Giá dầu thế giới giảm mạnh sau tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông

Giá dầu thế giới giảm mạnh trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tạm hoãn các đợt không kích mới nhằm vào Iran, đồng thời cho biết một thỏa thuận chấm dứt xung đột tại Trung Đông có thể sớm đạt được.

Các tàu hàng trên vùng biển gần eo biển Hormuz, nơi hoạt động vận tải dầu mỏ chịu ảnh hưởng bởi căng thẳng Trung Đông. Ảnh: AP.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 2/8 theo giờ Mỹ, giá dầu thô WTI giảm khoảng 5%, xuống còn 80,79 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu Brent Biển Bắc cũng giảm 5%, xuống còn 83,87 USD/thùng.

Theo các chuyên gia năng lượng cho rằng, triển vọng hạ nhiệt căng thẳng có thể giúp các tàu chở dầu nối lại hoạt động qua Vịnh Ba Tư, nơi nhiều tàu chở dầu và hàng hóa đã bị mắc kẹt trong nhiều tháng do xung đột.

Kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran hồi cuối tháng 2, giá dầu liên tục biến động mạnh và nhiều lần vượt mốc 100 USD/thùng. Giá năng lượng tăng cao đã đẩy chi phí xăng dầu, nhiên liệu hàng không và vận tải leo thang, khiến người tiêu dùng tại nhiều quốc gia phải chi trả nhiều hơn cho xăng, vé máy bay và nhiều loại hàng hóa.

Tình trạng gián đoạn nguồn cung cũng khiến một số quốc gia đối mặt với nguy cơ thiếu nhiên liệu, buộc phải áp dụng chế độ phân phối nhiên liệu, thậm chí tạm thời đóng cửa trường học và một số cơ quan công quyền.

Trong khi đó, các tập đoàn dầu khí được hưởng lợi nhờ giá dầu, xăng và dầu diesel duy trì ở mức cao, khi hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz – tuyến hàng hải trung chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ giao dịch toàn cầu – bị ảnh hưởng bởi xung đột.

Mặc dù giảm mạnh sau tuyên bố của Tổng thống Donald Trump, giá dầu WTI vẫn cao hơn khoảng 20% so với trước khi xung đột bùng phát.