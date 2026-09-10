Giá dầu vượt 100 USD/thùng khi xung đột Mỹ - Iran leo thang

Giá dầu tăng vọt lên trên 100 USD/thùng trong phiên giao dịch ngày 9/9 khi giao tranh giữa Mỹ và Iran leo thang, làm dấy lên lo ngại chi phí đối với người tiêu dùng và doanh nghiệp trên toàn cầu sẽ gia tăng.

Các tàu hàng trên vùng biển gần eo biển Hormuz, nơi hoạt động vận tải dầu mỏ chịu ảnh hưởng bởi căng thẳng Trung Đông. Ảnh: AP

Giá dầu Brent, loại dầu chuẩn quốc tế, lần đầu tiên vượt mốc 100 USD/thùng kể từ tháng 7 và chốt phiên ở mức 101,21 USD/thùng. Giá dầu thô Mỹ cũng tăng mạnh, chốt phiên ở mức 96,05 USD/thùng, một ngày sau khi các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở và tàu chở dầu ở Trung Đông làm gia tăng nguy cơ nguồn cung dầu toàn cầu vốn đã bị hạn chế do chiến tranh tiếp tục bị gián đoạn.

Những diễn biến mới tại Trung Đông, cùng triển vọng về hòa bình và khả năng giao tranh tái diễn, đã khiến thị trường dầu mỏ biến động mạnh trong hơn 6 tháng xung đột. Việc giá dầu trở lại mốc 100 USD/thùng làm gia tăng lo ngại, bởi các chuyên gia cảnh báo giá dầu cao kéo dài sẽ khiến những tác động kinh tế của cuộc xung đột trở nên nghiêm trọng hơn.

Dầu thô là nguyên liệu chính để sản xuất các loại nhiên liệu phổ biến như xăng và dầu diesel, khiến giá các mặt hàng này cũng tăng trong những tuần gần đây. Giá năng lượng cao hơn có thể lan tỏa sang toàn bộ nền kinh tế, làm tăng chi phí trong mọi lĩnh vực, từ sản xuất và vận chuyển lương thực, thuốc men, hàng tiêu dùng đến đi lại hằng ngày và vận tải hàng không.

“Việc giá dầu Brent vượt 100 USD/thùng là một dấu mốc đáng chú ý đối với thị trường, nhưng điều đáng lo ngại hơn là tác động của mức giá này đối với lạm phát” - ông Lukman Otunuga, Trưởng bộ phận nghiên cứu thị trường tại công ty môi giới toàn cầu FXTM, nhận định.

Trong khi đó, những hệ lụy chính trị có thể tiếp tục gia tăng. Tổng thống Mỹ Donald Trump, người nhiều lần tìm cách giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của cuộc chiến mà Mỹ cùng phát động, ngày 9/9 cho rằng giá dầu nhiều khả năng sẽ không giảm cho đến sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.

Giá dầu thô tăng mạnh ngay sau khi cuộc chiến giữa Israel, Mỹ và Iran bắt đầu vào cuối tháng 2. Giao tranh đã khiến phần lớn hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz bị đình trệ. Trước khi xung đột nổ ra, tuyến đường biển quan trọng này là nơi vận chuyển khoảng 1/5 nguồn cung dầu của thế giới.

Giá dầu biến động đáng kể trong 6 tháng qua. Brent tăng mạnh trong những ngày đầu chiến tranh và có thời điểm lên gần 120 USD/thùng. Giá dầu nhiều lần biến động mạnh trong từng phiên, trong khi giá Brent duy trì trên 100 USD/thùng suốt một tháng vào mùa xuân.

Kỳ vọng về một thỏa thuận hòa bình lâu dài và kế hoạch bảo đảm an toàn cho hoạt động vận chuyển dầu qua Vịnh Ba Tư đã giúp thị trường hạ nhiệt vào đầu mùa hè, khi giá dầu giảm về gần mức trước chiến tranh, khoảng 70 USD/thùng. Tuy nhiên, kỳ vọng này dần tan biến khi các cuộc tấn công tiếp diễn, đàm phán giữa Mỹ và Iran đổ vỡ, khiến giá dầu quay đầu tăng trở lại, dù vẫn biến động mạnh.