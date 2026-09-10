“Pò Hèn lộng gió”- Khúc ca thiết tha về quê hương của Đặng Hà Thi

“Pò Hèn lộng gió” của Đặng Hà Thi là khúc ca tha thiết về quê hương Quảng Ninh, nơi địa đầu Tổ quốc vừa hùng vĩ, thơ mộng vừa giàu truyền thống cách mạng.
Qua những hình ảnh Pò Hèn, dòng Bắc Luân, đồi quế, đồi chè, sóng Bạch Đằng và những trang sử hào hùng, tác giả bày tỏ niềm xúc động, tự hào trước vẻ đẹp thiên nhiên cùng sức sống mạnh mẽ của vùng Đất mỏ.
Đặc biệt, câu thơ “Viết tiếp trang sử vàng bằng 'Kỷ luật – Đồng tâm’” đã kết nối truyền thống với hiện tại, khẳng định phẩm chất kiên cường của người Quảng Ninh trong hành trình dựng xây quê hương. Với giọng thơ hào sảng mà giàu cảm xúc, bài thơ để lại dư âm đẹp về tình yêu đất nước, niềm tự hào biên cương và tình yêu sâu nặng với quê hương Đất mỏ.
Ôi biết mấy thân yêu – Vùng Đất mỏ kiên cường
Cho Đất mỏ anh hùng vươn tới những miền xa
Viết tiếp trang sử vàng bằng “Kỷ luật – Đồng tâm”