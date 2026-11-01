Bứt phá trên bản đồ du lịch quốc tế

Sở hữu kỳ quan thiên nhiên thế giới, hệ thống di sản văn hóa đặc sắc cùng hạ tầng du lịch ngày càng đồng bộ, Quảng Ninh đang có nhiều lợi thế để bứt phá trên bản đồ du lịch quốc tế. Song, trong cuộc cạnh tranh điểm đến ngày càng quyết liệt, lợi thế tài nguyên thôi chưa đủ. Làm mới sản phẩm, nâng chất lượng dịch vụ, mở rộng thị trường đang là những yêu cầu cấp thiết để Quảng Ninh không chỉ hút khách đến mà còn giữ chân và khiến du khách muốn trở lại.

Năm 2025, du lịch Quảng Ninh ghi dấu ấn với hơn 21 triệu lượt khách, trong đó khoảng 4,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng 18,4% so với năm trước; tổng thu du lịch đạt trên 57.000 tỷ đồng. Năm 2026, thành phố đặt mục tiêu đón 22 triệu lượt khách, trong đó 5,2 triệu lượt khách quốc tế, tổng thu khoảng 65.000 tỷ đồng. Những con số cho thấy dư địa tăng trưởng lớn, đồng thời đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ để gia tăng sức cạnh tranh của điểm đến.

Du khách quốc tế xuống tàu tham quan vịnh Hạ Long. (Ảnh minh họa)

Từ lợi thế vịnh Hạ Long, Bái Tử Long đến không gian văn hóa Yên Tử, biển đảo Vân Đồn, Cô Tô hay vùng biên Móng Cái, Quảng Ninh có điều kiện hình thành hệ sinh thái du lịch đa dạng. Những du thuyền cao cấp, sản phẩm nghỉ dưỡng biển đảo, du lịch di sản, trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, giải trí về đêm đang từng bước làm mới diện mạo điểm đến. Không chỉ ngắm cảnh, du khách được sống cùng di sản, thiên nhiên và con người bản địa. Biến tài nguyên thành trải nghiệm, biến văn hóa thành sản phẩm chính là hướng đi để gia tăng sức hút, nhất là với dòng khách quốc tế thích khám phá, tìm kiếm những giá trị khác biệt.

Cùng với làm mới sản phẩm, Quảng Ninh cần tiếp tục đổi mới cách tiếp cận thị trường. Bên cạnh duy trì nguồn khách truyền thống từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, việc mở rộng sang Ấn Độ, Nga, châu Âu, Bắc Mỹ sẽ tạo thêm dư địa tăng trưởng. Mỗi thị trường có nhu cầu, thị hiếu riêng, đòi hỏi sản phẩm và cách quảng bá phù hợp. Du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch tàu biển, golf, MICE, du lịch cưới hay trải nghiệm văn hóa đều có thể trở thành những phân khúc giàu tiềm năng.

Đáng chú ý, sức hút của điểm đến không chỉ đến từ sản phẩm mới mà còn được quyết định bởi chất lượng phục vụ. Một hành trình thuận tiện, môi trường du lịch văn minh, giá cả minh bạch, đội ngũ nhân lực chuyên nghiệp, khả năng giao tiếp ngoại ngữ tốt sẽ góp phần tạo dựng niềm tin. Chuyển đổi số, quảng bá trên các nền tảng quốc tế, liên kết doanh nghiệp lữ hành và xây dựng những tuyến trải nghiệm liên vùng cũng cần được đẩy mạnh để đưa hình ảnh Quảng Ninh đến gần hơn với du khách toàn cầu.

Đích đến của du lịch Quảng Ninh không đơn thuần là những kỷ lục về lượng khách. Quan trọng hơn là nâng giá trị mỗi chuyến đi, kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu và tỷ lệ khách quay trở lại. Khi mỗi sản phẩm có bản sắc, mỗi dịch vụ có chất lượng, mỗi trải nghiệm để lại ấn tượng, thành phố Quảng Ninh sẽ có thêm lực hút bền vững, từng bước khẳng định vị thế điểm đến quốc tế hấp dẫn, đẳng cấp và giàu bản sắc.