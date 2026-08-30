Quảng Ninh đón khoảng 255.000 lượt khách trong 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (29, 30/8), Quảng Ninh đón khoảng 255.000 lượt du khách. Tổng thu du lịch ước đạt 750 tỷ đồng.

Riêng ngày 30/8, ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Quảng Ninh đón khoảng 155.000 lượt khách du lịch, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, khách lưu trú ước đạt 57.000 lượt, tăng 16%; tổng thu du lịch ước đạt 450 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ. Công suất phòng tại các khách sạn từ 3-5 sao đạt khoảng 90-95%.

Du khách có nhiều trải nghiệm đáng nhớ tại Khu vui chơi giải trí Sun world Hạ Long.

Trong ngày 30/8, nhiều điểm du lịch tiếp tục ghi nhận lượng khách lớn. Vịnh Hạ Long đón khoảng 8.000 lượt, trong đó khách quốc tế khoảng 4.300 lượt; Công viên Sun World Hạ Long đón khoảng 6.000 lượt; Bảo tàng Quảng Ninh khoảng 5.100 lượt.

Tại khu vực phía Tây, Khu di tích danh thắng Yên Tử đón khoảng 1.600 lượt; Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Bạch Đằng đón khoảng 1.400 lượt, Khu di tích nhà Trần đón khoảng 1.600 lượt và chùa Cái Bầu dẫn đầu với khoảng 17.000 lượt khách.

Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại, tham quan, nghỉ dưỡng của người dân và du khách, các ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã chủ động triển khai công tác chuẩn bị từ sớm, bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, dịch vụ, an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và chất lượng phục vụ.