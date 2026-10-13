Phường Bãi Cháy: Mở rộng kết nối số với người dân

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, phường Bãi Cháy đang đẩy mạnh chuyển đổi số trên các lĩnh vực, hướng tới nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Ngày 9/10, phường Bãi Cháy ra mắt mô hình “Tammi OA - Chính quyền số phường Bãi Cháy” trên nền tảng siêu ứng dụng Viettel Tammi. Mô hình được xây dựng nhằm cung cấp thông tin chính thống, kết nối và tương tác giữa chính quyền với cán bộ, đảng viên, người dân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn. Với ứng dụng này, người dân có thêm điều kiện tiếp cận các thông tin, tiện ích trên môi trường số, tăng cường sự gắn kết với chính quyền cơ sở.

Ra mắt mô hình “Tammi OA - Chính quyền số phường Bãi Cháy”. Ảnh: Hoàng Nga

Theo ông Nguyễn Hoàng Quý, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bãi Cháy, việc đưa Tammi OA vào hoạt động là một trong những nội dung cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. Với đặc thù là địa bàn du lịch, thương mại, dịch vụ phát triển, nhu cầu tiếp cận thông tin và giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp ngày càng lớn, việc mở rộng các kênh tương tác với chính quyền là cần thiết. Trước khi mô hình ra mắt, Thường trực Đảng ủy phường đã tổ chức hội nghị rà soát tiến độ triển khai, yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm ứng dụng phù hợp với điều kiện thực tế.

Cùng với triển khai các ứng dụng mới, phường Bãi Cháy đang đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Hệ thống quản lý văn bản, chữ ký số và các phần mềm nghiệp vụ được duy trì sử dụng thường xuyên. Phường đã hoàn thành kết nối mạng diện rộng của các cơ quan Đảng với hệ thống của thành phố và Trung ương. Tại các cuộc họp, tài liệu được cung cấp qua mã QR (trừ văn bản mật), giúp giảm giấy tờ và thuận tiện hơn trong tra cứu, sử dụng.

Trong giải quyết TTHC, việc ứng dụng công nghệ và số hóa hồ sơ được chú trọng nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Từ đầu năm đến ngày 10/9/2026, phường Bãi Cháy tiếp nhận 6.649 hồ sơ, trong đó đã giải quyết 6.419 hồ sơ. Tỷ lệ số hóa hồ sơ đầu vào và cung cấp kết quả điện tử trên các hệ thống của bộ, ngành đều đạt 100%.

Qua khảo sát 563 lượt đánh giá của người dân, tổ chức, có 538 lượt đánh giá rất hài lòng, đạt 95,56%; 25 lượt đánh giá hài lòng, không có ý kiến không hài lòng về thái độ ứng xử, tinh thần trách nhiệm của cán bộ trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính. Cùng với đó, địa phương đã số hóa gần 130.000 trang tài liệu lưu trữ, tạo thuận lợi cho công tác quản lý, tra cứu và khai thác thông tin.

Là địa bàn du lịch trọng điểm, Bãi Cháy cũng đang đưa công nghệ vào quảng bá và phục vụ hoạt động du lịch. Phường đã đưa vào sử dụng nền tảng ứng dụng và website du lịch thông minh, từng bước xây dựng kênh thông tin riêng về điểm đến Bãi Cháy. Dữ liệu về các sản phẩm du lịch, sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch được số hóa, phục vụ công tác quản lý, giới thiệu và quảng bá điểm đến. Với hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch phát triển, việc xây dựng cơ sở dữ liệu riêng sẽ tạo thêm điều kiện để địa phương quản lý thông tin, giới thiệu các sản phẩm và hỗ trợ du khách tìm hiểu về Bãi Cháy.

Bà Nguyễn Thị Liên, đảng viên Chi bộ khu Hùng Thắng 4, phường Bãi Cháy, đoạt giải Nhất tại tuần thứ hai Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tự hào công dân thành phố Quảng Ninh”.

Để người dân có thể tiếp cận và sử dụng các tiện ích số, phường Bãi Cháy tiếp tục quan tâm triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” đến các khu dân cư. Trong 9 tháng năm 2026, địa phương đã tổ chức 27 lớp tập huấn với 16.628 lượt người tham gia.

Cùng với đó, phường tổ chức hội nghị tập huấn cho ban cán sự, tổ công nghệ số tại các khu phố với 800 người tham dự. Việc phổ cập kỹ năng số có những thuận lợi khi hạ tầng viễn thông trên địa bàn ngày càng được hoàn thiện. Hiện mạng cáp quang băng rộng đã phủ toàn phường; trên 90% dân số trưởng thành có điện thoại thông minh, hơn 85% hộ gia đình có internet băng rộng cáp quang.

Các hoạt động tìm hiểu kiến thức trên môi trường số cũng thu hút sự tham gia của cán bộ, đảng viên. Tại tuần thứ hai Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tự hào công dân thành phố Quảng Ninh”, Đảng bộ phường Bãi Cháy có 2 thí sinh đoạt giải. Trong đó, bà Nguyễn Thị Liên (Chi bộ khu Hùng Thắng 4) đoạt giải Nhất; bà Nguyễn Thị Thanh (Chi bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường) đoạt giải Khuyến khích.

Bà Nguyễn Thị Liên, đảng viên Chi bộ khu Hùng Thắng 4, chia sẻ: “Ngay từ tuần đầu tiên tôi đã tham gia cuộc thi để tìm hiểu thêm về lịch sử, văn hóa và những thành tựu phát triển của quê hương Quảng Ninh. Sang tuần thứ hai, tôi tiếp tục dự thi và rất bất ngờ khi đoạt giải Nhất. Hình thức thi trực tuyến khá thuận tiện, tôi chỉ cần ở nhà dùng điện thoại là có thể tham gia. Qua mỗi lần dự thi, tôi lại biết thêm nhiều điều thú vị về quê hương mình. Tôi cũng thấy công nghệ không quá khó tiếp cận, quan trọng là mình chịu khó tìm hiểu, thực hành để sử dụng thành thạo hơn trong cuộc sống”.