Vịnh Hạ Long hút khách nước ngoài mùa thu đông

Mùa thu đông là mùa mà trời nước vịnh Hạ Long trong xanh, yên bình hơn, cũng là mùa thu hút lượng khách nước ngoài lớn hơn. Đây còn là mùa của khách tàu biển với những chuyến tàu chở hàng nghìn du khách quốc tế cao cấp đến tham quan vịnh Hạ Long và trải nghiệm các điểm đến, dịch vụ trên bờ, cũng như tại các địa phương lân cận.

Khách quốc tế chiếm đa số

Ngày 2/11 vừa qua, 2 tàu biển Viking Orion và Azamara Pursuit đã đưa gần 1.600 khách quốc tế đến Quảng Ninh và lưu lại 2 ngày 1 đêm. Trong thời gian lưu trú, du khách đã lựa chọn nhiều hành trình khám phá các danh lam, thắng cảnh và giá trị văn hóa đặc trưng của địa phương, trong đó có tham quan Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long.

Đây chỉ là 2 trong số khoảng 30 chuyến tàu biển đã và sẽ đến Quảng Ninh vào mùa tàu biển cuối năm 2026 theo kế hoạch, hứa hẹn mang theo số lượng khách đáng kể thuộc dòng khách chi tiêu cao đến với vịnh di sản.

Các thí sinh tham gia Cuộc thi Hoa hậu thế giới tham quan vịnh Hạ Long trên du thuyền. Ảnh do BTC cung cấp.

Theo thống kê của Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử (Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh), tính từ tháng 8 đến hết tháng 10/2026, vịnh Hạ Long đã đón hơn 685.000 lượt khách, trong đó khách nước ngoài là chủ yếu với hơn 500.000 lượt (chiếm khoảng 73%).

Tuyến tham quan VHL2 vẫn thu hút lượng khách lớn nhất, với trên 510.000 lượt khách, trong đó khách nước ngoài đạt gần 423.000 lượt (chiếm gần 83%). Các tuyến liên vùng vịnh Hạ Long - Lan Hạ cũng cho thấy sức hút đáng kể với du khách khi 3 tháng qua đón trên 10.600 khách, trong đó khách quốc tế chiếm đại đa số với hơn 9.300 khách (chiếm gần 88%).

Vịnh Hạ Long là điểm đến thu hút lượng khách nước ngoài rất lớn, tuy nhiên tỷ lệ khách quốc tế đến với di sản vào mùa thu đông có sự gia tăng đáng kể so với khách nội địa khi mùa cao điểm hè cũng là mùa của khách nội địa qua đi. Trong 10 tháng vừa qua, vịnh Hạ Long đã đón tiếp, phục vụ 2.975.000 lượt khách tham quan đảm bảo an toàn, chu đáo, trong đó có 1.934.500 lượt khách nước ngoài. Thu phí tham quan vịnh Hạ Long ước đạt trên 700 tỷ đồng. Những con số này đều vượt nhẹ so với kế hoạch đặt ra từ đầu năm và gần bằng chỉ tiêu điều chỉnh tăng của thành phố trong năm 2026.

Đảm bảo khâu quản lý, phục vụ du khách

Để đảm bảo tốt việc phục vụ du khách, công tác bảo vệ môi trường được Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử chú trọng thực hiện tốt. Theo đó, đơn vị duy trì thường xuyên công tác giám sát môi trường với hơn 120 lượt; thực hiện hiệu quả nhiệm vụ thu gom, vận chuyển rác thải trên vịnh Hạ Long. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã thu gom, xử lý khoảng 520 tấn rác thải khu vực ven bờ và trên vịnh Hạ Long.

Ban quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử phối hợp với doanh nghiệp thu gom rác thải tại một hòn đảo trên vịnh Hạ Long.

Cùng với đó, các chất thải nguy hại cũng được đơn vị xây dựng phương án thu gom, xử lý; nước thải tại các điểm tham quan được ứng dụng công nghệ Jokaso, Uniship để xử lý. Đơn vị cũng thường xuyên tổ chức các đợt ra quân thu gom rác thải trôi nổi, ven chân đảo; phối hợp với Ban Quản lý vịnh Cát Bà tổ chức hoạt động "Ngày Chủ nhật xanh", thu gom rác thải khu vực giáp ranh định kỳ hằng tháng. Đẩy mạnh chương trình phòng chống rác thải nhựa với 67 lượt giám sát, tuyên truyền tới chủ tàu du lịch, hướng dẫn viên và khách du lịch tại các khu vực quản lý.

Công tác tuần tra, kiểm soát được đơn vị duy trì lực lượng triển khai 24/24 giờ. Qua đó đã phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức 1.039 lượt tuần tra, giám sát, kịp thời phát hiện, đề nghị xử lý 124 trường hợp vi phạm, đề nghị xử phạt trên 344 triệu đồng. Đơn vị cũng đã công bố và đưa vào hoạt động đường dây nóng tiếp nhận thông tin, phản ánh, kiến nghị về du lịch, an toàn, cứu nạn, cứu hộ; tiếp nhận, giải đáp 331 cuộc gọi và xử lý hơn 10 phản ánh, kiến nghị của người dân, khách du lịch trong thời gian qua.

Để tăng cường công tác quản lý các hoạt động dịch vụ du lịch, Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử đã tổ chức ký hợp đồng neo đậu tàu du lịch với hơn 250 doanh nghiệp, hộ kinh doanh; ký hợp đồng quản lý hoạt động dịch vụ vui chơi, giải trí, xuồng cao tốc đối với 11 doanh nghiệp (1.049 kayak, 209 đò chèo tay, 44 xuồng cao tốc); ký hợp đồng quản lý đối với 8 doanh nghiệp, hộ kinh doanh dịch vụ du lịch khác trên vịnh. Các hợp đồng sau ký kết thường xuyên được đơn vị kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm khi có sai phạm.

Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử đã ký hợp đồng neo đậu tàu du lịch với trên 250 doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên vịnh.

Với đặc điểm môi trường biển nên khâu tu bổ, tôn tạo cơ sở hạ tầng tại các điểm tham quan vịnh Hạ Long được đơn vị triển khai thường xuyên. Cùng với việc tăng cường quản lý các cảng, bến thuộc phạm vi quản lý, trong những tháng đầu năm, đơn vị đã thực hiện quy trình, thủ tục mở rộng các khu neo đậu nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long tại Hòn Lát, Cống Đỏ, Ti Tốp; tập trung cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất, hạ tầng tại các điểm đón tiếp, phục vụ khách tham quan, đảm bảo an toàn trước mùa cao điểm du lịch hè trên vịnh Hạ Long.

Để đảm bảo an toàn cho hoạt động tham quan trên vịnh, đơn vị thường xuyên thông tin tuyên truyền đến tàu du lịch về vị trí tránh trú bão, giông lốc, thông tin dự báo thời tiết, yêu cầu hướng dẫn cho khách về kỹ năng an toàn. Ứng dụng KHCN (hệ thống GPS, VHF, camera, viba...) góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa, cứu nạn, cứu hộ.

Hiện nay, đơn vị đang tập trung hoàn thiện các hệ thống giám sát thông minh, giám sát an ninh, an toàn tại các khu du lịch; giám sát, cảnh báo an toàn trên vịnh Hạ Long. Phối hợp với Sở Y tế triển khai tổ y tế thường trực trên vịnh Hạ Long; bố trí, đảm bảo hạ tầng, hậu cần phục vụ hoạt động và tham gia tổ liên ngành thường trực cứu nạn, cứu hộ trên vịnh Hạ Long; đã kịp thời xử lý/phối hợp xử lý 226 trường hợp cứu thương, hỗ trợ y tế tại các khu vực quản lý từ đầu năm đến nay.

Thời gian qua, đơn vị đã và đang tập trung triển khai đồng bộ 4 nhiệm vụ trọng điểm về chuyển đổi số gắn với vịnh Hạ Long, gồm: Hệ thống bán, kiểm soát vé tham quan vịnh Hạ Long; thuê dịch vụ công nghệ số hệ thống camera quản lý, giám sát thông minh tại các cảng bến, điểm tham quan trên vịnh Hạ Long; thuê dịch vụ công nghệ số Trung tâm giám sát, điều hành các hoạt động du lịch vịnh Hạ Long - Bái Tử Long; số hóa Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long.

Phối hợp với doanh nghiệp mở rộng hạ tầng viễn thông, lắp đặt trạm phát sóng, thử nghiệm starlink và hệ thống wifi tại các điểm công tác trên vịnh Hạ Long phục vụ yêu cầu quản lý, giám sát, cứu nạn, cứu hộ và hỗ trợ các hoạt động du lịch.

Bãi tắm Soi Sim đã và đang được đầu tư về hạ tầng, dịch vụ, dự kiến đưa vào khai thác trở lại trong tháng 11 này (ảnh chụp tháng 6/2026).

Nỗ lực cho sản phẩm, dịch vụ mới

Mặc dù đã có nhiều nỗ lực trong quản lý, phục vụ du khách đảm bảo ổn định, tuy nhiên việc phát triển sản phẩm, dịch vụ du lịch mới đáp ứng mong muốn của doanh nghiệp, du khách thực tế lâu nay vẫn còn chậm. Một điểm sáng là vào dịp hè vừa qua, đơn vị đã phối hợp với các sở, ngành, doanh nghiệp để triển khai đưa 2 sản phẩm du lịch mới vào hoạt động, gồm thuyền ba vách và du thuyền hop on - hop off chạy tuyến ven bờ vịnh Hạ Long, tạo được sức hút đáng kể cho du khách.

Qua tìm hiểu được biết, hạ tầng, dịch vụ tại bãi tắm Soi Sim (bãi tắm nằm trong hành trình tham quan trên vịnh Hạ Long nhưng dừng hoạt động nhiều năm qua) đến nay đã cơ bản được khôi phục, hoàn thiện, trong đó riêng lượng cát được doanh nghiệp đưa về để sửa sang, tu bổ bãi tắm lên tới hàng nghìn m3.

Theo lãnh đạo Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử, đơn vị đã và đang đẩy nhanh việc hoàn thiện các điều kiện như: Phương án quản lý bãi tắm; chủ động làm việc, đề nghị doanh nghiệp phối hợp rà soát, triển khai các nội dung liên quan, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án Khu bảo tồn động thực vật vịnh Hạ Long trên đảo Soi Sim...

Đồng thời báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về tình hình, các nội dung liên quan đến dự án, công trình trên đảo Soi Sim và đề nghị phối hợp, thống nhất các giải pháp với mục tiêu sớm đưa bãi tắm Soi Sim - một trong 100 bãi tắm được bình chọn là đẹp nhất thế giới năm 2026, vào khai thác, phục vụ du khách trong tháng 11/2026.