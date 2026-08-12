Đưa hoạt động chế biến hải sản vào nền nếp

Thời gian qua, xã Đầm Hà đã quyết liệt chấn chỉnh, xử lý các vi phạm, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng, môi trường và an toàn thực phẩm, từng bước đưa hoạt động sơ chế, chế biến hàu, hà trên địa bàn đi vào nền nếp gắn với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Khu nhà xưởng của Tập đoàn Việt - Úc.

Địa phương đã ban hành nhiều kế hoạch, văn bản chỉ đạo, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm các quy định về đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm trong hoạt động sơ chế, chế biến hải sản. Từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, UBND xã đã tổ chức 5 cuộc kiểm tra, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện 2 cuộc kiểm tra đối với các cơ sở sơ chế, chế biến hàu, hà.

Qua đó, nhiều trường hợp vi phạm đã được chấn chỉnh, yêu cầu khắc phục hậu quả, tháo dỡ công trình vi phạm và tạm dừng hoạt động đối với các cơ sở chưa bảo đảm điều kiện theo quy định. Trong công tác quản lý chất thải, Tổ công tác đặc biệt của xã đã kiểm tra, rà soát lượng vỏ hàu tồn lưu trên địa bàn, ghi nhận khoảng 20 tấn vỏ hàu tập kết tại khu vực xung quanh các cơ sở sơ chế, các điểm xâu giống nhỏ lẻ và một số ao, đầm nuôi trồng thủy sản. UBND xã đã yêu cầu các chủ nguồn thải ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để vận chuyển, xử lý theo đúng quy định.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh về việc một số cơ sở chế biến hàu nghi có dấu hiệu xả nước thải ra môi trường, đoàn kiểm tra liên ngành do lãnh đạo xã cùng Công an xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan đã tiến hành kiểm tra thực tế tại các cơ sở sơ chế, chế biến hàu trên địa bàn. Đối với những cơ sở không bảo đảm các điều kiện về môi trường, đất đai và các quy định có liên quan, địa phương kiên quyết yêu cầu tạm dừng hoạt động để khắc phục hoặc xử lý theo quy định của pháp luật.

Đóng gói sản phẩm hàu xuất khẩu tại Công ty Sea Gold, xã Đầm Hà.

Đối với các cơ sở chấp hành tốt, có nhu cầu tiếp tục hoạt động, xã sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để đơn vị, doanh nghiệp nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ và các điều kiện sản xuất, kinh doanh theo quy định.

UBND xã Đầm Hà cũng đã tổ chức hội nghị triển khai chỉ đạo của UBND tỉnh về tăng cường quản lý hoạt động sơ chế, chế biến hàu, hà; đồng thời hướng dẫn và tổ chức cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực này ký cam kết chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường, đất đai, xây dựng và các quy định liên quan trong quá trình sơ chế, chế biến hàu, hà. Xã cũng yêu cầu các cơ sở đủ điều kiện tiếp tục rà soát, hoàn thiện các thủ tục về môi trường, đầu tư hệ thống thu gom, xử lý chất thải theo đúng hướng dẫn của cơ quan chức năng, bảo đảm hoạt động đúng quy định.

Hoạt động sơ chế hàu đã đi vào nền nếp.

Trước đó, Đoàn kiểm tra liên ngành gồm Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại các cơ sở sơ chế, chế biến hàu, hà trên địa bàn xã Đầm Hà. Đợt kiểm tra tập trung vào việc chấp hành các quy định về đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và các quy định liên quan trong hoạt động sơ chế, chế biến thủy sản. Đoàn kiểm tra thực tế việc sử dụng đất, xây dựng công trình, thu gom và xử lý nước thải, chất thải rắn, khí thải; điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và điều kiện sản xuất tại các cơ sở.

Để tháo gỡ khó khăn cho công tác sơ chế, các cơ sở chế biến hàu, hà trên địa bàn đều thấy sự cần thiết của việc quy hoạch khu sơ chế, chế biến hàu, hà tập trung nhằm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn thực phẩm, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thủy hải sản phát triển ổn định, bền vững. Ông Trần Anh Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, đề nghị đối với quy hoạch khu sơ chế, chế biến thủy hải sản (hàu, hà) tập trung, đơn vị tư vấn cần tiếp thu ý kiến của các đại biểu, nhân dân và cơ sở chế biến nhằm tiếp tục điều chỉnh, hoàn thiện phương án.