Giảm 30% số thuế thu nhập cho cá nhân, doanh nghiệp doanh thu không quá 10 tỷ đồng

Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc giảm 30% thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp với cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp có mức doanh thu hằng năm của năm 2026, năm 2027 không quá 10 tỷ đồng.

Chiều 24/8, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp với 480/481 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành.

Theo Nghị quyết, giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân phải nộp của kỳ tính thuế năm 2026 và năm 2027 đối với thu nhập từ kinh doanh của cá nhân cư trú có mức doanh thu hằng năm của năm 2026, năm 2027 không quá 10 tỷ đồng.

Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của kỳ tính thuế năm 2026 và năm 2027 đối với doanh nghiệp, tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam có mức doanh thu hằng năm của năm 2026, năm 2027 không quá 10 tỷ đồng; trừ các doanh nghiệp được hình thành từ việc chia, tách doanh nghiệp sau ngày Nghị quyết này có hiệu lực, mà tổng doanh thu của các doanh nghiệp được chia, tách năm 2026, năm 2027 hơn 10 tỷ đồng.

Trường hợp doanh nghiệp đang được ưu đãi thuế theo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc các luật, nghị quyết khác của Quốc hội thì số thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm quy định tại khoản này tính trên số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp sau khi đã trừ ưu đãi thuế.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 24/8/2026 và áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2026, năm 2027.

Chính phủ quy định chi tiết Nghị quyết này.

Trước đó, trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết: Nhiều ý kiến đề nghị, để chính sách thực sự phát huy hiệu quả, tạo được sự đồng thuận của người nộp thuế và bảo đảm nguồn lực hỗ trợ được phân bổ đúng đối tượng, đề nghị tiếp tục làm rõ mức độ hỗ trợ thực chất, tính công bằng giữa các phương pháp tính thuế và tính hợp lý của ngưỡng .

Về nội dung này, Chính phủ xin báo cáo như sau: Theo tính toán với mức doanh thu 10 tỷ đồng/năm, tương đương doanh thu 833 triệu đồng/tháng. Với giả định tỷ suất lợi nhuận là 12%, thì lợi nhuận ước tính khoảng 12%x 833 triệu đồng ≈ 100 triệu đồng/tháng. Sau khi nộp thuế thì thu nhập sau thuế khoảng 83 đến 85 triệu đồng/tháng.

Với số lượng trung bình của hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ là 5 người thì thu nhập mỗi người sẽ khoảng 17 triệu đồng/tháng.

Đây là mức thu nhập hợp lý với mặt bằng chung mức sống hiện nay. Việc giảm thuế bảo đảm đúng, trúng đối tượng với mục tiêu là hỗ trợ các hộ, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp có quy mô doanh thu nhỏ, đây là các đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất và cần hỗ trợ nhất, đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu mà Nhà nước cần thúc đẩy là đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh, vùng kinh tế khó khăn, nâng cao năng suất lao động, trong đó vấn đề cần thiết nhất là nâng cao năng suất lao động của nhóm hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp có quy mô doanh thu nhỏ này.

Mức doanh thu 10 tỷ cũng là mức xác định doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ theo quy định tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Với số giảm thu ngân sách năm 2026 khoảng 3.191 tỷ đồng và năm 2027 khoảng 3.510 tỷ đồng là phù hợp với khả năng cân đối ngân sách nhà nước, đây là giải pháp tình thế, tuy nhiên sẽ góp phần nuôi dưỡng nguồn thu trong dài hạn và sẽ hỗ trợ trực tiếp các đối tượng này giữ lại nguồn lợi nhuận để tái đầu tư, mở rộng sản xuất, nâng cao năng suất lao động, gia tăng thu nhập khả dụng để có điều kiện nâng cao chất lượng cuộc sống, tiêu dùng đóng góp trở lại cho ngân sách Nhà nước.