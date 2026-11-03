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Công nghiệp - Hạ tầng
Nông nghiệp - Nông thôn
Xúc tiến đầu tư
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Than khoáng sản
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Y tế
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Văn hoá
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Quảng Ninh - Điểm đến bốn mùa
Trải nghiệm - Khám phá
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Xã hội
50% - là tỷ lệ hộ dân vùng khó khăn được tập huấn an toàn điện
03/11/2026 09:29
Báo Quảng Ninh trên
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từ khóa:
#điện
#đồng bào
#nông thôn
#an toàn
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