phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp để xây dựng mối quan hệ hài hòa, đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp; phát huy vai trò của tổ chức Đảng trong tuyên truyền, vận động người lao động chấp hành tốt pháp luật, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động an sinh xã hội, chương trình vì cộng đồng. Qua đó, góp phần xây dựng hình ảnh doanh nghiệp trách nhiệm, phát triển bền vững, gắn bó với địa phương.