Động đất 7,4 độ tại Colombia, ít nhất 111 người thiệt mạng

Trận động đất mạnh 7,4 độ xảy ra tại miền Tây Colombia ngày 10/8 khiến ít nhất 111 người thiệt mạng, hàng trăm tòa nhà bị hư hại và nhiều người mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Người dân và lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân trong đống đổ nát của một tòa nhà bị sập sau trận động đất ở Cali, Colombia, ngày 10/8/2026. Ảnh: AP

Tại Cali, thành phố lớn thứ ba của Colombia, các đội cứu hộ và người dân đào bới những phần còn lại của các công trình bị phá hủy, chuyền tay nhau những khối bê tông và các mảnh vỡ khác trong quá trình tìm kiếm nạn nhân.

“Tòa nhà của chúng tôi về cơ bản đã thành đống đổ nát, còn tòa nhà bên cạnh thì sập hoàn toàn”, ông Álvaro López nói khi ôm chú chó và theo dõi công tác cứu hộ.

Ngoài Cali, động đất còn gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều thành phố ở miền Tây Colombia như Pereira, Quibdo và Manizales. Rung chấn cũng được cảm nhận tại Ecuador và Panama.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), tâm chấn nằm tại San Jose del Palmar, một cộng đồng có khoảng 4.800 dân ở vùng Choco, cách thủ đô Bogota khoảng 400km về phía Tây.

Tổng thống Colombia Abelardo de la Espriella tuyên bố tình trạng khẩn cấp nhằm đẩy nhanh việc cấp kinh phí khắc phục hậu quả động đất.

“Chúng tôi sẽ không để người dân phải tự xoay xở” - Tổng thống Espriella tuyên bố.

Cơ quan Địa chất Colombia cho biết đây là trận động đất mạnh nhất được ghi nhận tại nước này “trong thế kỷ XXI”. Sau trận động đất chính, nhiều dư chấn tiếp tục xảy ra.

Khu vực Thái Bình Dương của Colombia quanh tâm chấn nằm trên “Vành đai lửa”, hệ thống các đứt gãy địa chấn bao quanh Thái Bình Dương, nơi xảy ra phần lớn các trận động đất trên thế giới. Vùng này, đặc biệt là khu vực Choco, là một trong những nơi nghèo nhất Colombia, nằm sâu trong vùng rừng rậm và nhiều nơi chỉ có thể tiếp cận bằng thuyền hoặc máy bay. Điều này có thể gây khó khăn cho việc đánh giá đầy đủ mức độ thương vong và thiệt hại.

Trận động đất tiếp tục làm gia tăng lo ngại tại Colombia sau khi nước láng giềng Venezuela hứng chịu hai trận động đất liên tiếp vào cuối tháng 6, phá hủy hàng trăm tòa nhà và khiến hơn 6.300 người thiệt mạng.

Đến chiều 10/8, người dân bắt đầu đưa thông tin về người thân mất tích lên các cơ sở dữ liệu trực tuyến. Một trang dữ liệu ghi nhận hơn 2.000 trường hợp mất tích, chủ yếu tại Cali và Pereira, và con số tiếp tục tăng.

Đây là thách thức lớn đầu tiên đối với nhiệm kỳ Tổng thống của ông de la Espriella, người vừa tuyên thệ nhậm chức cuối tuần qua. Ông cho biết đang trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó khẩn cấp.

Tối 10/8, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo sẽ cung cấp 15,5 triệu USD hỗ trợ Colombia về nơi ở khẩn cấp, lương thực và các nhu cầu cứu trợ khác. Nhiều quốc gia Mỹ Latinh cũng đã đưa ra đề nghị hỗ trợ cho Colombia.