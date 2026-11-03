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50% - là tỷ lệ hộ dân vùng khó khăn được tập huấn an toàn điện

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#điện #đồng bào #nông thôn #an toàn

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