Bài dự thi Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Ninh năm 2026: Đảng bộ Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh: Đổi mới sinh hoạt chi bộ, đưa nghị quyết vào cuộc sống

Để nghị quyết không dừng lại trên giấy, Đảng bộ Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh đã chú trọng đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt theo hướng thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Qua đó, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, khơi dậy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, góp phần biến nghị quyết thành hành động cụ thể và kết quả rõ nét.

Đảng viên Chi bộ Cơ khí - Động lực trao đổi, thảo luận tại buổi sinh hoạt chi bộ theo hướng phát huy dân chủ, gắn nghị quyết với nhiệm vụ chuyên môn.

Trong công tác xây dựng Đảng, chi bộ là nền tảng, là nơi trực tiếp đưa chủ trương, đường lối của Đảng vào thực tiễn. Chất lượng sinh hoạt chi bộ không chỉ phản ánh năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở mà còn quyết định hiệu quả đưa nghị quyết của Đảng trở thành hành động cụ thể.

Đối với các cơ sở giáo dục đại học, nơi tập trung đội ngũ trí thức, giảng viên, nhà khoa học và cán bộ quản lý, yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng càng trở nên quan trọng. Trong bối cảnh các nhà trường đẩy mạnh tự chủ, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, tổ chức đảng cần phát huy vai trò hạt nhân chính trị, tạo sự thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ.

Nhận thức rõ yêu cầu đó, Đảng bộ Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh đã chú trọng đổi mới sinh hoạt chi bộ theo hướng thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Khi mỗi kỳ sinh hoạt tập trung giải quyết những vấn đề thực tiễn của đơn vị, nghị quyết của Đảng sẽ được cụ thể hóa bằng kế hoạch hành động và những kết quả rõ nét trong thực tiễn.

Đổi mới từ cách nghĩ, cách làm

Là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Than Quảng Ninh, Đảng bộ Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh luôn xác định nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Với 181 đảng viên sinh hoạt tại 15 chi bộ trực thuộc, Đảng ủy Nhà trường xác định đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt chi bộ không chỉ nhằm bảo đảm nền nếp mà quan trọng hơn là phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức đảng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Trong bối cảnh giáo dục đại học đang đẩy mạnh đổi mới quản trị, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng trong nhà trường càng trở nên cấp thiết. Thực tiễn cho thấy, nếu sinh hoạt chi bộ chỉ dừng lại ở việc phổ biến văn bản, triển khai nhiệm vụ thì khó phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm và trí tuệ của cán bộ, đảng viên.

Từ nhận thức đó, Đảng bộ Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh đã chỉ đạo các chi bộ từng bước đổi mới theo hướng chuyển từ “sinh hoạt để triển khai nhiệm vụ” sang “sinh hoạt để bàn giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ”. Mỗi buổi sinh hoạt không chỉ là nơi quán triệt chủ trương, nghị quyết mà còn trở thành diễn đàn để cán bộ, đảng viên trao đổi, phân tích những vấn đề thực tiễn, đề xuất giải pháp và thống nhất hành động.

Điểm nổi bật trong đổi mới sinh hoạt chi bộ tại Đảng bộ Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh là việc lựa chọn nội dung gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Các chi bộ tập trung thảo luận những vấn đề thiết thực như nâng cao chất lượng giảng dạy, đổi mới phương pháp đào tạo, ứng dụng công nghệ số, đổi mới công tác tuyển sinh, phát triển nghiên cứu khoa học và xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên.

Thay vì thảo luận chung chung, các nội dung được đưa ra sinh hoạt đều hướng tới việc nhận diện khó khăn, phân tích nguyên nhân, đề xuất giải pháp và xác định trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân, bộ phận. Những nhiệm vụ đã được thống nhất tiếp tục được theo dõi, đánh giá trong các kỳ sinh hoạt tiếp theo, tạo sự gắn kết giữa nghị quyết của chi bộ với quá trình tổ chức thực hiện.

Đồng chí Hoàng Hùng Thắng, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh nhấn mạnh, đổi mới sinh hoạt chi bộ phải hướng tới tăng cường hiệu quả lãnh đạo, tránh hình thức, đồng thời phát huy trí tuệ tập thể và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Mỗi kỳ sinh hoạt cần tập trung vào những vấn đề thực tiễn của đơn vị, từ đó đề ra giải pháp phù hợp để nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống.

Tinh thần đổi mới đó được thể hiện rõ trong các buổi sinh hoạt chuyên đề tại các chi bộ trực thuộc. Quý II/2026, các chi bộ trong toàn Đảng bộ đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Nội dung trao đổi tập trung vào những vấn đề cụ thể như chuyển đổi số trong quản lý đào tạo, nâng cao chất lượng kiểm định chương trình đào tạo, giải pháp nâng cao hiệu quả tuyển sinh, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học...

Theo đồng chí Lê Quý Chiến, Bí thư Chi bộ Khoa Cơ khí - Động lực, đổi mới sinh hoạt chi bộ đã tạo môi trường để mỗi đảng viên phát huy trách nhiệm, đóng góp ý kiến từ chính thực tiễn công việc. Khi những vấn đề của đơn vị được thảo luận dân chủ, mỗi đảng viên đều có cơ hội đề xuất giải pháp và cùng chịu trách nhiệm đối với quyết định chung. Nhờ đó, việc triển khai nghị quyết thuận lợi hơn, tạo sự thống nhất về nhận thức và đồng thuận trong tổ chức thực hiện.

Từ những đổi mới trong cách nghĩ, cách làm, sinh hoạt chi bộ tại Đảng bộ Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh từng bước phát huy vai trò là diễn đàn chính trị để cán bộ, đảng viên trao đổi, phản biện, thống nhất giải pháp và nâng cao hiệu quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ. Đây là nền tảng quan trọng để nghị quyết của Đảng được cụ thể hóa bằng hành động; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng trong nhà trường.

Khi nghị quyết trở thành hành động

Đổi mới sinh hoạt chi bộ không chỉ tạo chuyển biến trong phương thức tổ chức, mà quan trọng hơn là góp phần bồi đắp nhận thức, phát huy tinh thần trách nhiệm và tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Khi những vấn đề của đơn vị được đưa vào sinh hoạt để cùng bàn bạc, phân tích và tìm giải pháp, mỗi đảng viên không chỉ là người tiếp nhận chủ trương mà còn trở thành chủ thể tham gia thực hiện nghị quyết.

Đồng chí Hoàng Hùng Thắng, Bí thư Đảng ủy Trường phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết công tác Đảng, yêu cầu tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

Từ thực tiễn tại Đảng bộ Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh cho thấy, sự đổi mới trong sinh hoạt chi bộ đã góp phần tạo nên sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên. Những nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường như tiếp tục cải thiện chất lượng đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ số, phát triển nghiên cứu khoa học, nâng cao hiệu quả tuyển sinh, thực hiện kiểm định chất lượng chương trình đào tạo… được các chi bộ quan tâm lãnh đạo, gắn với trách nhiệm cụ thể của từng đơn vị, từng cá nhân.

Đối với mỗi đảng viên, sinh hoạt chi bộ ngày càng trở thành môi trường để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp sáng kiến và cùng tập thể tháo gỡ những khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức đảng được phát huy, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên được nâng lên.

Là đảng viên, giảng viên Khoa Kinh tế, đồng chí Trần Thị Thu Lan cảm nhận rõ sự chuyển biến trong sinh hoạt chi bộ khi các nội dung trao đổi ngày càng gắn với công việc thực tiễn của đơn vị. “Sinh hoạt chi bộ hiện nay không chỉ là quán triệt chủ trương mà còn là nơi để đảng viên cùng trao đổi, tháo gỡ những vấn đề từ thực tiễn công việc. Qua đó, mỗi người thấy rõ hơn trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ chung” - đồng chí Trần Thị Thu Lan chia sẻ.

Từ những chuyển biến trong sinh hoạt chi bộ đã tạo nền tảng quan trọng để Đảng bộ Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh lãnh đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị. Trong 7 tháng đầu năm 2026, nhà trường đã hoàn thành khảo sát chính thức kiểm định chất lượng 3 chương trình đào tạo; triển khai mở ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng; thực hiện số hóa dữ liệu văn bằng, chứng chỉ; tổ chức Hội nghị khoa học cấp Trường lần thứ IX; hoàn thành tuyển sinh đào tạo thạc sĩ đợt 1 theo kế hoạch. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được quan tâm với 06 quần chúng ưu tú được kết nạp vào Đảng...

Đảng bộ Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới, góp phần bổ sung lực lượng đảng viên trẻ, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng.

Những kết quả trên cho thấy, khi nghị quyết của chi bộ được xây dựng trên cơ sở bám sát thực tiễn, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và trách nhiệm thực hiện, nghị quyết sẽ không dừng lại ở văn bản mà trở thành động lực thúc đẩy sự phát triển của đơn vị.

Từ quá trình đổi mới sinh hoạt chi bộ, Đảng bộ Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh rút ra bài học: muốn sinh hoạt chi bộ thực sự đi vào chiều sâu cần bắt đầu từ việc lựa chọn đúng những vấn đề trọng tâm để lãnh đạo, phát huy dân chủ, khuyến khích đảng viên tham gia đóng góp ý kiến, đồng thời gắn nội dung sinh hoạt với kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện. Chính cách làm đó đã tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, nâng cao chất lượng thực hiện nghị quyết, góp phần tăng cường năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Đổi mới sinh hoạt chi bộ tại Đảng bộ Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh cho thấy, sức mạnh của tổ chức đảng không chỉ được thể hiện ở việc duy trì nền nếp sinh hoạt mà còn ở khả năng biến diễn đàn sinh hoạt thành không gian phát huy trí tuệ tập thể, tăng cường đối thoại, củng cố sự đoàn kết và thống nhất trong toàn chi bộ. Từ những chuyển biến trong chất lượng sinh hoạt, nghị quyết của Đảng được cụ thể hóa thành những việc làm thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Đây là kinh nghiệm có ý nghĩa đối với việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong các cơ sở giáo dục đại học hiện nay, đồng thời là nền tảng để Đảng bộ Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.