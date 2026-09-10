“Pò Hèn lộng gió”- Khúc ca thiết tha về quê hương của Đặng Hà Thi

“Pò Hèn lộng gió” của Đặng Hà Thi là khúc ca tha thiết về quê hương Quảng Ninh, nơi địa đầu Tổ quốc vừa hùng vĩ, thơ mộng vừa giàu truyền thống cách mạng.

Du khách thăm Di tích Quốc gia Pò Hèn.

Qua những hình ảnh Pò Hèn, dòng Bắc Luân, đồi quế, đồi chè, sóng Bạch Đằng và những trang sử hào hùng, tác giả bày tỏ niềm xúc động, tự hào trước vẻ đẹp thiên nhiên cùng sức sống mạnh mẽ của vùng Đất mỏ.

Đặc biệt, câu thơ “Viết tiếp trang sử vàng bằng 'Kỷ luật – Đồng tâm’” đã kết nối truyền thống với hiện tại, khẳng định phẩm chất kiên cường của người Quảng Ninh trong hành trình dựng xây quê hương. Với giọng thơ hào sảng mà giàu cảm xúc, bài thơ để lại dư âm đẹp về tình yêu đất nước, niềm tự hào biên cương và tình yêu sâu nặng với quê hương Đất mỏ.

PÒ HÈN LỘNG GIÓ

Trên đỉnh Pò Hèn lộng gió chiều nay

Mây trắng bay giữa đại ngàn thăm thẳm

Dòng Bắc Luân xanh trong giữa thu vàng bát ngát

Ôm trọn cả dáng hình một dải đất biên cương

Ôi biết mấy thân yêu – Vùng Đất mỏ kiên cường

Qua nắng lửa bão giông vẫn ngời lên sức trẻ

Những đồi quế đồi chè đang vươn mình mạnh mẽ

Hát mãi khúc tráng ca về đất mẹ anh hùng

Những con sóng Bạch Đằng ghi khắc những chiến công

Những trang sử lưu danh bao người con bất tử

Hoa vẫn nở cho mùa thêm rạng rỡ

Cho Đất mỏ anh hùng vươn tới những miền xa

Trời Đông Bắc mênh mông, biển xanh biếc chan hoà

Nghe hương quế ngát thơm giữa đại ngàn lộng gió

Khi Tổ quốc gọi tên – những người con đất mỏ

Viết tiếp trang sử vàng bằng “Kỷ luật – Đồng tâm”

Mùa thu mới lại về, tha thiết những thanh âm

Lời Bác hỏi năm xưa, lời tiền nhân vọng mãi

Trên đỉnh Pò Hèn - non sông liền một dải

Thêm yêu mến, tự hào thành phố mỏ quê hương!

Ngày 25/8/2026

Đặng Hà Thi