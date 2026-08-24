Dự án đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng được tăng vốn thêm 86 nghìn tỷ đồng

Theo nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư vừa được Quốc hội thông qua, dự án đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng được tăng vốn đầu tư thêm 86 nghìn tỷ đồng.

Sáng 24/8, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng.

Theo đó, điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết 187/2025 của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án, với phạm vi là điểm đầu tại vị trí nối ray qua biên giới (tỉnh Lào Cai) và điểm cuối tại ga Nam Hải Phòng, với chiều dài tuyến chính khoảng 363km, đi qua 6 tỉnh, thành phố: Lào Cai, Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên và Hải Phòng.

Cụ thể, đầu tư mới đường đôi đoạn từ ga Bắc Hồng đến ga Nam Hải Phòng và đoạn từ ga Yên Viên đến ga Gia Lâm, đường đơn đối với đoạn tuyến còn lại, khổ 1.435mm, vận chuyển chung hành khách và hàng hóa.

Tốc độ thiết kế 160km/h với đoạn từ Lào Cai đến ga Nam Hải Phòng, tốc độ thiết kế 120km/h với đoạn khu vực đầu mối thành phố Hà Nội và tốc độ 80km/h với các đoạn tuyến còn lại.

Dự án sẽ sử dụng công nghệ đường sắt chạy trên ray, sử dụng sức kéo điện cho tuyến chính và đoạn tuyến nhánh nối từ ga Yên Viên đến ga Gia Lâm. Sử dụng sức kéo diesel và chuyển đổi đầu máy sử dụng năng lượng sạch trong tương lai cho các tuyến nhánh kết nối cảng biển.

Sơ bộ, tổng nhu cầu sử dụng đất của dự án khoảng 2.075ha, thực hiện tái định cư khoảng 25.544 người dân. Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án là 289.339 tỷ đồng, tăng thêm hơn 86 nghìn tỷ đồng so với phê duyệt trước đó là 203.200 tỷ đồng.

Các đại biểu dự phiên họp sáng 24/8. (Ảnh: DUY LINH)

Nghị quyết vừa được phê duyệt đặt mục tiêu tiến độ thực hiện dự án là từ năm 2025 lập báo cáo nghiên cứu khả thi, phấn đấu hoàn thành cơ bản dự án chậm nhất vào năm 2030. Đầu tư đoạn tuyến nhánh kết nối ga Nam Hải Phòng và ga Nam Đồ Sơn đồng bộ với tiến độ đầu tư khu bến Nam Đồ Sơn.

Báo cáo tiếp thu, giải trình trước khi Quốc hội bấm nút thông qua, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết việc sơ bộ tổng mức đầu tư được Quốc hội phê duyệt trước đó được xác định theo quy định về xây dựng và đề cập trong báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.

Cụ thể, sơ bộ tổng mức đầu tư điều chỉnh lần này đã được tính toán cụ thể, chi tiết hơn, trên cơ sở tính theo giá trị tổng mức đầu tư của bước báo cáo nghiên cứu khả thi, bao gồm: danh mục các tiêu chuẩn kỹ thuật được Bộ Xây dựng phê duyệt; khối lượng công việc; đơn giá các loại vật tư vật liệu, chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư cập nhật đến năm 2026.

Các khoản chi phí được bổ sung tăng thêm gồm: chi phí xây lắp và thiết bị tăng thêm 51.210 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tăng 34.849 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án, đầu tư xây dựng và chi phí khác là 163 tỷ đồng; chi phí dự phòng là 114 tỷ đồng.

Nghị quyết của Quốc hội giao Chính phủ chịu trách nhiệm về các nội dung, thông tin, số liệu trong hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án; xác định sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án đúng yêu cầu, tiêu chuẩn, định mức theo quy định của pháp luật; kiểm soát về công nghệ, kỹ thuật, bảo đảm tiến độ, đồng bộ, an toàn, kết nối thuận lợi và chủ động trong vận hành, bảo trì.